Старение населения вынуждает Германию реформировать пенсионную систему

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 сентября 2026, 16:30 Читати українською

Старение населения вынуждает Германию реформировать пенсионную систему

Немецкая пенсионная система сталкивается с двумя проблемами — старением населения и недостаточным объемом накоплений. Из-за увеличения количества пенсионеров и сокращения доли трудоспособного населения возрастает нагрузка на систему государственных выплат.

Немецкая пенсионная система сталкивается с двумя проблемами — старением населения и недостаточным объемом накоплений.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В то же время, Германия значительно отстает от других развитых стран по объему активов, накопленных для будущих пенсий. По оценке Apollo Global Management, как пишет Bloomberg, обеспеченные пенсионные активы страны составляют всего около 7% ВВП.

Для сравнения, в Швеции этот показатель составляет 149% ВВП, а в Канаде — 185%.

Такая разница означает, что Германия имеет гораздо меньший внутренний финансовый резерв, который можно использовать для будущих пенсионных выплат.

Как реформа может привлечь €90 млрд ежегодно

Стратег Apollo Global Management Хува ван Стеенис считает, что масштабная пенсионная реформа может увеличить ежегодный приток средств к трем основным компонентам пенсионной системы примерно на €90 млрд.

Один из предложенных механизмов предусматривает направление около 2% заработной платы на долгосрочные накопления. По оценке аналитика, это может обеспечить около 30 млрд евро в год для государственного пенсионного фонда.

Еще больший эффект может возникнуть благодаря одновременному развитию частных пенсионных фондов и профессиональных пенсионных схем. После полного внедрения изменений общий объем новых поступлений может возрасти примерно втрое.

Какую выгоду получит Германия

Главное преимущество реформы состоит не только в увеличении будущих пенсионных накоплений. Новые средства могут быть направлены на рынки капитала, где они будут работать в течение десятилетий.

Для граждан это создает дополнительный источник пенсионного дохода, менее зависимый исключительно от текущих взносов работников.

Для государства больший объем накоплений означает формирование дополнительной финансовой подушки на фоне демографического старения.

А для германской экономики это может означать появление крупного внутреннего инвестора, регулярно вкладывающего средства в акции, облигации и другие активы.

Читайте также: Названы самые конкурентоспособные экономики мира: кто возглавил рейтинг IMD

Пенсионные деньги могут стать источником капитала для экономики

Именно этот аспект является одним из ключевых немецкой экономики. Долгое время население страны предпочитало чрезвычайно надежные, но низкодоходные активы.

Реформа должна постепенно увеличить долю долгосрочных инвестиций на рынки капитала. В результате пенсионные сбережения могут одновременно решать две проблемы: помогать финансировать будущие пенсии и обеспечивать экономику внутренним капиталом.

По словам ван Стеенис, демографические изменения и потребность в крупных внутренних пулах капитала фактически заставляют Германию изменять подход к пенсионным накоплениям.

В перспективе это может создать постоянный институциональный поток денег на немецкий рынок капитала и сделать его менее зависимым от иностранных инвесторов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
4 сентября 2026, 16:54
#
Дуже переживаю за пенсіонерів Німеччини!
+
0
nitrous2000
nitrous2000
4 сентября 2026, 17:03
#
Так можно же поднять пенсионный возраст)
+
0
vt313
vt313
4 сентября 2026, 18:17
#
Вже, до 67 років піднімають.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами