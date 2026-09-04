Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 7 сентября. Доллар официально подешевел на 16 копеек, евро — на 15 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Доллар и евро подешевели: Нацбанк объявил курс на 7 сентября
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Официальный курс валют
Официальные курсы валют на 7 сентября составят:
- 1 доллар США — 44,56 грн;
- 1 евро — 51,78 грн.
Для сравнения, по состоянию на 4 сентября официальный курс доллара составил 44,72 грн, а евро — 51,93 грн.
Что изменилось
По сравнению с предыдущим банковским днем гривна укрепилась к обеим валютам.
Доллар снизился с 44,72 грн до 44,56 грн, а евро — с 51,93 грн до 51,78 грн.
Таким образом, после предварительного роста официальные курсы доллара и евро снова пошли вниз.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Комментарии