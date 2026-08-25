Что делать, если валютный терминал «украл» деньги, а банк заблокировал счет из-за финмона

За июль в разделе «Отзывы» наши читатели оставили 251 историю о своем опыте пользования банковскими услугами. Из них засчитано и отправлено на рассмотрение финучреждениям 65 жалоб. Банки смогли найти решение только в 14 случаях. О самых интересных кейсах конфликтов между финучреждениями и их клиентами, и путях их решения рассказываем в свежем обзоре Народного рейтинга банков .

За июль свои позиции в Народном рейтинге изменили сразу восемь банков:

Аккорд Банк и O.Bank поменялись местами — теперь они занимают 9-ю и 8-ю позиции соответственно;

izibank потерял 11-ю позицию и сместился на 12-ю. При этом Правэкс поднялся на 11-ю;

ВСТ Банк переместился с 14-го на 13-е место, выбив из высшей ступеньки Таскомбанк;

улучшил свои позиции банк Пивденный. Он поднялся с 17-й на 16-ю ступеньку, потеснив Кредобанк.

Состав первой пятерки остается без изменений: Абанк, monobank, Альянс, банки Глобус и Юнекс. В общей сложности за звание «народного любимца» соревнуются 29 банков.

Счета заблокировали из-за поступлений от собственного ФОП: почему ПУМБ отнес эту операцию к подозрительным

Клиент ПУМБ под ником Ирина Науменко пожаловалась на полную блокировку своих счетов и прекращение деловых отношений с банком. По ее словам, финучреждение сделало это из-за, якобы, подозрительной деятельности. Ей предложили обратиться в отделение с заявлением на закрытие счетов и возврат остатка средств и пообещали сделать это в течение 4−5 дней.

Клиент подала заявление в отделении банка. Но, как она утверждает, работники отказались предоставить копию заявления с отметкой о его принятии, а также банковскую выписку с остатками на счетах. После спора она добилась выдачи справки об остатках средств.

«В устной форме работники банка заявили, что причиной блокировки стало превышение лимита поступлений», — отмечает автор отзыва.

Однако Ирина Науменко уверяет, что все деньги поступали на личный счет со счета собственного ФОП, а в назначении платежа было указано «перечисление собственного дохода». Она также утверждает, что до блокирования счетов банк не обращался к ней с запросами о происхождении средств или за объяснением по поводу отдельных операций.

Через несколько дней, по утверждению клиентки, банк также заблокировал мобильное приложение. На момент написания отзыва прошло 10 дней после подачи заявления, однако деньги ей не вернули.

Что ответил банк

В ПУМБ отказались публично комментировать обстоятельства конкретного счета, ссылаясь на банковскую тайну.

«Учитывая режим банковской тайны, информация по обслуживанию клиентского счета не может быть предоставлена в публичное пространство», — сообщили в службе поддержки банка.

В финучреждении отметили, что всю необходимую информацию по урегулированию ситуации направили клиенту на ее анкетный электронный адрес.

«В свою очередь, подчеркиваем, что мы соблюдаем все требования действующего законодательства при предоставлении банковских услуг», — добавили в ПУМБ.

Комментарий юриста

По мнению адвоката Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елены Воронковой, сам по себе перевод денег с собственного счета ФОП на карточный счет физического лица с соответствующим назначением платежа является весомым аргументом в пользу законности такого поступления.

В то же время, объясняет юрист, вопрос в банке мог возникнуть из-за несоответствия фактических оборотов тем объемам поступлений, которые клиент указывал при открытии счета.

«Здесь может быть та ситуация, что первоначально при регистрации — открытии счета — человек указал гораздо меньшие лимиты, что в дальнейшем вызвало у банка вопросы», — отмечает Елена Воронкова.

Еще одна возможная причина для дополнительной проверки, по ее словам, — характер поступлений на счет ФОП, если они содержат признаки трудовых отношений.

Впрочем, в любом случае, по мнению адвоката, банк прежде всего должен дать клиенту возможность предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.

