После закрытия межбанка в пятницу, 4 сентября, курс доллара потерял 1 копейку в покупке и продаже, евро потерял 8 копеек в покупке и в продаже.
Доллар и евро подешевели после закрытия межбанка
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Валютный рынок
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Открытие 4 сентября
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Закрытие 4 сентября
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Изменения
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44,61/44,64
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44,60/44,63
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1/1
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51,88/51,90
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51,80/51,82
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8/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,41−44,89 грн. Евро покупают за 51,55 грн, а продают за 52,20 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,85, евро — 51,99−52,10 грн.
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Источник: Минфин
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