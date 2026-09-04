Выплаты для переселенцев продлят еще на шесть месяцев

Кабинет министров принял постановление, предусматривающее продление государственной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на дополнительный шестимесячный период. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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Что известно

Разработанный ведомством документ расширяет сроки государственной поддержки и уточняет отдельные условия назначения и денежных средств.

Согласно принятым изменениям, переселенцы, соответствующие установленным критериям, будут получать пособие в течение еще одного полугодового срока. Общее количество периодов выплат увеличили с пяти до шести.

Кроме того, правительственное постановление урегулировало механизм предоставления денежных выплат для детей из семей внутренне перемещенных лиц. Для этой категории граждан продление пособия на следующие шесть месяцев будет осуществляться в автоматическом режиме.

Напомним

Правительство приняло постановление, изменяющее правила предоставления компенсаций за размещение внутренне перемещенных лиц. Главное изменение касается заведений, приютивших переселенцев, оставшихся без документов.

Также Министерство социальной политики, семьи и единства Украины нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, выразивших желание проживать в сельской местности.