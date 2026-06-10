СЕО W Group Владимир Носов инвестирует в производителя гиперкаров Spyker

Основатель украинской криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов заключил сделку о приобретении доли пакета акций нидерландского производителя эксклюзивных гиперкаров Spyker Cars. Об этом сообщает издание dev.ua . Подробности сделки на данный момент не разглашаются, однако эксперты связывают это решение с глобальной стратегией диверсификации активов.

Главным технологическим вектором партнерства станет запуск компании Spyker Digital. Этот подразделение будет фокусироваться на разработке блокчейн-инфраструктуры для рынка премиальных авто. По замыслу партнеров, интеграция автомобилей с токенами, NFT и другими цифровыми продуктами поможет улучшить клиентский опыт и вывести взаимодействие с брендом на качественно новый уровень.

Выбор амбициозного нидерландского бренда выглядит вполне закономерным. Владимир Носов давно известен как ценитель эксклюзивной техники, чья личная коллекция насчитывает около десяти по-настоящему редких моделей. Инвестиция в автопром, где предельные мощности встречаются с передовыми материалами, наглядно демонстрирует тягу основателя WhiteBIT к инновациям, выходящим далеко за рамки цифровых технологий.

Подобные сделки становятся для крупных предпринимателей способом заявить о своих амбициях в индустриях с высокой добавленной стоимостью. Такие проекты позволяют бизнесменам объединить опыт управления большими IT-системами с реальными инженерными разработками.

Первым совместным проектом партнеров станет дебют спорткара Spyker C8 Preliator XXV. Автомобиль получил негибридный V8 с двойным турбонаддувом, что позволяет ему разгоняться до 350 км/ч. Официальная премьера запланирована на август 2026 года в Калифорнии, где модель покажут на престижных автошоу The Quail и Pebble Beach Concours d’Elegance.

W Group: больше, чем криптобизнес

Владимир Носов — фигура, сочетающая качества предпринимателя новой формации и мецената. Его деятельность выходит далеко за рамки крипторынка:

Социальная ответственность и благотворительность. Одним из примеров активности Носова стал благотворительный аукцион в поддержку Украины, на котором он приобрел хрустальный микрофон победителей «Евровидения» (группы Kalush Orchestra) за $900 000. Все средства были направлены на нужды ВСУ. Инновации в образовании и блокчейн-дипломы. WhiteBIT системно внедряет технологии в сферу образования. В частности, компания совместно с НаУКМА реализовала проект по выдаче первых в Украине дипломов в формате токенов, что значительно упрощает процедуру их верификации. Образовательные и метавселенные проекты. Носов активно поддерживает интеграцию технологий в обучение. Так, WhiteBIT стала пионером во внедрении решений для метавселенной, организовав первый в Украине дипломный выпуск в виртуальном пространстве для студентов НаУКМА. Личные интересы. Его страсть к редким автомобилям и коллекционированию эксклюзивных объектов дополняет образ предпринимателя, который инвестирует не только в технологии, но и в вещи, обладающие культурной или инженерной уникальностью.

Инвестиция в гиперкары — еще один штрих к портрету W Group, компании, которая последовательно строит свою экосистему, связывая цифровые активы с реальными достижениями в мире индустриального хай-тека.

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