Топ-7 главных новостей за неделю: новая 2000 банкнота, дыра в бюджете и доллар по 50 грн
Дыра в государственных финансах составляет 49,5 млрд евро
Финансовый разрыв в государственных финансах Украины составляет около 49,5 млрд евро. Из этой суммы 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое Украина рассчитывала после договоренностей с партнерами, но до сих пор не получила. Об этом пишет народная депутат льга Василевская-Смаглюк.
В августе средняя зарплата в Украине снизилась: где и сколько платят
Средняя заработная плата в Украине в июле 2026 составила 32 243 грн. По сравнению с июнем 2026 г. показатель снизился на 1,6%. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики.
Кабмин вводит жесткий режим экономии
Правительство нашло 70 миллиардов гривен, которые не закреплены за оборонными расходами и которые можно будет перенаправить в армию. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде.
Украина рискует потерять 4,8 млрд евро из-за невыполненных обязательств
Украина пока что медленно выполняет часть обязательств, необходимых для получения международного финансирования. По данным нового мониторинга консорциума RRR4U, 15 индикаторов Плана Украины за 2025 год и первое полугодие 2026 остаются невыполненными. Поэтому под риском находится финансирование около €4,8 млрд.
Украина может получить $1,66 млрд от МВФ до конца года
Получение Украиной следующего транша МВФ оказалось под угрозой из-за недостаточного прогресса в выполнении законодательных обязательств. Во время встречи с миссией Фонда в Киеве говорилось, в частности, о необходимости принять ряд законопроектов, гарантировать независимость НКРЭКУ и завершить кадровое обновление Счетной палаты. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.
НБУ вводит банкноту 2000 гривен: как она будет выглядеть и зачем нужен новый номинал
Национальный банк Украины расширяет номинальный ряд гривен. 4 сентября 2026 в наличном обращении появится банкнота номиналом 2000 гривен, посвященная украинскому поэту, диссиденту и правозащитнику Василию Стусу.
Доллар может вырасти до 50 или даже 54,5 грн: аналитик назвал причины
Курс доллара в 2027 году может вырасти до 50 грн, а при отрицательном сценарии — до 54,5 грн.
Комментарии