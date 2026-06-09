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9 июня 2026, 19:35 Читати українською

Бывший гендиректор Google начал инвестировать в коммерческую недвижимость в Киеве

Эксглав компании Google Эрик Шмидт вместе с супругой вошли в состав совладельцев ряда объектов коммерческой недвижимости в Киеве, принадлежащих инвестиционной группе Dragon Capital. Супруги приобрели доли в семи структурах, которые распоряжаются офисными, логистическими и торговыми площадями. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Бывший гендиректор Google начал инвестировать в коммерческую недвижимость в Киеве
Фото: Эрик Шмидт

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Эрик и Венди Шмидт совершили соглашение через компанию New Ukraine PE Holding Limited. Каждый из них теперь владеет по 36% акций в указанных семи предприятиях из портфеля Dragon Capital.

В список активов, в которых супруги получили доли, вошли столичные бизнес-центры Prime и Eurasia, торгово-офисный центр Piramida, а также логистический узел East Gate Logistic под Киевом.

Эксперты оценивают стоимость приобретенных долей в пределах $55−70 млн. При этом операционное руководство всеми объектами и дальше будет осуществлять Dragon Capital, где уже подтвердили обновление структуры бенефициаров.

Издание отмечает, что инвестиция произошла на фоне удешевления украинских квадратных метров из-за полномасштабного вторжения России. По мнению управляющего партнера юрфирмы Totum LF Юрия Хапко, для зарубежных вкладчиков это шанс приобрести качественные активы по учетной цене по сравнению с временами до 2022 года.

Примечательно, что Шмидты инвестировали не в девелоперские проекты на этапе строительства, а в готовые генерирующие объекты стабильный арендный доход. Финансовые показатели этих активов демонстрируют рост:

  • Выручка БЦ Eurasia за 2025 год поднялась на 24% — до 194 млн грн.
  • Доходы БЦ Prime увеличились на 11%, достигнув почти 95 млн. грн.
  • Торгово-офисный комплекс Piramida сгенерировал около 463 млн. грн дохода (+11% за год).
  • Логистический центр East Gate Logistic улучшил показатели более чем на 10% — до 138,8 млн грн.

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Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк Украины продал большой комплекс зданий в Одессе, который ранее принадлежал обанкротившемуся Имэксбанку и был передан НБУ в счет погашения долга по кредитам рефинансирования.

На торгах в электронной системе «Prozorro.Продажи», состоявшихся 1 мая 2026 года, стартовая цена объекта была установлена на уровне почти 24,8 млн грн. Однако из-за конкуренции между шестью участниками финальная стоимость лота взлетела почти в четыре раза — до 93 млн грн (без учета НДС).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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