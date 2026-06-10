Несмотря на сложные времена, украинский микробизнес демонстрирует поразительную стойкость. Только за первые пять месяцев 2026 года в Украине было зарегистрировано более 5000 новых субъектов хозяйствования в сфере индивидуальных услуг, о чем сообщает VKURSI. Самым популярным направлением стали салоны красоты, парикмахерские и SPA-студии.
Бьюти-бум во время войны: почему украинцы массово открывают салоны красоты
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Согласно данным сервиса, за январь-май 2026 года в Украине появилось 5007 новых бизнесов (КВЭД 96 — предоставление прочих индивидуальных услуг). Это заметный прирост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было зарегистрировано 4353 новых субъекта.
Рынок фактически сформировал новую базу для банковского сектора и поставщиков бизнес-услуг. При этом 99% всех новых регистраций — это физические лица-предприниматели. Это в очередной раз подтверждает, что упрощенная система налогообложения остается основным фундаментом для развития малого бизнеса в Украине.
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Что открывают украинцы
Сфера красоты и ухода уверенно удерживает лидерские позиции: с начала года в Украине появилось 4859 новых объектов индустрии — от стильных парикмахерских и классических салонов красоты до уютных SPA-студий и кабинетов массажа.
Несмотря на вызовы военного времени, спрос на эти услуги не только сохраняется, но и растет. Для многих украинцев визиты к мастерам стали неотъемлемой частью рутины — своеобразной «терапией» для эмоционального восстановления и способом вернуть ощущение нормальной жизни.
Наряду с бьюти-сектором предприниматели также развивают другие направления:
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83 новые регистрации в сфере ритуальных услуг и смежных направлений.
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65 новых бизнесов в сегменте стирки и профессиональной химчистки текстильных изделий.
Динамика регистраций: весенний подъем
После зимнего затишья активность предпринимателей начала стремительно расти весной:
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Январь: 836 новых регистраций.
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Февраль: наблюдался небольшой спад — 737 регистраций.
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Март: активное восстановление до 1157 регистраций.
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Апрель: пиковый месяц — 1173 новых бизнеса.
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Май: стабильные показатели на уровне 1092 регистраций.
Активный рост микробизнеса в сфере услуг свидетельствует о высоком адаптивном потенциале украинских предпринимателей. Однако, как отмечают эксперты, стабильность этого сектора в значительной степени будет зависеть от дальнейших регуляторных решений относительно работы ФОПов.
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