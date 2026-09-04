Старение населения вынуждает Германию реформировать пенсионную систему

Немецкая пенсионная система сталкивается с двумя проблемами — старением населения и недостаточным объемом накоплений. Из-за увеличения количества пенсионеров и сокращения доли трудоспособного населения возрастает нагрузка на систему государственных выплат.

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В то же время, Германия значительно отстает от других развитых стран по объему активов, накопленных для будущих пенсий. По оценке Apollo Global Management, как пишет Bloomberg, обеспеченные пенсионные активы страны составляют всего около 7% ВВП.

Для сравнения, в Швеции этот показатель составляет 149% ВВП, а в Канаде — 185%.

Такая разница означает, что Германия имеет гораздо меньший внутренний финансовый резерв, который можно использовать для будущих пенсионных выплат.

Как реформа может привлечь €90 млрд ежегодно

Стратег Apollo Global Management Хува ван Стеенис считает, что масштабная пенсионная реформа может увеличить ежегодный приток средств к трем основным компонентам пенсионной системы примерно на €90 млрд.

Один из предложенных механизмов предусматривает направление около 2% заработной платы на долгосрочные накопления. По оценке аналитика, это может обеспечить около 30 млрд евро в год для государственного пенсионного фонда.

Еще больший эффект может возникнуть благодаря одновременному развитию частных пенсионных фондов и профессиональных пенсионных схем. После полного внедрения изменений общий объем новых поступлений может возрасти примерно втрое.

Какую выгоду получит Германия

Главное преимущество реформы состоит не только в увеличении будущих пенсионных накоплений. Новые средства могут быть направлены на рынки капитала, где они будут работать в течение десятилетий.

Для граждан это создает дополнительный источник пенсионного дохода, менее зависимый исключительно от текущих взносов работников.

Для государства больший объем накоплений означает формирование дополнительной финансовой подушки на фоне демографического старения.

А для германской экономики это может означать появление крупного внутреннего инвестора, регулярно вкладывающего средства в акции, облигации и другие активы.

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Пенсионные деньги могут стать источником капитала для экономики

Именно этот аспект является одним из ключевых немецкой экономики. Долгое время население страны предпочитало чрезвычайно надежные, но низкодоходные активы.

Реформа должна постепенно увеличить долю долгосрочных инвестиций на рынки капитала. В результате пенсионные сбережения могут одновременно решать две проблемы: помогать финансировать будущие пенсии и обеспечивать экономику внутренним капиталом.

По словам ван Стеенис, демографические изменения и потребность в крупных внутренних пулах капитала фактически заставляют Германию изменять подход к пенсионным накоплениям.

В перспективе это может создать постоянный институциональный поток денег на немецкий рынок капитала и сделать его менее зависимым от иностранных инвесторов.