«Как правило, банки связываются с клиентами и просят предоставить подтверждение происхождения средств. После получения запрашиваемых документов вопрос закрывается и человек продолжает спокойно пользоваться своими счетами», — объясняет юрист.

Поэтому, если описанная клиенткой ситуация соответствует действительности, адвокат считает действия банка неправомерными.

Другой вопрос, имеет ли банк право заблокировать счета и приложение. Эксперт считает, что да.

«Имеет право после завершения работы и официального прекращения у человека статуса клиента», — говорит адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича».

Что касается сроков возврата остатка средств, то юрист обращает внимание, что ссылка клиентки на семидневный срок из Гражданского кодекса не означает автоматически, что банк в каждом случае обязан вернуть деньги именно в течение семи дней.

«Когда упоминается о 7 днях, то это отсылка на Г К Украины и общие сроки, которые применяются при отсутствии урегулирования этого вопроса в договорах», — объясняет она.

То есть если в договоре банковского обслуживания предусмотрен другой срок — например, 30 дней, именно он может быть предельным сроком возврата средств.

«Здесь стоит перечитать условия договора или уточнить это в банковском учреждении», — советует адвокат.

Что делать клиенту, если банк заблокировал счет

Елена Воронкова в подобной ситуации советует потребителю финуслуг действовать последовательно: сначала обратиться в банк в письменном виде, затем — в Национальный банк Украины, а при необходимости — защищать свои права в суде.

Чтобы уменьшить риск подобных ситуаций, юрист советует внимательно проверять банк еще при выборе финучреждения, читать условия договора и заранее сообщать банк о реальных объемах ожидаемых поступлений.

Отдельно следует хранить документы, объясняющие происхождение средств и подтверждающие их связь с деятельностью ФОП. Это может пригодиться, если банк задаст вопрос о характере или объемах операций.

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Как клиент O.Bank оказался заложником ошибочного платежа в 500 грн

Клиент O.Bank под ником Владимир Попесько рассказал, как из-за ошибочного зачисления 500 грн его счет был заблокирован.

Как отмечает пользователь в своем отзыве, в конце июня он попытался перевести деньги со своей карты. Однако операцию провести не удалось: в банке сообщили, что его счет заблокирован и для выяснения причин нужно обратиться в службу поддержки.

В Telegram-чате O.Bank Владимиру Попесько объяснили, что один из клиентов monobank ошибочно перечислил ему 500 грн. Для разблокирования счета банк предложил вернуть эту сумму отправителю и предоставил реквизиты для перевода.

Однако осуществить возврат не удалось: ни через O.Bank, ни через другой банк перевод не прошел.

«Они начали утверждать, что реквизиты правильные и это я делаю что-то не так», — рассказывает клиент.

После этого автор отзыва обратился непосредственно в службу поддержки monobank. Там подтвердили, что реквизиты действительно неактивные и приняли решение отозвать претензию, а также передали эту информацию O.Bank. В то же время O.Bank, по словам клиента, и дальше утверждал, что никакой информации от monobank не получал и перекладывал решение вопроса на самого клиента.

Мнение экспертов

«Минфин» обратился в O.Bank, чтобы выяснить, в частности, было ли необходимо блокировать весь счет из-за ошибочного зачисления 500 грн. Мы также спросили, каким должен быть алгоритм действий банка, если клиент не может вернуть деньги из-за неактивных реквизитов, предоставленных самим банком, и должен ли O.Bank самостоятельно взаимодействовать с банком-отправителем для решения такой ситуации.

На момент подготовки материала банк на запрос не ответил.

Адвокат юридической компании «Приходько и партнеры» Илья Колесник отметил, что банк формально может временно ограничить операции по счету, если есть признаки ошибочного или ненадлежащего платежа. Это, в частности, необходимо, чтобы деньги, которые по ошибке попали не тому получателю, не были выведены до момента выяснения обстоятельств.

