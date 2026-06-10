Бензиновый сегмент авторынка сократился: топ-5 новых и подержанных моделей

По данным Укравтопрома, в прошлом месяце автопарк страны пополнили 12,7 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями. Это на 3% меньше, чем в прошлом. Из этого количества новых авто — 2,2 тыс. ед. (-10%) и 10,5 тыс. ед. б/у (-1%).