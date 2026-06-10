Украинцы 40+ могут получить 2000 грн на обследование: программой уже воспользовались 115 тысяч человек

115 тысяч украинцев воспользовались национальной программой Скрининг здоровья и прошли обследование. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Что известно

«Скрининг помогает вовремя оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других проблем со здоровьем, что поможет предупредить развитие болезней и уберечь жизнь и здоровье граждан, — отметила глава правительства. — Услуга безвозмездная: после подачи заявки государство предоставляет 2000 гривен на обследование. Пройти их можно в государственных, коммунальных и частных медучреждениях в разных регионах Украины».

Юлия Свириденко отметила, что если средства на прохождение Скрининга здоровья получены до 1 мая 2026 года, пройти полное обследование и рассчитаться за него необходимо до 30 июня.

«Скрининг здоровья для людей старше 40 лет — это простой способ вовремя увидеть риски и позаботиться о здоровье раньше времени», — отметила Премьер-министр.

Как воспользоваться

С 1 января в Украине стартовал Скрининг здоровья 40+ — национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья.

Пользователям приложения Дия от 40 лет (включительно) приглашение пройти скрининг поступит на 30-й день после дня рождения.

Если у вас нет Дии, после 30-го дня со дня рождения обратитесь к банку-партнеру (на данный момент — Приватбанк) для оформления пластиковой карты со специальным счетом, а затем — в ЦНАП. Обследования доступны в государственных, коммунальных и частных медучреждениях — независимо от места регистрации".