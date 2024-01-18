Останутся ли ОВГЗ привлекательными для инвестиций, если гривна снова будет падать

Гривневые ОВГЗ остаются одним из самых популярных инструментов личных инвестиций. Доходность значительно выше инфляции, и стабильность гривны гарантировала неплохая и почти безрисковая прибыль. Но останутся ли они если нацвалюта будет ослабевать, и не пора ли перекладываться в доллар, разбирался «Минфин».

Со второй половины ноября прошлого года гривна начала девальвировать. Если раньше курс на межбанке в моменте опускался до 36 грн/$, то при написании статьи составлял 37,92 грн/$. Таким образом, с момента максимального укрепления она ослабла примерно на 5,3%.

Аналогичные тенденции и на наличном рынке. Еще в начале декабря доллар в обменниках стоил в среднем 37,44 грн, а сейчас за него просят 38,51 грн. То есть с тех пор гривна ослабла примерно на 2,9%. На этой неделе гривна укреплялась, но существенно на общую картину это не повлияло, отыгрывала позиции она не так стремительно, как теряла.

Ослабление гривны происходит на фоне незакрытого вопроса о выделении США и ЕС помощи Украине. Хотя эксперты уверены, что союзники смогут разблокировать пакеты поддержки.

В то же время, с постепенным снижением учетной ставки Нацбанка уменьшается доходность гривневых депозитов и облигаций. Для примера: на данный момент средняя ставка по гривневым вкладам немного превышает 14%, хотя еще в июле приближалась к 16%.

Подобная ситуация происходит и с ОВГЗ. В октябре Министерство финансов размещало облигации с погашением через год с доходностью в 17,54%, а в январе — 16,8%.

Но украинцы все еще держат солидный портфель ОВГЗ, а общий объем бумаг на руках у населения продолжает расти. Его общая стоимость составляет 54,96 млрд грн, три месяца назад их было примерно на 48 млрд грн, а год назад — менее 32 миллиардов.

Распространению облигаций способствует простота инвестиций в них. В частности, ОВГЗ без каких-либо комиссий можно купить в приложении «Дія», а также в ряде банков и финансовых компаний. К тому же, как уже просчитывал «Минфин», благодаря отсутствию налогообложения доходность облигаций превышает заработки на депозитах.

В то же время, сейчас остается открытым вопрос, можно ли считать гривневые облигации более выгодным инструментом относительно доллара, когда ставки снижаются, а доллар идет вверх.

Сколько заработаем на ОВГЗ

На момент написания статьи в «Дії» можно было купить ОВГЗ с погашением через год — 15 января 2025 года. Их предлагали сразу 4 брокера. Процедура покупки бумаг у них практически одинаковая, а вот предложенная доходность отличается. Напомним, что брокеры здесь хотя и не взимают комиссию, но зарабатывают, продавая облигации с доходностью, которая отличается от той, с которой сами купили бумаги.

Самую высокую доходность предложила финкомпания Bond UA — 17,77% годовых. Здесь следует уточнить, что брокеры часто используют сложные формулы для определения доходности, учитывая, что по облигациям будет еще выплата купона (считайте, процентов) до погашения, а эти средства владелец бумаг тоже может инвестировать.

Поэтому «Минфин» самостоятельно пересчитывает доходность, исходя только из 2 цифр — стоимость бумаги и общая выплата на карту. Мы исходим из того, что после покупки ОВГЗ инвестор больше никаких действий с полученными средствами не будет проводить.

В данном случае стоимость облигации составляет 1 118,18 грн, а общие выплаты по ней — 1 292,5 грн. Таким образом, заработок на одной бумаге составляет 174,32 грн, или 15,59%.

Можно ли заработать больше на наличном долларе

Если инвестор держит гривну, он может попытаться заработать на долларе: купить его сейчас и продать через год. Заработок в этом случае будет зависеть от глубины девальвации национальной валюты.

По данным «Минфина», на момент написания статьи средний курс покупки доллара составлял 38,51 грн/$. Для того, чтобы заработать на его покупке больше, чем на гривневых ОВГЗ, необходимо, чтобы американская валюта подорожала хотя бы на 15,59%.

