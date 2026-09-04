Топливо на АЗС снова подорожало: сколько стоят бензин и дизель

В пятницу, 4 сентября, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 46 коп. до 82 грн/л, на дизельное топливо — на 48 коп. до 92,4 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».