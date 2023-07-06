Санкции против EXANTE: как это повлияет на клиентов monobank и Универа

5 июля Президент ввел в действие решение СНБО , которым расширяется перечень подсанкционных лиц, в том числе вводятся санкции против брокера EXANTE, который предоставлял услуги по торговле на международных рынках, в частности, США и Европы. Компания также выступала в качестве субброкера, сотрудничая с несколькими украинскими финансовыми компаниями. Что сейчас происходит со счетами украинцев в подсанкционном брокере, разбирался «Минфин».

Сообщение о введении в действие упомянутого решения СНБО появилось на официальном сайте Офиса президента вечером 5 июля: перечень подсанкционных лиц дополнен 18 юридическими лицами, «связанными с потенциалом государства-террориста».

«Наш принцип очевиден: должна быть заблокирована деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок», — говорится в заявлении главы государства.

Согласно указу, санкции вводятся в отношении зарегистрированной на Кипре компании ИЭксТи Лтд (EXT Ltd), которая имеет непосредственное отношение к брокеру EXANTE.

Как сообщают Forbes его источники, на этот раз под санкции попали компании, причастные к партнерам по российской «Альфа-Групп».

EXANTE начал работу в 2011 году, его основатели — Алексей Кириенко, Анатолий Князев и Владимир Масляков. Брокер управляет более чем 1,5 млрд евро клиентских средств.

Exante — один из двух крупнейших международных брокеров (вместе с компанией Interactive Brokers), которые предоставляли украинским клиентам услуги по инвестированию в активы на международных фондовых рынках. С Exante по субброкерской схеме сотрудничали monobank, инвесткомпании HUG'S, Универ и другие.

Ранее у брокера отмечали, что он перестал открывать счета гражданам россии и Беларуси. Кроме того, у него нет лицензии центробанка рф.

Санкции предусматривают блокирование активов EXT Ltd, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и запрет на увеличение размера уставного капитала предприятий, в которых человек владеет 10% или больше уставного капитала. Санкции были введены на 10 лет.

EXANTE — не первая брокерская компания, в отношении которой с начала полномасштабной войны вводятся санкции. Ранее под санкции попала Фридом Финанс Украина. В итоге, были заморожены счета ее клиентов, которые уже в течение 8 месяцев не могут вернуть свои средства. Конечно, нынешняя ситуация напугала и клиентов EXANTE.

Что будет со счетами EXANTE

EXANTE — это группа компаний, у которых регистрация в нескольких странах ЕС, в том числе на Кипре и Мальте. Соответственно, и регулирование их деятельности происходит по местному законодательству.

В службе поддержки компании не смогли сообщить «Минфину» о том, есть ли угроза заморозки счетов украинцев. «Мы проверяем всю доступную информацию о Вашем запросе вместе с нашими внутренними отделами. Как только какая-либо информация о Вашем запросе станет доступной — мы немедленно уведомим Вас о ней», — сообщили в службе поддержки.

В то же время, нельзя исключать, что счета в компании все же не будут заблокированы, поскольку у Украины нет возможности влиять на работу компаний в других юрисдикциях. Также есть пример Фридом Финанс, когда санкции были введены на украинское подразделение, это не коснулось международной деятельности компании. Freedom Finance Europe продолжила предоставлять доступ нашим соотечественникам к зарубежным рынкам.

«Те клиенты, у которых есть счета EXANTE за рубежом, вероятнее всего, смогут продолжать торговать там на свой страх и риск», — предполагает сооснователь робоэдвайзера HUG'S Эрик Найман. Непонятным остается вопрос декларирования таких счетов, а также неизвестно, есть ли запрет физлицам иметь счета у подсанкционного брокера за границей.

Как сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, EXANTE была партнером банка по запуску его инвестиционного проекта mono invest. За несколько месяцев до полномасштабной войны проект заработал в тестовом режиме. Только за первые два дня его работы приложение установили 46 тыс. человек.

В условиях российской агрессии и валютных ограничений у клиентов mono invest не было возможности пополнить счет или купить новые активы. У инвесторов, уже купивших акции, они продолжали сохраняться.

Как сообщил Гороховский, вечером 5 июля все клиенты, у которых были позиции в ценных бумагах в mono invest, получили сообщение, в котором им предложили согласиться в тот же день закрыть позицию и вернуть деньги на карту.

«Позиции в ценных бумагах клиентов, которые нажмут в сообщении „Согласен“ или не нажмут ничего до 22:30, будут закрыты, и их средства будут возвращены на карты. Позиции клиентов, которые в сообщении нажмут „Не согласен“, закрыты не будут. Доступ к их акциям и средствам на них потраченным будет возможен только после снятия санкций СНБО», — отметил Гороховский.

Другие брокеры

EXANTE сотрудничал с рядом других украинских брокерских компаний, предоставляя доступ их клиентам к международным рынкам. Среди них Универ, HUG'S, И-нвест.

В HUGʼS уже сообщили: пока действуют санкции, больше не смогут работать со своим партнером.

Универ разослал своим клиентам сообщение, указав, что их клиенты обслуживаются через другого брокера, который также входит в группу EXANTE, но зарегистрированный на Мальте (XNT LTD). В настоящее время к нему санкции не применены.

«Однако, с учетом того, что указанные компании связаны, входят в одну группу, существует определенный риск, что санкции будут распространены также и на мальтийского брокера», — отмечают в Универ.

Поэтому брокер принял следующее решение:

Рекомендовать клиентам закрыть торговые позиции в EXANTE самостоятельно до 10:00 07 июля. Если клиент, вопреки рекомендациям, оставит позицию открытой, такое решение будет принято на собственный риск клиента.

Все отрицательные остатки по валютам на клиентских счетах EXANTE 07 июля будут принудительно закрыты.

В случае, если клиент не сообщит Универу до 10:00 7 июля о другом, все денежные средства на счетах клиентов будут конвертированы в доллары США и выведены на брокерский счет клиента ООО Универ Капитал в украинском банке. После этого средства будут доступны клиентам для инвестирования или вывода через Личный кабинет.

Также, как вариант, клиенты могут вывести деньги на свой личный счет. Для этого следует сообщить Универ о таком решении, указать IBAN своей карты и индивидуальный номер, полученный при регистрации у брокера.

«Минфин», который использовал счет в Универ, как субброкера EXANTE, для эксперимента с торговлей на фондовом рынке, выбрал именно такой вариант. Теперь запрос обрабатывается, и если с выводом средств будут трудности, будем информировать об этом отдельно.

Последствия и риски

Эрик Найман говорит, что нынешние санкции вредят не столько самим брокерам, сколько их клиентам, ведь есть риск, что активы могут быть заморожены и доступ к ним возобновится только после снятия санкций.

Также может пострадать большое количество клиентов, вынужденных продать активы. Многие такие счета находятся «в минусе» из-за значительного падения фондового рынка в прошлом году. Поэтому инвесторам приходится фиксировать убытки.

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Ограничения, с которыми сталкиваются клиенты Фридом Финанс Украина, а теперь и EXANTE, могут на долгое время отпугнуть потенциальных инвесторов от фондового рынка, ведь, кроме привычных рисков изменения цены активов, здесь добавляются и более неожиданные факторы.

Если вы клиент EXANTE или один из его субброкеров, пишите в комментариях, возникли ли проблемы с выводом средств. «Минфин» будет продолжать отслеживать эту тему.