Нацбанк упростил условия кредитования для производителей, ритейлеров и общин

Нацбанк в ответ на усиление обстрелов производственных и складских мощностей хозяйствующих субъектов, объектов критической и социальной инфраструктуры продолжает осуществлять последовательные проактивные шаги для стимулирования расширения банками доступа к кредитным ресурсам. Об этом говорится в сообщении регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что принял НБУ

Так, Правление Национального банка приняло второй пакет анонсированных мер по поддержке производителей продукции, а также местных общин для финансирования их развития, в частности, в части восстановления и поддержки критически важной инфраструктуры.

Новый пакет дополнит предпринятые в начале августа шаги по содействию эффективной реструктуризации долгов заемщиков с целью восстановления их платежеспособности, а также создания предпосылок для увеличения доступных объемов финансирования предприятий агропромышленного комплекса.

Во-первых, изменениями в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям:

расширен перечень приемлемого обеспечения по кредитам за счет включения в него имущественных прав на денежные средства (выручку) за отгруженный товар (продукцию)/выполненные работы/оказанные услуги, а также определены требования по его приемлемости и коэффициент ликвидности такого обеспечения на уровне 0,3;

повышен коэффициент ликвидности обеспечения в виде безусловных и безотзывных местных гарантий городских и областных советов до 0,8.

Во-вторых, изменениями в Положение об определении банками Украины минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску, введены единые подходы по учету портфельных гарантий при смягчении кредитного риска.

В-третьих, продлены тестовые периоды, установленные для банков указанным положением и Положением о порядке определения банками Украины,

банковскими группами значительных экспозиций и расчета значения норматива максимального размера значительной экспозиции.

Что это даст

Эти шаги будут способствовать расширению доступа к кредитным ресурсам для ритейлеров и производителей продукции, не имеющих достаточного объема основных средств для предоставления их в залог, а также для муниципальных и других предприятий, способность которых в реализации важных инфраструктурных проектов при гарантийной поддержке органов местного самоуправления существенно повысится.

Ожидается, что банки в ближайшее время смогут предложить новые продукты, которые будут создавать добавленную стоимость для бизнеса, не подвергаясь при этом чрезмерным рискам.

Введение Национальным банком изменения дает банкам больше гибкости при сохранении адекватности и качества подходов к оценке кредитных рисков.

Изменения внесены постановлениями Правления Национального банка Украины от 03 сентября 2026 года № 98 и № 99, которые вступают в силу с 5 сентября 2026 года.