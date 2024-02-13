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13 февраля 2024, 7:40 Читати українською

Для тех, кому до 30: куда инвестировать, когда еще нет больших капиталов

В условиях сложной экономической ситуации следует начинать экономить и откладывать средства еще в молодом возрасте. Какие особенности инвестирования для тех, кому еще не исполнилось 30 лет, и отличаются ли сбережения в таком возрасте от других возрастных групп, разбирался «Минфин».

В условиях сложной экономической ситуации следует начинать экономить и откладывать средства еще в молодом возрасте.

Стоит ли инвестировать?

Ответ на этот вопрос не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. К примеру, в работе Национального бюро экономических исследований США отмечается, что в молодом возрасте откладывать деньги нет особого смысла — доходы слишком маленькие, и лучше начинать экономить позже, когда отложить часть зарплаты, не отказывая себе в маленьких радостях, будет не так проблематично.

К тому же, многие молодые люди предпочитают инвестиции в себя, тратя средства на обучение (чтобы впоследствии зарабатывать больше), или на эмоции (мол, впоследствии денег будет больше, но их расход не доставит удовольствие).

«Молодым людям я бы посоветовал активно инвестировать, в первую очередь, в свое общее развитие и профессиональный рост. Ведь это даст со временем свои дивиденды в виде карьерного и, соответственно, финансового роста», — говорит сооснователь телеграмм-канала «INVEST-KAVA» Сергей Гончаренко.

С другой стороны, сбережения в молодом возрасте все же позволяют решить ряд потенциальных проблем.

Безопасность и стабильность

Финансовая подушка безопасности может пригодиться в любом возрасте. Увольнение с работы, внезапная болезнь, срочный ремонт и множество других потенциальных проблем легче решить, когда есть запас денег. Эксперты советуют держать в финансовой подушке средства, соизмеримые доходу от 3 до 6 месяцев. Эти деньги должны быть легко доступными в любой момент, поэтому лучше всего, чтобы они были наличными или на депозите до востребования.

Крупные покупки

Без сбережений не удастся совершить желанные покупки, будь-то жилье, автомобиль или путешествие. Средства на такие цели можно держать в менее ликвидных активах, которые обеспечивают большую доходность.

Шаг к материальной свободе

В молодом возрасте немногие думают о будущей пенсии, но преимущество сбережений в таком возрасте заключается в том, что это позволяет раньше начать получать пассивный доход.

В пользу инвестора, который начинает собирать средства на будущее в молодом возрасте, работает сложный процент — то есть проценты, которые начисляются на уже полученные проценты.

Допустим, если каждый месяц просто откладывать «под матрас» $200, то через 20 лет там будет $48 тыс. Если же эти деньги будут «работать» и приносить в среднем хотя бы 7% годовых, то по итогу 20 лет у инвестора будет уже почти $105 тыс. И чем дальше, тем больше будет прибыль. За следующие 10 лет общая сумма таких сбережений достигнет уже $240 тыс.

Почему традиционные правила инвестиций работают не всегда

Традиционные вложения, как правило, разделяют на 2 большие группы — акции и облигации в соотношении 60% на 40%. Однако, чем младше человек, тем большую долю он может держать в акциях, которые более рискованные, но способны генерировать более высокие доходы.

Это объясняется тем, что, с одной стороны, у молодых людей, как правило, есть незначительные суммы, а также если потеряют сбережения, то у них еще будет время восстановить их. Также более рисковые инвестиции могут обеспечить стремительный рост, сформировав стартовый капитал, который уже можно перевести в консервативные активы.

«Основным отличием в инвестировании, в зависимости от возраста, является доля рискованных активов в портфеле. Рекомендуется уменьшать их процент со временем до минимума в преддверии достижения пенсионного возраста. Существует много подходов в формировании структуры активов инвестиционного портфеля. Один из самых простых — иметь столько процентов рискованных активов в портфеле, сколько лет осталось до пенсии», — отмечает директор по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.

С этим подходом согласны не все. К примеру, инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что никакой разницы между портфелями в разном возрасте быть не должно, а заявление о том, что молодым людям можно больше рисковать, звучит так, будто им можно терять деньги. А этого, конечно, лучше не делать.

Также, как объясняет инвестиционный аналитик Никита Гуппал, сейчас традиционный механизм распределения активов в разном возрасте видоизменяется. С одной стороны, после 2022 года облигации падали так же стремительно, как и акции, продемонстрировав невысокую надежность.

«Другим фактором, влияющим на изменение традиционной парадигмы, является улучшение качества жизни и современной медицины. Благодаря этим факторам инвесторы начали жить дольше, и низкой, но, в то же время, безопасной доходности от облигаций им не хватает для обеспечения себя в старости. Это заставляет людей постарше искать более высокую доходность в более рискованных акциях», — объясняет эксперт.

По его словам, люди старшего поколения первыми продают свои активы, если видят, что их стоимость проседает более 5%. Они опасаются, что у них не будет времени переждать проседание, если акции продолжат снижаться в цене.

При этом, молодые инвесторы чаще относятся более спокойно к проседаниям активов и готовы переждать падение. Тем более, что у многих уже есть опыт приобретения криптовалют, а потому привыкли к высокой волатильности.

Куда инвестировать

Депозиты и ОВГЗ

Это во многом подобные инструменты, обеспечивающие стабильную и заранее определенную прибыль. По гривневым годовым депозитам в крупных банках можно рассчитывать на доходность в пределах 15−16% (до налогообложения, которое заберет около пятой части дохода), если рискнуть с мелкими банками, то получите примерно на 1−1,5% более высокую доходность. Во время войны проблема выбора надежного банка отошла на второй план. Поскольку государство в случае банкротства финучреждения гарантирует 100-процентный возврат средств.

Больше позволяют заработать гривневые ОВГЗ: бумаги с погашением через год обеспечивают около 17−18% годовых. Если покупать бумаги на более длительный срок, доходность будет на несколько процентов выше. Кроме этого, доходы по облигациям не облагаются налогом.

Депозиты в долларах приносят до 3% годовых, а валютные ОВГЗ — чуть больше, ориентировочно до 4% годовых, и так же не облагаются налогом.

Пользоваться обоими инструментами просто: как открыть депозит, так и купить облигации можно дистанционно всего за несколько минут. А при более высокой доходности ОВГЗ выглядят более интересными.

Выбирая же между валютными и гривневыми облигациями, стоит определиться, какого вы ожидаете курса валют. При каком курсе выгоднее брать гривневые, а когда долларовые бумаги, Минфин уже рассчитывал в отдельной статье.

Облигации США и фондовый рынок

Это традиционные инструменты инвестиций в западных странах, а значительное количество украинцев начало их открывать всего за несколько лет до полномасштабной войны. Сейчас сложность с использованием этого инструмента заключается, в первую очередь, в переводе средств брокеру для приобретения активов из-за целого ряда ограничений.

Перечислить средства популярному среди украинцев брокеру Interactive Brokers можно только через сервисы, например, Revolut или Wise, но не привычными SWIFT-переводами с карт украинских банков. Другой крупный брокер Exante попал под санкции по обвинениям в связях с россией, соответственно, и многие украинские субброкеры перестали с ним работать.

Сейчас все же можно торговать через Interactive Brokers и некоторых других брокеров, зарегистрированных в Европе, но это стало сложнее.

Американские десятилетние облигации сейчас предлагают около 4% — по факту столько же, как и украинские долларовые ОВГЗ, но эту доходность можно зафиксировать на 10 лет, к тому же, выплаты гарантируются американским правительством, что делает эти бумаги одними из самых надежных в мире.

Значительно более высокую доходность обеспечивает американский фондовый рынок. За последние 20 лет он рос в среднем на 9,7%, даже если отнять инфляцию, доходность составит около 7% (при условии реинвестирования дивидендов).

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В то же время, следует понимать, что фондовый рынок не гарантирует заранее определенный заработок. Он может быть как значительно выше среднего, так и минусовым. Поэтому эксперты, обычно, советуют покупать акции на длительный срок, за который ситуативные падения будут отыгрываться, а также ориентироваться на покупку индексных ETF (инвестируют во весь перечень входящих в индекс акций), а не акций отдельных компаний.

Золото

Драгметалл традиционно считается инструментом для защиты от инфляции и надежным средством долгосрочных инвестиций. Но в последнее время он, скорее, разочаровывает инвесторов. В конце декабря прошлого года золото обновило исторический максимум, но после этого откатилось, и за год выросло всего на 9%. По сравнению с предыдущими годами, это еще неплохой результат: те, кто покупал золото на пиках 2011 года, только недавно вышли из «минуса».

Золото в свой портфель можно купить как физическое в НБУ или коммерческих банках, так и виртуальное — в виде бумаг ETF, которые инвестируют в драгоценный металл. Однако, в первом случае следует учитывать спреды — разницу между ценой покупки и продажи металла, а во втором — трудности выхода на иностранные фондовые рынки, о которых уже говорилось выше.

Криптовалюты

Самая популярная криптовалюта мира — биткоин — за год подорожала на 105%, а с начала года — на уже более 7%, что делает его самым доходным среди ключевых инвестиционных инструментов. Некоторые другие криптовалюты продемонстрировали еще лучшие результаты, например, цена Solana за год взлетела в 4 раза.

Но не стоит забывать, что криптовалюты — один из самых волатильных и рискованных инструментов. Цена крупнейших криптовалют, как биткоин или эфириум, неоднократно падала в разы, а ряд менее известных монет вообще исчезали, оставляя инвесторов ни с чем.

Читайте также: Спотовый биткоин-ETF: удастся ли правительствам централизовать первую криптовалюту

Также следует учитывать, что Нацбанк ограничил переводы средств на счета криптобирж и вывод денег из них. Все еще можно воспользоваться услугами криптообменников или P2P-расчетами на биржах, но многим инвесторам разобраться в этом может быть достаточно сложно.

Пример портфеля

Никита Гуппал предлагает, как вариант, создать портфель на основе активов американского фондового рынка со следующей структурой:

  • 50% — индексные ETF;
  • 20% — отдельных компаний (прежде всего, технологический сектор, здравоохранение, зеленая энергетика);
  • 20% — американские корпоративные и государственные облигации;
  • 10% — альтернативные инвестиции (преимущественно, криптовалюта и фонды недвижимости REITs).

Если же инвестор хочет сделать большую ставку на украинские активы, то можно рассмотреть такой вариант портфеля от редакции:

  • 30% — валютные ОВГЗ;
  • 30% — индексные ETF;
  • 20% — гривневые ОВГЗ;
  • 10% — акции отдельных компаний;
  • 10% — криптовалюта.

Пишите в комментариях, который портфель уже сформировали, или советуете сформировать вы, и отличаются ли, по вашему мнению, инвестиционные стратегии, в зависимости от возраста.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Комментировать

Комментарии - 13

+
+9
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
13 февраля 2024, 8:27
#
Ето вы про кого именно… Мобилизация с 27 лет… Какие инвестиции, а понял вложился всеми деньгами и погнал на передок…
+
+23
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
13 февраля 2024, 9:19
#
Ну ці «порадники» точно на передок не збираються… будуть наглядати за вашими грошима!
+
0
Микита Гуппал
Микита Гуппал
13 февраля 2024, 11:10
#
Так, і є. Ми з моїми друзями массонами збираємо кошти у простодушних інвесторів, і у таємному бункері під Києвом ховаємось від мобілізації та наглядаємо за ними разом з представниками світового правління.
+
0
Микита Гуппал
Микита Гуппал
13 февраля 2024, 11:07
#
Я консультую багатьох військових які після війни хочуть відкрити свою справу та стабільно інвестують, або збирають на освіту дітей тощо. Мій батько військовий який ніколи не задумувався про інвестування почав цікавитися ним активно саме пішовши на фронт. Тому кожному своє.
+
+54
san4os
san4os
13 февраля 2024, 9:16
#
Я думаю що вік мобілізації зменшать до 25… Перша порада яку я дав би молоді, це не бухати. І не тусити в компаніях тих які люблять бухати чи наркоту…
+
+42
san4os
san4os
13 февраля 2024, 9:48
#
«Наприклад, у роботі Національного бюро економічних досліджень США зазначається, що в молодому віці відкладати гроші немає особливого сенсу — доходи надто малі…»

Вони що, українців досліджували? У нас трохи інша ситуація. У нас великий відсоток молоді яка живе з батьками. Повністю сидять в батьків на шиї, і навіть уявлення не мають скільки коштує пральний порошок чи кіловат електроенергії, чи куб гарячої води. При цьому така молодь працює, і всю свою зарплату може спускати на брендові шмотки, нову модель айфона, тусовки з друзями. І при цьому помилково вважають що раз вони не просять гроші в батьків, то значить вони самі себе забезпечують…

+
0
mega5
mega5
13 февраля 2024, 10:12
#
«Наприклад, у роботі Національного бюро економічних досліджень США зазначається, що в молодому віці відкладати гроші немає особливого сенсу — доходи надто малі…» Навпаки, якщо почати інвестувати з 20-ти років в ту ж нерухомість, особливо в часи, коли є дешева іпотека, в тридцять років буде з десяток квартир, які ще й будуть приносити пасивний прибуток, більший у декілька разів, ніж зарплата у переважної більшості молодих людей.
+
0
Prya
Prya
13 февраля 2024, 10:26
#
Это все на словах звучит хорошо
+
0
san4os
san4os
13 февраля 2024, 11:13
#
Це навіть в теорії так не получиться. «якщо почати інвестувати з 20-ти років в ту ж нерухомість» — два-три роки будеш збирати тільки на перший внесок. Візьмеш в кредит однокімнатну квартиру в новобудові, в якій потрібно зробити ремонт, обставити. І в кращому випадку — в тридцять років тільки досрочно погасиш іпотеку по своїй однушці, в якій в той час будеш сам же і проживати. Але коли в ті ж 30 років подивишся на своїх ровесників — то побачиш що вони живуть або з батьками, або знімають житло. Ти ж в той час уже матимеш власне житло, що є великим плюсом…
+
+29
Prya
Prya
13 февраля 2024, 10:28
#
Гривнедепозиты рекомендуете? Ну-ну.
+
0
Микита Гуппал
Микита Гуппал
13 февраля 2024, 11:01
#
Де було хоч щось про гривневі депозити?) Багато хто зберігає свою «фінансову подушку» частково у валюті, частково у гривневих «коротких» ОВГЗ оскільки там немає податку на доходи та ставки значно кращі за депозити. Депозити банківські це вже кам’яний вік.
+
0
bonv
bonv
13 февраля 2024, 10:44
#
Правила багатих людей.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/232907/
+
0
bonv
bonv
13 февраля 2024, 10:45
#
10 цитат инвесторов, которые помогут правильно инвестировать ваши деньги.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/166782/
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