Банк Канады представил новую банкноту $20 с портретом Чарльза III

Глава Банка Канады Тифф Маклем в четверг в Оттаве представил новую вертикальную банкноту номиналом $20 с изображением короля Чарльза III. Эта купюра стала первой канадской банкнотой с портретом Чарльза, заменив изображение покойной королевы Елизаветы II.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Маклем назвал презентацию историческим событием на пресс-конференции. Более 70 лет прошло с момента последнего появления нового монарха на канадской валюте. Королева Елизавета II впервые появилась на первой банкноте Банка Канады номиналом $20 в 1935 году — ещё будучи юной принцессой.

Что известно о новой купюре

По словам Маклема, новая купюра содержит технологии защиты, которые прежде никогда не применялись на канадских банкнотах.

Банкнота изготовлена из полимера, выполнена преимущественно в зелёных тонах и имеет вертикальную ориентацию. На обороте сохранился Канадский национальный мемориал Вими, а на лицевой стороне по центру размещён портрет Чарльза III.

Купюра оснащена фиолетовой защитной полосой с элементами, которые вращаются, трансформируются и пульсируют при движении банкноты. По заявлению банка, это делает купюру легко проверяемой и сложной для подделки.

Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань отметил, что новая банкнота номиналом $20 отражает важные аспекты канадской идентичности, чтя корни Содружества наций и связи с международными союзниками.

Новая банкнота постепенно войдёт в обращение в конце февраля 2027 года. Это вторая купюра в вертикальной серии Банка Канады — вслед за банкнотой номиналом $10 с изображением борца за гражданские права Виолы Десмонд.

Банкнота номиналом $20 является наиболее распространённой купюрой Банка Канады. Правительство объявило о замене изображения королевы-матери на портрет Чарльза III на канадской валюте в ходе торжеств по случаю его коронации в 2023 году.