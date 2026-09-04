Доллар и евро подешевели: Нацбанк объявил курс на 7 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 7 сентября. Доллар официально подешевел на 16 копеек, евро — на 15 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Официальный курс валют

Официальные курсы валют на 7 сентября составят:

1 доллар США — 44,56 грн;

1 евро — 51,78 грн.

Для сравнения, по состоянию на 4 сентября официальный курс доллара составил 44,72 грн, а евро — 51,93 грн.

Что изменилось

По сравнению с предыдущим банковским днем гривна укрепилась к обеим валютам.

Доллар снизился с 44,72 грн до 44,56 грн, а евро — с 51,93 грн до 51,78 грн.

Таким образом, после предварительного роста официальные курсы доллара и евро снова пошли вниз.