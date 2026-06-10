Бьюти-бум во время войны: почему украинцы массово открывают салоны красоты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 июня 2026, 11:30 Читати українською

Бьюти-бум во время войны: почему украинцы массово открывают салоны красоты

Несмотря на сложные времена, украинский микробизнес демонстрирует поразительную стойкость. Только за первые пять месяцев 2026 года в Украине было зарегистрировано более 5000 новых субъектов хозяйствования в сфере индивидуальных услуг, о чем сообщает VKURSI. Самым популярным направлением стали салоны красоты, парикмахерские и SPA-студии.

Несмотря на сложные времена, украинский микробизнес демонстрирует поразительную стойкость.

▶ Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно данным сервиса, за январь-май 2026 года в Украине появилось 5007 новых бизнесов (КВЭД 96 — предоставление прочих индивидуальных услуг). Это заметный прирост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было зарегистрировано 4353 новых субъекта.

Рынок фактически сформировал новую базу для банковского сектора и поставщиков бизнес-услуг. При этом 99% всех новых регистраций — это физические лица-предприниматели. Это в очередной раз подтверждает, что упрощенная система налогообложения остается основным фундаментом для развития малого бизнеса в Украине.

Читайте также: Закрыли ФОП, но не закрыли счет: на сколько влетите по деньгам?

Что открывают украинцы

Сфера красоты и ухода уверенно удерживает лидерские позиции: с начала года в Украине появилось 4859 новых объектов индустрии — от стильных парикмахерских и классических салонов красоты до уютных SPA-студий и кабинетов массажа.

Несмотря на вызовы военного времени, спрос на эти услуги не только сохраняется, но и растет. Для многих украинцев визиты к мастерам стали неотъемлемой частью рутины — своеобразной «терапией» для эмоционального восстановления и способом вернуть ощущение нормальной жизни.

Наряду с бьюти-сектором предприниматели также развивают другие направления:

  • 83 новые регистрации в сфере ритуальных услуг и смежных направлений.

  • 65 новых бизнесов в сегменте стирки и профессиональной химчистки текстильных изделий.

Динамика регистраций: весенний подъем

После зимнего затишья активность предпринимателей начала стремительно расти весной:

  • Январь: 836 новых регистраций.

  • Февраль: наблюдался небольшой спад — 737 регистраций.

  • Март: активное восстановление до 1157 регистраций.

  • Апрель: пиковый месяц — 1173 новых бизнеса.

  • Май: стабильные показатели на уровне 1092 регистраций.

Активный рост микробизнеса в сфере услуг свидетельствует о высоком адаптивном потенциале украинских предпринимателей. Однако, как отмечают эксперты, стабильность этого сектора в значительной степени будет зависеть от дальнейших регуляторных решений относительно работы ФОПов.

Читайте также: Сравнение тарифов на открытие и обслуживание счета для ФОП украинских банков

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
10 июня 2026, 11:56
#
У слов’ян як завжди форма важливіше суті, тому треба малювати щось на фасаді замість наповнення чимось важливим та цінним.
+
+8
NoNameX
NoNameX
10 июня 2026, 12:17
#
Вважаю цю статтю абсолютно беззмістовною. Без порівняльної статистики щодо закриття ФОП це лише половина картини, яка, звичайно, виглядатиме привабливо та позитивно для сірих мас.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами