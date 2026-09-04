Топ-7 главных новостей за неделю: новая 2000 банкнота, дыра в бюджете и доллар по 50 грн

Дыра в государственных финансах составляет 49,5 млрд евро

Финансовый разрыв в государственных финансах Украины составляет около 49,5 млрд евро. Из этой суммы 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое Украина рассчитывала после договоренностей с партнерами, но до сих пор не получила. Об этом пишет народная депутат льга Василевская-Смаглюк.

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