Однако такое ограничение, по мнению юриста, должно соответствовать принципу пропорциональности.

«В идеале, блокировка суммы ошибочного платежа или ограничение конкретной операции, а не полная блокировка всего счета и всех денег клиента», — объясняет Илья Колесник.

Кроме того, ограничение должно действовать только в течение разумного срока, необходимого для выяснения обстоятельств, а не бессрочно.

В этом случае речь идет только о 500 грн, поэтому полную блокировку счета из-за такой суммы адвокат считает непропорциональной мерой.

Отдельный вопрос возник из-за того, что клиент не смог вернуть деньги по реквизитам, которые, по его словам, предоставил ему сам O.Bank. По мнению Ильи Колесника, перекладывать решение этой проблемы на клиента банк не должен. Если реквизиты оказались недействительными, это техническая или организационная проблема во взаимодействии двух предоставителей платежных услуг — O.Bank и monobank.

«Урегулирование ошибочных зачислений — обязанность банков-участников расчетов между собой; требовать от клиента „найти выход“ самостоятельно у банка нет оснований», — отмечает адвокат.

Еще более важным обстоятельством юрист считает сообщение monobank об отзыве претензии по ошибочному платежу. Если банк-отправитель официально подтвердил, что не может установить связь со своим клиентом и отозвал претензию, это, по словам адвоката, является существенным аргументом в пользу разблокировки счета.

«Оснований для дальнейшего удержания счета в заблокированном состоянии по факту не остается — сомнений в правомерности зачисления денег на счет клиента у O.Bank больше нет», — считает Илья Колесник.

Следовательно, дальнейшая блокировка, по его мнению, может быть безосновательным ограничением права клиента распоряжаться собственными средствами.

Юрист советует клиенту потребовать от банка письменного объяснения причин блокировки, а также конкретного срока, в течение которого будет действовать ограничение.

Если блокировка привела к реальным убыткам — например, клиент не смог вовремя совершить платеж и из-за этого получил штраф, — он может потребовать их возмещения. В случае отсутствия реакции банка, клиент может обратиться с жалобой в Нацбанк, а также, при необходимости, в суд.

При этом вопрос ответственности за финансовые последствия длительной блокировки будет зависеть от конкретных обстоятельств дела и наличия документально подтвержденных убытков.

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Деньги «воруют» уже и валютные терминалы: как реагирует Альянс Банк и что делать в такой ситуации

Клиент Альянс Банка под ником Borys Bayraktar поделился своей историей, как вечером 26 июня он воспользовался валютно-обменным терминалом Альянс Банка, чтобы купить евро за гривны.

До этого, по его словам, он дважды проводил аналогичные операции прямо в кассе банка по ул. Сечевых Стрельцов, 50. Однако во время последнего обращения кассир направила его в терминал, объяснив это отсутствием подкрепления кассы евро.

Клиент утверждает, что выполнил все инструкции на экране устройства и внес деньги двумя траншами. После этого терминал около 10−15 минут пересчитывал купюры, затем сообщил об ошибке и прекратил работу.

«Оставил в себе все мои деньги — 184 500 грн», — отмечает клиент.

По его словам, после некоторого времени терминал снова заработал, однако экран уже не реагировал на его запросы.

Клиент сразу обратился на горячую линию финучреждения, а 29 июня подал письменное заявление в банк. После повторного обращения 2 июля ему сообщили, что для возврата денег нужно ждать до 30 рабочих дней — якобы, до проведения инкассации и подтверждения суммы.

Клиент возмущен длительностью процедуры и утверждает, что подобные случаи с валютными терминалами банка уже случались с другими пользователями.

Что говорят эксперты

Альянс Банк не ответил на запрос «Минфина» прокомментировать сбой валютно-обменного терминала и сроки возврата средств.

В то же время юристы сообщили, что 30 рабочих дней — не определенный законодательно срок возврата денег в такой ситуации. По словам адвоката юридической компании «Приходько и партнеры» Ильи Колесника, банк мог смешать два разных понятия: срок рассмотрения обращения клиента и срок выполнения самого денежного обязательства.

