Банкопад разоряет инвесторов: акции американского First Republic Bank упали на 72%

Взлеты недели

Advanced Micro Devices Inc (NYSE:AMD) +18,5%

Во вторник акции AMD начали свой рост, после того как компания анонсировала свое последнее поколение встроенных процессоров EPYC. Высокопроизводительные и энергоэффективные чипы серии 9004 предназначены для встроенных сетей, облачных вычислений и промышленных рынков.

Акции компании продолжали рост всю неделю на фоне высказываний аналитиков, что если продажи ПК и смартфонов действительно скоро снова начнут расти, это будет большим плюсом для AMD, которая за последние пару лет отняла у Intel значительную долю рынка на рынке чипов для ПК.

С начала года акции компании AMD выросли на 53%.

Illumina Inc (NYSE:ILMN) +16%

Акции компании Illumina Inc, биотеха и мирового лидера по разработке систем генетического анализа, начали активно расти после того, как компания объявила 14 марта о том, что ее первый продукт, основанный на новой технологии Illumina Complete Long Read, теперь доступен для заказа.

Рост акции Illumina Inc подстегнула информация от The Wall Street Journal о том, что миллиардер, активист-нвестор Карл Икан готовит битву за доверенных лиц, чтобы получить контроль над компанией.

Он планирует продвинуть трех «своих» людей в Совет директоров, а причину объясняет тем, что поглощение компанией производителя тестов для обнаружения онкозаболеваний — Grail — обошлось акционерам в $50 млрд. Дело в том, что поглощение провели без согласия регулирующих органов ЕС, которые, в итоге, сделку заблокировали и приказали расторгнуть.

С начала года акции компании Illumina Inc выросли на 13%.

MarketAxess Holdings Inc (NYSE:MKTX) +12,5%

Акции финтеха MarketAxess (MKTX) на этой неделе росли на больших объемах. Положительный эффект можно объяснить силой его диверсифицированного набора продуктов, который продолжает увеличивать объемы торгов MarketAxess. Его платформа Open Trading также увеличивает объемы торгов, способствует росту доходов и поддерживает доверие инвесторов к акциям.

Ожидается, что этот оператор платформ для торговли облигациями опубликует в своем следующем отчете такие результаты:

квартальную прибыль в размере $1,95 на акцию, что представляет собой изменение в годовом исчислении на +12,7%;

выручка составит $203,29 млн, что на 9,3% больше, чем в предыдущем квартале.

ожидания по прибыли и росту выручки, безусловно, дают хорошее представление о потенциальной силе акций.

С начала года цена акций компании MarketAxes выросла на 39%.

Падения недели

First Republic Bank (NYSE:FRC) -72%

Акции FRC упали более чем на 30% в пятницу после того, как многомиллиардная сделка по спасению, организованная крупнейшими банками США, не смогла убедить инвесторов в том, что проблемный кредитор находится на прочной основе.

Этот шаг свел на нет прибыль, полученную в четверг, когда группа банков, включая JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Bank of America Corp. и Wells Fargo & Co, вложила $30 млрд в First Republic, чтобы восстановить доверие к банковской системы, которая сильно пострадала от банкротства двух банков.

Цена акций First Republic Bank с начала года показала снижение почти на 80%.

KeyCorp (NYSE:KEY) -26,5%

KeyCorp — банковская холдинговая компания Национальной ассоциации KeyBank — пересмотрела свой прогноз NIM (чистой процентной маржи) на 2023 год в сторону понижения на фоне роста стоимости финансирования. Негативом для рынка послужила новость о том, что директор по информационным технологиям KeyCorp Эми Брэди продала акции KeyCorp на сумму $700 тыс. на прошлой недели.

Негативные новости по компании, а также продолжающийся крах в американском банковском секторе вызывает у инвесторов недоверие к акциям компании.

С начала года цена акций KeyCorp снизилась на 33%.

Comerica Incorporated (NYSE:CMA) -26%

На этой неделе рейтинговое агентство Moody's может понизить рейтинг финансовой компании Comerica, заявив, что это частично отражает «высокую зависимость Comerica от более чувствительного к доверию финансирования незастрахованных депозитов».

Федеральная комиссия по страхованию депозитов страхует счета до $250 тыс. на индивидуальных счетах. Инвесторы в банковские акции опасаются, что незастрахованные депозиты в различных банках отзовут, что нанесет ущерб ликвидности банка. Базирующаяся в Далласе компания Comerica Incorporated (CMA) работает в финансовом секторе.

В этом году цена Comerica Incorporated изменилась на -34,93%.

Главные события недели

20 марта — понедельник

Эмитенты выплачивают дивиденды: Amphenol Corporation (APH), J&J Snack Foods Corp (JJSF).

Отчеты эмитентов: PDD Holdings Inc DRC (PDD), Foot Locker Inc (FL).

Германия опубликует индекс цен производителей (PPI) (г/г).

Еврозона опубликует сальдо торгового баланса (янв).

21 марта — вторник

Эмитенты выплачивают дивиденды: Seagate Technology PLC (STX), Vistra Energy Corp (VST).

Отчеты эмитентов: Nike Inc (NKE), GameStop Corp (GME), AAR Corp (AIR).

В Германии и Еврозоне опубликуют индекс экономических настроений ZEW (март).

США опубликует продажи на вторичном рынке жилья (фев).

22 марта — среда

Эмитенты выплачивают дивиденды: Philip Morris International Inc (PM), VICI Properties Inc (VICI).

Отчеты эмитентов: Chewy Inc (CHWY), Futu Holdings Ltd (FUTU).

В Британии выйдет индекс потребительских цен (г/г) (фев).

В Британии опубликуют индекс промышленных заказов (CBI) (март).

В США примут решение по процентной ставке ФРС.

23 марта — четверг

Эмитенты выплачивают дивиденды: Altria Group (MO), International Flavors & Fragrances Inc (IFF).

Отчеты эмитентов: General Mills Inc (GIS), Accenture plc (ACN), Porsche Automobil Holding SE (PSHG_p), Carnival PLC (CCL).

В Британии примут решение о процентной ставке (март).

США опубликует продажи нового жилья (фев).

В Еврозоне выйдет индекс доверия потребителей (март).

24 марта — пятница