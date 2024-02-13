Для тех, кому до 30: куда инвестировать, когда еще нет больших капиталов

В условиях сложной экономической ситуации следует начинать экономить и откладывать средства еще в молодом возрасте. Какие особенности инвестирования для тех, кому еще не исполнилось 30 лет, и отличаются ли сбережения в таком возрасте от других возрастных групп, разбирался «Минфин».

Стоит ли инвестировать?

Ответ на этот вопрос не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. К примеру, в работе Национального бюро экономических исследований США отмечается, что в молодом возрасте откладывать деньги нет особого смысла — доходы слишком маленькие, и лучше начинать экономить позже, когда отложить часть зарплаты, не отказывая себе в маленьких радостях, будет не так проблематично.

К тому же, многие молодые люди предпочитают инвестиции в себя, тратя средства на обучение (чтобы впоследствии зарабатывать больше), или на эмоции (мол, впоследствии денег будет больше, но их расход не доставит удовольствие).

«Молодым людям я бы посоветовал активно инвестировать, в первую очередь, в свое общее развитие и профессиональный рост. Ведь это даст со временем свои дивиденды в виде карьерного и, соответственно, финансового роста», — говорит сооснователь телеграмм-канала «INVEST-KAVA» Сергей Гончаренко.

С другой стороны, сбережения в молодом возрасте все же позволяют решить ряд потенциальных проблем.

Безопасность и стабильность

Финансовая подушка безопасности может пригодиться в любом возрасте. Увольнение с работы, внезапная болезнь, срочный ремонт и множество других потенциальных проблем легче решить, когда есть запас денег. Эксперты советуют держать в финансовой подушке средства, соизмеримые доходу от 3 до 6 месяцев. Эти деньги должны быть легко доступными в любой момент, поэтому лучше всего, чтобы они были наличными или на депозите до востребования.

Крупные покупки

Без сбережений не удастся совершить желанные покупки, будь-то жилье, автомобиль или путешествие. Средства на такие цели можно держать в менее ликвидных активах, которые обеспечивают большую доходность.

Шаг к материальной свободе

В молодом возрасте немногие думают о будущей пенсии, но преимущество сбережений в таком возрасте заключается в том, что это позволяет раньше начать получать пассивный доход.

В пользу инвестора, который начинает собирать средства на будущее в молодом возрасте, работает сложный процент — то есть проценты, которые начисляются на уже полученные проценты.

Допустим, если каждый месяц просто откладывать «под матрас» $200, то через 20 лет там будет $48 тыс. Если же эти деньги будут «работать» и приносить в среднем хотя бы 7% годовых, то по итогу 20 лет у инвестора будет уже почти $105 тыс. И чем дальше, тем больше будет прибыль. За следующие 10 лет общая сумма таких сбережений достигнет уже $240 тыс.

Почему традиционные правила инвестиций работают не всегда

Традиционные вложения, как правило, разделяют на 2 большие группы — акции и облигации в соотношении 60% на 40%. Однако, чем младше человек, тем большую долю он может держать в акциях, которые более рискованные, но способны генерировать более высокие доходы.

Это объясняется тем, что, с одной стороны, у молодых людей, как правило, есть незначительные суммы, а также если потеряют сбережения, то у них еще будет время восстановить их. Также более рисковые инвестиции могут обеспечить стремительный рост, сформировав стартовый капитал, который уже можно перевести в консервативные активы.

«Основным отличием в инвестировании, в зависимости от возраста, является доля рискованных активов в портфеле. Рекомендуется уменьшать их процент со временем до минимума в преддверии достижения пенсионного возраста. Существует много подходов в формировании структуры активов инвестиционного портфеля. Один из самых простых — иметь столько процентов рискованных активов в портфеле, сколько лет осталось до пенсии», — отмечает директор по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.

С этим подходом согласны не все. К примеру, инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что никакой разницы между портфелями в разном возрасте быть не должно, а заявление о том, что молодым людям можно больше рисковать, звучит так, будто им можно терять деньги. А этого, конечно, лучше не делать.

Также, как объясняет инвестиционный аналитик Никита Гуппал, сейчас традиционный механизм распределения активов в разном возрасте видоизменяется. С одной стороны, после 2022 года облигации падали так же стремительно, как и акции, продемонстрировав невысокую надежность.

«Другим фактором, влияющим на изменение традиционной парадигмы, является улучшение качества жизни и современной медицины. Благодаря этим факторам инвесторы начали жить дольше, и низкой, но, в то же время, безопасной доходности от облигаций им не хватает для обеспечения себя в старости. Это заставляет людей постарше искать более высокую доходность в более рискованных акциях», — объясняет эксперт.

По его словам, люди старшего поколения первыми продают свои активы, если видят, что их стоимость проседает более 5%. Они опасаются, что у них не будет времени переждать проседание, если акции продолжат снижаться в цене.

При этом, молодые инвесторы чаще относятся более спокойно к проседаниям активов и готовы переждать падение. Тем более, что у многих уже есть опыт приобретения криптовалют, а потому привыкли к высокой волатильности.

Куда инвестировать

Депозиты и ОВГЗ

Это во многом подобные инструменты, обеспечивающие стабильную и заранее определенную прибыль. По гривневым годовым депозитам в крупных банках можно рассчитывать на доходность в пределах 15−16% (до налогообложения, которое заберет около пятой части дохода), если рискнуть с мелкими банками, то получите примерно на 1−1,5% более высокую доходность. Во время войны проблема выбора надежного банка отошла на второй план. Поскольку государство в случае банкротства финучреждения гарантирует 100-процентный возврат средств.

Больше позволяют заработать гривневые ОВГЗ: бумаги с погашением через год обеспечивают около 17−18% годовых. Если покупать бумаги на более длительный срок, доходность будет на несколько процентов выше. Кроме этого, доходы по облигациям не облагаются налогом.

Депозиты в долларах приносят до 3% годовых, а валютные ОВГЗ — чуть больше, ориентировочно до 4% годовых, и так же не облагаются налогом.

Пользоваться обоими инструментами просто: как открыть депозит, так и купить облигации можно дистанционно всего за несколько минут. А при более высокой доходности ОВГЗ выглядят более интересными.

Выбирая же между валютными и гривневыми облигациями, стоит определиться, какого вы ожидаете курса валют. При каком курсе выгоднее брать гривневые, а когда долларовые бумаги, Минфин уже рассчитывал в отдельной статье.

Облигации США и фондовый рынок

Это традиционные инструменты инвестиций в западных странах, а значительное количество украинцев начало их открывать всего за несколько лет до полномасштабной войны. Сейчас сложность с использованием этого инструмента заключается, в первую очередь, в переводе средств брокеру для приобретения активов из-за целого ряда ограничений.

Перечислить средства популярному среди украинцев брокеру Interactive Brokers можно только через сервисы, например, Revolut или Wise, но не привычными SWIFT-переводами с карт украинских банков. Другой крупный брокер Exante попал под санкции по обвинениям в связях с россией, соответственно, и многие украинские субброкеры перестали с ним работать.

Сейчас все же можно торговать через Interactive Brokers и некоторых других брокеров, зарегистрированных в Европе, но это стало сложнее.

Американские десятилетние облигации сейчас предлагают около 4% — по факту столько же, как и украинские долларовые ОВГЗ, но эту доходность можно зафиксировать на 10 лет, к тому же, выплаты гарантируются американским правительством, что делает эти бумаги одними из самых надежных в мире.

Значительно более высокую доходность обеспечивает американский фондовый рынок. За последние 20 лет он рос в среднем на 9,7%, даже если отнять инфляцию, доходность составит около 7% (при условии реинвестирования дивидендов).

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В то же время, следует понимать, что фондовый рынок не гарантирует заранее определенный заработок. Он может быть как значительно выше среднего, так и минусовым. Поэтому эксперты, обычно, советуют покупать акции на длительный срок, за который ситуативные падения будут отыгрываться, а также ориентироваться на покупку индексных ETF (инвестируют во весь перечень входящих в индекс акций), а не акций отдельных компаний.

Золото

Драгметалл традиционно считается инструментом для защиты от инфляции и надежным средством долгосрочных инвестиций. Но в последнее время он, скорее, разочаровывает инвесторов. В конце декабря прошлого года золото обновило исторический максимум, но после этого откатилось, и за год выросло всего на 9%. По сравнению с предыдущими годами, это еще неплохой результат: те, кто покупал золото на пиках 2011 года, только недавно вышли из «минуса».

Золото в свой портфель можно купить как физическое в НБУ или коммерческих банках, так и виртуальное — в виде бумаг ETF, которые инвестируют в драгоценный металл. Однако, в первом случае следует учитывать спреды — разницу между ценой покупки и продажи металла, а во втором — трудности выхода на иностранные фондовые рынки, о которых уже говорилось выше.

Криптовалюты

Самая популярная криптовалюта мира — биткоин — за год подорожала на 105%, а с начала года — на уже более 7%, что делает его самым доходным среди ключевых инвестиционных инструментов. Некоторые другие криптовалюты продемонстрировали еще лучшие результаты, например, цена Solana за год взлетела в 4 раза.

Но не стоит забывать, что криптовалюты — один из самых волатильных и рискованных инструментов. Цена крупнейших криптовалют, как биткоин или эфириум, неоднократно падала в разы, а ряд менее известных монет вообще исчезали, оставляя инвесторов ни с чем.

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Также следует учитывать, что Нацбанк ограничил переводы средств на счета криптобирж и вывод денег из них. Все еще можно воспользоваться услугами криптообменников или P2P-расчетами на биржах, но многим инвесторам разобраться в этом может быть достаточно сложно.

Пример портфеля

Никита Гуппал предлагает, как вариант, создать портфель на основе активов американского фондового рынка со следующей структурой:

50% — индексные ETF;

20% — отдельных компаний (прежде всего, технологический сектор, здравоохранение, зеленая энергетика);

20% — американские корпоративные и государственные облигации;

10% — альтернативные инвестиции (преимущественно, криптовалюта и фонды недвижимости REITs).

Если же инвестор хочет сделать большую ставку на украинские активы, то можно рассмотреть такой вариант портфеля от редакции:

30% — валютные ОВГЗ;

30% — индексные ETF;

20% — гривневые ОВГЗ;

10% — акции отдельных компаний;

10% — криптовалюта.

Пишите в комментариях, который портфель уже сформировали, или советуете сформировать вы, и отличаются ли, по вашему мнению, инвестиционные стратегии, в зависимости от возраста.