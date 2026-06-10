По данным Укравтопрома, в прошлом месяце автопарк страны пополнили 12,7 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями. Это на 3% меньше, чем в прошлом. Из этого количества новых авто — 2,2 тыс. ед. (-10%) и 10,5 тыс. ед. б/у (-1%).
Бензиновый сегмент авторынка сократился: топ-5 новых и подержанных моделей
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ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС
- HYUNDAI Tucson — 190 ед.
- MAZDA CX5 — 186 ед.;
- RENAULT Duster — 113 ед;
- BMW 3 — 110 ед.;
- SKODA Karoq — 102 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто
- VOLKSWAGEN Tiguan — 668 ед.;
- VOLKSWAGEN Golf — 620 ед.;
- NISSAN Rogue — 604 ед.
- AUDI Q5 — 520 ед.;
- FORD Escape — 305 ед.
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Источник: Минфин
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