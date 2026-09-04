Доллар и евро подешевели после закрытия межбанка

После закрытия межбанка в пятницу, 4 сентября, курс доллара потерял 1 копейку в покупке и продаже, евро потерял 8 копеек в покупке и в продаже.

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Валютный рынок

Валюта Открытие 4 сентября Закрытие 4 сентября Изменения доллар 44,61/44,64 44,60/44,63 1/1 евро 51,88/51,90 51,80/51,82 8/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,41−44,89 грн. Евро покупают за 51,55 грн, а продают за 52,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,85, евро — 51,99−52,10 грн.

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