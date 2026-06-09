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9 июня 2026, 19:20 Читати українською

Еврокомиссия подготовила 21-й пакет санкций против РФ: визовые ограничения, криптовалюты и энергетика

Европейская комиссия обнародовала предложения к 21-му пакету санкций, который должен стать одним из самых мощных ударов по российской экономике с начала полномасштабного вторжения. Как отметила в своем Х-аккаунте Кая Каллас, эти меры должны окончательно разрушить фундамент российской военной экономики. Предварительное одобрение пакета запланировано на 15 июля 2026 года, однако в данный момент ожидается дискуссия относительно потенциального блокирования отдельными странами-членами ЕС.

Европейская комиссия обнародовала предложения к 21-му пакету санкций, который должен стать одним из самых мощных ударов по российской экономике с начала полномасштабного вторжения.

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Ключевые изменения и ограничения

Новый пакет охватывает большое количество сфер — от визовой политики до экспортного контроля:

  1. Визовые ограничения. Впервые в истории санкционной политики предлагается запрет на въезд в ЕС для любого лица, проходившего службу в российских вооруженных силах с начала войны.
  2. Банковский сектор. Предусмотрена заморозка активов для около 90 финансовых учреждений. Дополнительно внедряются запреты на транзакции для 30 банков как внутри России, так и в третьих странах.
  3. Криптоактивы. Усиливается давление на криптоиндустрию — блокируются 11 криптоплатформ и запрещаются услуги для третьих стран, которые использовались для обхода санкций.
  4. Энергетика и «теневой флот». Пакет предусматривает санкции против 30 новых судов «теневого флота», а любое судно, сотрудничающее с ними (поставка или дозаправка), автоматически попадает под ограничения. Также вводится временная заморозка потолка цен на российскую нефть и ограничения на перепродажу СПГ-танкеров.
  5. Логистика: Запрещено проведение транзакций для 2 российских портов и 4 аэропортов.

Технологическая блокада и экспортный контроль

ЕС расширяет меры контроля для препятствования производству оружия в РФ. Санкции коснутся более 30 производителей дронов, а новые меры экспортного контроля внедряются в отношении 50 компаний в Китае, Турции, ОАЭ, Индии, Кыргызстане и Казахстане.

Дополнительно вводится запрет на экспорт материалов для производства вооружений, таких как порошки никеля, специальные металлы и сплавы. Также расширяется перечень запрещенных к импорту товаров: под ограничения попали автозапчасти, драгоценные руды и химикаты.

Читайте также: Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине и новые санкции против РФ

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
9 июня 2026, 20:18
#
Заборона на вʼїзд до ЄС може суттєво вдарити як по настроям на росії, так і на кількість бажаючих воювати. Скрепи велічія гнуться занадто сильно від потенційного ризику отримати бан на вʼїзд до ЄС невідомо на який термін.
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