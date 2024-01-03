Спотовый биткоин-ETF: удастся ли правительствам централизовать первую криптовалюту

Чем ближе мы к потенциальной дате одобрения спотовых биткоин-ETF — 10 января 2024 года — тем шире у криптоинвесторов открываются глаза. Первоначальный оптимизм постепенно исчезает, вызывая опасения относительно успешности запуска и функционирования долгожданного инвестиционного инструмента. В чем проблема? Какие подводные камни смогли всколыхнуть веру криптоевангелистов в светлое будущее цифровых активов — разбирался «Минфин».

Десять лет борьбы за «спот»

Эмитенты пытаются получить одобрение спотовых биткоин-ETF уже 10 лет. 1 июля 2013 года братья Кэмерон и Тайлер Винклвосс подали заявку на создание Winklevoss Bitcoin Trust. Стоимость биткоина к тому времени составила примерно $100.

Три года спустя Grayscale Investments, известная своим Bitcoin Trust (GBTC), впервые подала заявку на биткоин-ETF. Почти весь 2017 компания провела в переговорах с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и была вынуждена отозвать заявку из-за неготовности нормативно-правовой базы к цифровым активам.

Bitwise подавал даже две заявки: в 2019 и 2021 году. Обе были неудачными и, в конце концов, компания была вынуждена их отозвать. В 2021 году SEC отказала еще одной компании — VanEck, а также Skybridge, Galaxy Digital и многим другим, кто пытался в течение 10 лет пробиться в «спот».

В том же 2021 году Ark Invest Кэти Вуд и швейцарская 21Shares объединили усилия и подали заявку на создание ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), которая должна была торговаться на бирже Cboe BZX. В одном из комментариев прессе Кэти Вуд рассказывала, что с тех пор мало что изменилось: SEC продолжала отказывать, они продолжали подавать заявки.

Но в июне 2023 года заявку подал такой тяжеловес как BlackRock, и это сразу привлекло внимание за пределами рынка. После BlackRock с заявкой в SEC пришла Fidelity, а Grayscale подала на SEC в суд и в августе прошлого года выиграла его. История 10 лет борьбы за «спот», похоже, подходит к концу.

Игроки снова атакуют SEC

Учитывая участие в гонках таких тяжеловесов Уолл-Стрит, как BlackRock, Invesco и Fidelity и победы Grayscale над SEC в своем стремлении превращения биткоин-траста GBTC в биржевой фонд ETF, в этом году ажиотаж продолжает расти.

Именно победа Grayscale в суде стала катализатором запуска спотовых биткоин-ETF. Недавно глава SEC Гэри Генслер сообщил CNBC, что новый взгляд регулятора на спотовые заявки на биткоин-ETF связан с недавними судебными решениями. И судя по всему с одним конкретным — победой Grayscale Investments.

«Раньше мы отклоняли такие заявки, но суд округа Колумбия изменил это. Теперь мы посмотрим на это по-новому, основываясь на решениях суда», — объясняет Генслер. Он добавил, что сейчас комиссия рассматривает более десятка заявок от крупных управляющих активами компаний.

ARK Investment и 21Shares Кэти Вуд, были первыми, кто подал заявку на запуск спотового биткоин-ETF в 2023 году. Соответственно, они первыми относительно кого регулятор должен озвучить свое решение и крайний срок это 10 января 2024 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам должна отклонить или одобрить заявку компаний к этой дате.

Уверенности в том, что спотовый биткоин-ETF будет одобрен в ближайшее время, добавляет тесный диалог в декабре между регулятором и потенциальными эмитентами биржевых фондов, а также призыв SEC к игрокам обновить заявки до 29 декабря.

Хотя доработка заявок усиливает веру в запуск спотового ETF, требования, предъявляемые к эмитентам, вызывают много опасений и могут скрывать опасные подводные камни.

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Какие неприятные сюрпризы могут получить институциональные инвесторы

Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует, чтобы выкуп базового актива и погашение паев фонда происходило исключительно в денежной форме вместо натуральной.

Все существующие товарные спотовые ETF работают по модели натуральной формы, а значит уход от нее предполагает новый фактор риска. Проблема заключается в том, что инвесторы, которые купят эти ETF, не смогут вывести биткоин, при этом реальные монеты будут принадлежать самому фонду. Компании сопротивлялись этой норме, но в конце концов были вынуждены пойти на уступки и согласиться.

Требование SEC к потенциальным спотовым биткоин-ETF относительно формы выпуска и погашения в фиате делает эти продукты менее эффективными. Есть сомнения, что выполнение этого требования каким-то образом улучшит защиту инвесторов, несмотря на аргументы регулятора.

Как было указано выше, товарные спотовые ETF работают по модели натуральной формы, а значит отход от нее предполагает новый фактор риска. Реальным следствием этой нормы будет то, что ETF станут менее эффективными, поскольку их создание и погашение станут более дорогими. Возможно даже возникнет погрешность отслеживания или более высокий коэффициент затрат, но в любом случае они будут дороже.

Расчеты исключительно в денежной форме не позволят уполномоченным участникам рынка получать прибыль на премиях или дисконтах из-за операций с базовым активом и паями фонда. Это означает, что теряются многие преимущества структуры биржевого продукта и большая часть конкуренции, которая делает ETF эффективным. Крайне важно, чтобы было несколько конкурирующих точек доступа. Это гарантирует, что продукт сможет обрабатывать большие потоки и иметь низкую погрешность отслеживания.

Запуск спотового биткоин-ETF противоречит идее некастодиального хранения и может привести к фундаментальным проблемам актива. Основным негативным последствием станет то, что большой объем первой криптовалюты будет сохраняться на централизованных платформах, откуда правительства смогут их изымать. В целом биржевые биткоин-фонды отводят людей от идеи самостоятельного хранения и потенциально создают системный риск, поскольку фонды, на первый взгляд, безопаснее бирж.

Сами ETF инвесторы не смогут вывести базовый актив (о нем мы уже упоминали выше). При этом реальные монеты будут принадлежать самому фонду, что повышает вероятность бесконтрольной эмиссии «бумажных биткоинов».

Результатом может стать создание миллионов необеспеченных монет, что исказит рынки и снизит ценность реального актива, предоставив большую свободу действий традиционным централизованным финансовым гигантам. Полная противоположность первоначальному видению Сатоши Накамото.

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К чему все это может привести

Потенциально одобрение спотового биткоин-ETF в Соединенных Штатах Америки может привести к сценарию с «продажей на фактах», поскольку рост BTC с сентября этого года происходит исключительно на ожиданиях этого события. Это может оказать сильное давление на цену первой криптовалюты.

«Бумажная» прибыль участников рынка после преодоления биткоином отметки в $40 000 является дополнительным подтверждением такого сценария. У краткосрочных владельцев биткоин высока нереализованная прибыль, ориентировочно на уровне 30%. Это исторически предшествовало ценовым коррекциям.

Кроме трейдеров, майнеры также получают нереализованную прибыль. Это еще один потенциально медвежий фактор. В последние несколько недель наблюдается рост продаж среди майнеров, поскольку цена держится выше $40 тыс.

Согласно оценкам экспертов, во время коррекций на бычьих рынках биткоин тяготеет к реализованной цене краткосрочных владельцев. Ввиду этого, по сценарию «продажа на фактах» падение может достигнуть уровня $32 тысячи.

Если ETF не будет одобрен, то разочарование и эмоциональная продажа могут отправить биткоин в крутое пике ниже $25 тысяч.