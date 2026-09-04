В пятницу, 4 сентября, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 46 коп. до 82 грн/л, на дизельное топливо — на 48 коп. до 92,4 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Топливо на АЗС снова подорожало: сколько стоят бензин и дизель
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Как изменились цены за сутки
- Бензин марки А-95 (премиум) — 85,17 грн/л;
- Бензин марки А-95 — 82 грн/л (дорожал на 46 коп.);
- Бензин марки А-92 — 77,86 грн/л (дорожал на 9 коп.);
- Дизпальное — 92,4 грн/л (дорожало на 48 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 43,38 грн/л, что на 1 коп. дороже по сравнению с предыдущим днем.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 24 незарегистрированных посетителя.
Комментарии