Эксперт обращает внимание, что рассмотрение обращения действительно может занять некоторое время, однако это не означает, что в течение всего этого периода банк может удерживать деньги клиента.

В этой ситуации речь идет о другом случае: терминал принял наличные деньги, но сделка покупки валюты не была завершена из-за технического сбоя.

«Срок на „рассмотрение обращения“ — это не срок, в течение которого банк имеет право удерживать деньги клиента», — отмечает Илья Колесник.

По его мнению, инкассация терминала является внутренней операционной процедурой банка, а не самостоятельным законным основанием для того, чтобы откладывать возврат средств на 30 рабочих дней.

Ответственность в такой ситуации, по словам юриста, несет банк, как владелец и оператор платежного устройства. Если деньги физически попали в терминал, но клиент не получил купленную валюту, речь идет о ненадлежащем выполнении банком своих обязательств.

Клиент, по словам адвоката, может потребовать возврата 184 500 грн, а также, в зависимости от обстоятельств и правовой квалификации ситуации, претендовать на 3% годовых и инфляционные потери по статье 625 Гражданского кодекса Украины.

Также возможен вопрос о пени, если она предусмотрена договором или применимым законодательством.

«Моральный вред» также может заявляться, однако для его возмещения необходимы соответствующие основания и доказательства, отмечает юрист.

Адвокат советует потребителю финуслуг в первую очередь обратиться к банку в письменном виде и четко требовать возврата средств. При этом следует попросить банк предоставить правовое обоснование задержки с указанием конкретной нормы законодательства, а не только ссылаться на внутренний порядок инкассации.

Если банк не решает вопрос, клиент может обратиться в Национальный банк Украины с жалобой на нарушение прав потребителя финансовых услуг.

Следующим шагом может быть обращение в Офис финансового омбудсмена или в суд — с требованиями о возврате средств и, при наличии оснований, взыскания предусмотренных законом финансовых потерь.

При этом клиенту важно хранить доказательства: чек или квитанцию, если она была выдана терминалом, скриншоты ошибки, данные обращения на горячую линию, а также копию письменного заявления в банк с отметкой о ее получении.

Клиент Ощадбанка не могла получить документы на квартиру после погашения кредита: банк объяснил причину

Клиент Ощадбанка под ником Чувакова Татьяна пожаловалась, что 6 июля 2026 года досрочно погасила кредит в отделении Ощадбанка в Нежине Черниговской области.

После этого ей сообщили, что документы на находящуюся в залоге по кредиту квартиру находятся в Киеве. При этом конкретный срок их возврата клиентке не назвали.

По ее словам, работники банка предположили, что доставка документов в Нежин может занять около месяца. «Документы мне нужны срочно! Но я не могу добиться ни от кого, когда мне их вернут», — отметила клиентка.

Она даже предложила самостоятельно приехать в Киев и забрать документы, однако не получила четкого ответа, возможно ли это сделать. Не помогло и обращение на «горячую» линию банка: по словам Чуваковой Татьяны, там она также не смогла узнать, когда получит документы.

Что говорят в Ощадбанке

В ответ на запрос «Минфина» в Ощадбанке сообщили, что ситуация полностью урегулирована.

«Правоустанавливающие документы на находящееся в залоге по кредиту недвижимое имущество клиентка получила в июле», — отметили в пресс-службе финучреждения.

В банке объяснили, что документы были переданы для доставки, в соответствии с установленным порядком. В то же время из-за ситуации безопасности в Украине во время войны сроки получения документов могут меняться и не всегда быть оперативными.

В банке извинились перед клиенткой за ситуацию и отметили, что документы ей уже переданы, а взаимопонимание с клиенткой достигнуто.

Мнение юристов

Адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова обращает внимание, что механизм хранения документов в конкретной ситуации не до конца понятен.