В этом случае наличный курс доллара должен превысить 44,51 грн/$. То есть если вы рассчитываете, что через год курс доллара будет таким, или еще выше, можете покупать доллар вместо облигаций. Если же вы убеждены, что до такой отметки валюта не дойдет, то для вас более выгодными выглядят гривневые облигации.

В этом материале редакция не прогнозирует изменения курса, в то же время, обратим внимание, что, согласно консенсус-прогнозу «Минфина», в начале следующего года официальный курс составит 40,9 грн/$. Исходя из того, что наличный курс ориентировочно на 1 гривну выше, он через год, по результату опроса аналитиков, будет около 42 грн/$. Если этот прогноз оправдается, ОВГЗ окажутся более выгодными, чем валюта.

Можно ли заработать больше на валютном депозите

Еще в 2022 году Нацбанк разрешил банкам продавать населению валюту для размещения на депозиты от 3 месяцев по курсу, приближенному к межбанковскому. Сейчас сумма, которую таким образом можно купить для размещения на вкладе, составляет эквивалент 200 тыс. грн в месяц. Также на сумму до 50 тыс. грн в месяц можно покупать валюту по банковскому курсу на свою карту в долларах или евро.

Курс, по которому банки готовы продавать валюту для размещения на депозиты, и ставки по таким вкладам можно посмотреть здесь. Условия могут отличаться, но для примера рассмотрим предложение валюты в Райффайзене, который выставляет примерно среднюю на рынке цену за доллар.

В банке можно купить американскую валюту для размещения на депозит по курсу 38,27 грн/$. Правда, заработать, собственно, на таком вкладе практически ничего не удастся — ставка по годовому депозиту в долларах составляет символические 0,01%.

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Таким образом, для того, чтобы обогнать доходность гривневых ОВГЗ, доллар, купленный за 38,27 грн/$, должен подорожать на те же 15,59% — до 44,24 грн/$, то есть лишь немного ниже уровня, чем в случае покупки наличные.

Можно ли заработать больше на валютных облигациях

Кроме гривневых ОВГЗ, у украинцев есть возможность покупать и валютные. Такие бумаги продаются за доллары или евро и, соответственно, все выплаты по ним производятся также в этих валютах.

В «Дії» валютные облигации не представлены, но купить онлайн и без комиссий их можно в приложениях нескольких банков, в частности, monobank и Сенс.

Предположим, у вас есть гривна и вы хотите купить долларовые ОВГЗ в mono. В момент написания статьи в банке были представлены ОВГЗ по $965,52 с погашением 14 ноября этого года. По условиям ценной бумаги, тогда должна быть выплачена $1 тыс. Годовая доходность составляет 4,3%, но фактический заработок составит 3,57%, ведь инвестор будет держать облигации на руках меньше года.

Рассчитаем, как должен через год измениться курс, чтобы эта бумага принесла больше, чем гривневые ОВГЗ. Для начала нужно купить валюту. Курс в банке для этого составляет 38,45 грн/$. То есть для покупки одной облигации необходимо потратить 37 124 грн. Если бы на эти средства мы купили гривневые ОВГЗ, то за год эта сумма превратилась бы в 42 911 грн. Однако, вместо этого, у нас в ноябре будет $1 тыс. Получив выплату в ноябре, заработать дополнительно до конца года уже не получится — облигации с погашением через пару месяцев не найдем, а краткосрочные валютные депозиты предусматривают ставку около нуля.

Поэтому курс, необходимый нам для того, чтобы заработать на валютных облигациях больше, чем на гривневых, определяем по формуле: 42 911/1 000 = 42,911.

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Таким образом, если вы считаете, что курс в банке достигнет или превысит 42,91 грн/$ — для вас более выгодно выглядят облигации в долларах; если же таких высот вы от валюты не ждете, целесообразно рассматривать гривну.

В большинстве же случаев, поскольку со 100%-ой точностью курс спрогнозировать невозможно, есть смысл диверсифицировать свои инвестиции, вкладывая в разные валюты.