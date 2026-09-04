По данным блокчейн-расследователя компании VAL, инцидент произошел 12 июня. Криптовалютный пользователь потерял около $2,1 млн в FXRP после того, как перешел по фишинговой ссылке и подписал вредоносную транзакцию. Об этом сообщает The Crypto Times.

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Пользователь, называющий себя Алексом, утверждает, что спросил у ChatGPT на русском языке, где можно обменять sFLR на WFLR (токенизированную версию FLR, совместимую со смарт-контрактами и defi-приложениями). В ответе он увидел ссылку, которая, по его словам, вела на поддельный сайт.

После подключения криптокошелька пользователь согласовал неограниченное одобрение (approval) для токенов. Через несколько секунд злоумышленник воспользовался функцией transferFrom и вывел около 1,9 млн FXRP, которые на тот момент стоили примерно $2,1 млн.

FXRP — токенизированная версия XRP в экосистеме Flare, блокчейне, ориентированном на работу с данными и интеграцию активов других сетей. Flare позволяет использовать такие активы в своих децентрализованных приложениях.

Куда пошли украденные деньги

После кражи активы начали перемещаться между несколькими криптокошельками и сетями.

По данным VAL, часть средств изначально конвертировали из FLR в DAI через децентрализованную платформу OpenOcean. Один из связанных с расследованием кошельков получил около $700 тыс в DAI примерно за два месяца до начала расследования.

В дальнейшем средства дробили между разными адресами. VAL также зафиксировала конвертацию части активов в ETH. На одном из кошельков исследователи обнаружили около 889 ETH.

Отдельно следователи обратили внимание на перевод 50 ETH Tornado Cash из кошелька, который раньше получал DAI. Это свидетельствует о попытках усложнить отслеживание происхождения активов.

Действительно ли к этому причастен ChatGPT

Сам факт, что пользователь получил вредоносную ссылку в ответе чат-бота, не свидетельствует о причастности ChatGPT к воровству.

Из описания инцидента следует другая схема: пользователя пытались убедить перейти на сторонний сайт, подключить кошелек и подписать транзакцию, предоставившую злоумышленнику разрешение распоряжаться токенами.

То есть ключевым элементом атаки был фишинговый сайт и вредоносное разрешение в криптогаманке, а ИИ-чат, вероятно, использовался как канал, через который жертва получила ссылку.

VAL сообщила, что проверила аналогичные запросы к ChatGPT на нескольких языках и больше не смогла получить эту фишинговую ссылку.

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Это не единичный случай

Инцидент с FXRP вписывается в более широкую тенденцию: криптомошенники все чаще используют известные бренды, поисковые системы, рекламу и ИИ-сервисы, чтобы повысить доверие к фишинговым сайтам.

В августе пользователи Hyperliquid потеряли около $550 тыс после перехода по ссылкам из поддельной рекламы Google. В противном случае фишинг, связанный с доменом Tornado Cash, якобы привел к потере около 1010 ETH.

Общим элементом таких атак является не сам поисковик или чат-бот, а социальная инженерия: пользователя убеждают перейти на нужный сайт и подтвердить операцию.

Поэтому для владельцев криптовалют главный риск часто возникает не во время взлома блокчейна, а в момент, когда они подключают кошелек к неизвестному сайту или подписывают непонятное разрешение на перевод токенов.