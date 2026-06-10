Сколько часов в неделю работают в Европе: свежая статистика

Разница в продолжительности рабочей недели между странами Европы остается заметной и достигает 10 часов. Об этом сообщает издание Euronews Business со ссылкой на свежие данные Евростата. Анализ подтверждает: количество рабочих часов напрямую зависит от структуры местной экономики и сложившихся трудовых традиций.

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Где работают дольше всего

Средний показатель по Евросоюзу составляет 35,9 часа в неделю. Однако если смотреть на весь европейский регион, включая страны, не входящие в ЕС, картина выглядит иначе:

Турция: абсолютный лидер с показателем 42,4 часа.

Балканские страны: Босния и Герцеговина (40,9 ч.), Сербия (40,6 ч.) и Северная Македония (39,5 ч.) также демонстрируют высокие показатели.

Греция (39,6 ч.) и Болгария (38,7 ч.): остаются лидерами по количеству рабочих часов среди стран-членов Евросоюза.

Эксперты подчеркивают, что такая нагрузка часто связана с особенностями местного рынка: работники имеют меньше возможностей влиять на условия труда, а низкая производительность в определенных секторах компенсируется увеличением количества рабочих часов.

Где работают меньше всего

На другом полюсе находятся страны, где рабочая неделя выглядит более «легкой»:

Нидерланды: здесь зафиксирован самый короткий показатель в Европе — 31,9 часа.

Германия, Дания и Норвегия: показывают идентичный результат — 33,9 часа.

Австрия (34,0 ч.), Бельгия (34,3 ч.) и Финляндия (34,7 ч.) дополняют список стран, где люди в среднем трутся менее 35 часов в неделю.

Интересно, что в Германии, крупнейшей экономике ЕС, люди работают заметно меньше, чем во Франции (35,6 ч.), Италии (36,1 ч.) или Испании (36,3 ч.). По мнению профессора Дэвида Спенсера из Университета Лидса, это следствие развитой культуры коллективных договоров, которые позволяют работникам эффективно защищать право на сокращенный график.

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Что определяет количество рабочих часов?

Различия между странами складываются из нескольких важных факторов.

В первую очередь, ключевую роль играет структура экономики: в странах с высокой долей аграрного сектора или производства среднее количество часов за станком или в поле неизбежно выше, чем там, где большую часть ВВП создают IT-компании и сфера услуг.

Многое зависит и от того, как люди распределяют свое время.

В Нидерландах очень популярна частичная нагрузка, поэтому среднее время работы там заметно ниже. И наоборот, самозанятые люди часто проводят в делах куда больше времени, чем офисные наемные сотрудники, из-за необходимости постоянно контролировать процессы. Не стоит забывать и о различиях в распределении обязанностей: руководители и специалисты высокого звена во всех странах статистически тратят на работу больше времени, чем административный персонал.

В конечном счете, короткая рабочая неделя в развитых странах — это результат того, насколько эффективно и гибко настроена местная экономика.

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