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4 сентября 2026, 19:10 Читати українською

Мировые цены на продовольствие выросли до максимума с 2022 года — ФАО

Мировые цены на продовольствие в августе поднялись до самого высокого уровня с ноября 2022 года. Основными причинами стали неблагоприятные погодные условия, геополитическая напряженность и перебои со снабжением из-за военных конфликтов.

Мировые цены на продовольствие в августе поднялись до самого высокого уровня с ноября 2022 года.

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По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цитируемой Reuters, ее индекс продовольственных цен в августе составил 133,3 пункта против пересмотренного показателя 130,8 пункта в июле.

Несмотря на рост, индекс остается примерно на 17% ниже рекорда марта 2022 года, когда после начала полномасштабной войны России против Украины мировые продовольственные рынки пережили резкий скачок цен.

Какие факторы толкают цены вверх

В августе ФАО повысила ценовые ориентиры сразу для зерновых, растительных масел, сахара, мяса и молочных продуктов.

Европу этим летом накрыли экстремальная жара и засуха. Это усугубило перспективы урожая кукурузы и сахарной свеклы, а также создало проблемы для животноводства.

Дополнительным риском остается возможное усиление урагана Эль Ниньо, которое может повлиять на производство пальмового масла и сахара в Азии.

Война тоже остается важным фактором. Ужесточение атак в Черном море сократило поставки зерна из России и Украины, тогда как конфликт между США и Ираном создает дополнительные риски для поставок удобрений.

По словам главного экономиста ФАО Максима Тореро, сочетание климатических потрясений, геополитической напряженности и проблем с торговой логистикой снова формирует на продовольственном рынке премию за риск.

Зерно и сахар дорожают наиболее заметно

В августе индекс цен ФАО на зерновые вырос на 2,2% по сравнению с июлем. Это самый высокий показатель с мая 2024 года.

Растительные масла подорожали на 0,6%, достигнув максимума с июня 2022 года.

Самый большой месячный скачок продемонстрировал сахар — 11,9%. Его цена стала самой высокой с июня 2025 года. Одной из причин стали опасения по поводу сокращения производства в центрально-южном регионе Бразилии.

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ФАО ухудшила прогноз мирового урожая

Одновременно ФАО снизила прогноз мирового производства зерновых в 2026 году на 3,4 млн тонн — до 2,98 млрд тонн.

Это на 2% меньше прогноза производства в 2025 году и наибольшее годовое сокращение с 2018 года. В то же время ожидаемый урожай все равно станет вторым самым большим за всю историю наблюдений.

Прогноз мировых запасов зерновых на конец сезона 2026/2027 годов также уменьшен на 1,1% — до 947,2 млн тонн. Это лишь немного превышает уровень предыдущего сезона.

При этом ФАО повысила оценку запасов пшеницы, в частности, из-за ожидаемого накопления запасов в россии и Украине на фоне перебоев с поставками.

В целом, августовские данные свидетельствуют о возврате рисков на мировой продовольственный рынок: климатические проблемы, войны и логистические ограничения одновременно давят на предложение, создавая предпосылки для дальнейшего роста цен на отдельные продукты.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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