Но если квартира действительно была в залоге, после полного погашения кредита основание для залога или ипотеки должно прекратиться после зачисления последнего платежа по договору. Что касается срока возврата документов, по словам юриста, законодательство не устанавливает четкий срок для такого конкретного случая.

«Можно сослаться на общие нормы, предусмотренные Гражданским кодексом Украины, — 7 дней, или проверить, как этот момент урегулирован договором», — объясняет Елена Воронкова.

То есть, клиенту следует проверить не только общие нормы законодательства, но и условия договора с банком, которые могут определять порядок возврата документов после выполнения кредитных обязательств. Отдельно юрист обращает внимание на ситуацию, когда документы клиента физически хранятся в одном отделении, а получить их он хочет в другом.

По ее словам, внутренняя система доставки документов между отделениями является делом банка, однако она не должна усугублять положение потребителя. Если клиенту нужно срочно получить документы, одним из вариантов может быть самостоятельное обращение в отделение, где они фактически хранятся.

«Да, человек является клиентом банка, а не конкретного отделения, и может реализовать свои права в любом отделении», — отмечает Елена Воронкова, и советует в подобных ситуациях не ограничиваться телефонными обращениями в контакт-центр.

«Письменно, к сожалению, только в письменном виде обращаться», — отмечает она.

В письменном обращении следует четко отметить, какие документы необходимо вернуть, когда были полностью выполнены кредитные обязательства и каким способом клиент хочет их получить. Если банк не дает четкого ответа или затягивает решение вопроса, следующим шагом может быть обращение в Национальный банк Украины или в суд.

Укрсиббанк отказал выдать карту из-за отсутствия «Дія.Підпис»: законно ли такое требование

Клиент Укрсиббанка под ником Alexandr Alimov заявил, что не смог получить перевыпущенную банковскую карту из-за отсутствия активированного «Дія.Підпису».

Как рассказал клиент в своем отзыве, 7 июля он обратился в отделение Укрсиббанка в Ровно по ул. Соборной, 106, чтобы получить карту, перевыпущенную по истечении срока действия предыдущей.

Менеджер провел идентификацию, оформил необходимые документы и направил клиента в кассу для завершения процедуры выдачи карты.

Однако на кассе клиенту отказали в выдаче карты. Причиной, по его словам, стало отсутствие активированного «Дія.Підпису» в приложении.

«На мои объяснения, что цифровой паспорт является действующим документом, а Дія.Підпис не используется для предъявления документа или его шеринга во время личного обслуживания в отделении, работник не отреагировала», — пишет автор отзыва.

В итоге получить уже готовую перевыпущенную карту он не смог.

По мнению клиента, ситуация выглядела особенно странной из-за того, что менеджер банка без проблем принял электронный паспорт для идентификации, а кассир на следующем этапе выдвинула дополнительное требование по «Дія.Підпису».

«Минфин» обратился к Укрсиббанку, чтобы выяснить, действительно ли наличие активированного «Дія.Підпису» является обязательным условием для получения перевыпущенной карты в отделении. Но банк по запросу «Минфина» комментария не предоставил.

Правовая оценка

Адвокат юридической компании «Приходько и партнеры» Илья Колесник считает, что в этой ситуации важно разграничить две процедуры: идентификацию клиента и подписание документов. Идентификация означает установление личности клиента по документу. При этом «Дія.Підпис» является средством электронного подписания документов.

Поэтому само по себе наличие или отсутствие «Дія.Підпису» не обязательно должно влиять на возможность получить уже изготовленную карту.

Если менеджер уже подтвердил личность клиента по электронному паспорту, а для получения перевыпущенной карты не требуется подписывать новый договор или другие документы, требование активировать «Дія.Підпис» непосредственно в кассе может свидетельствовать о несогласованности внутренних процедур банка.

«Это, скорее, предмет письменного запроса в банк с требованием объяснить правовое основание отказа, чем очевидное нарушение закона», — отмечает адвокат.

По его словам, окончательно оценить правомерность требования можно только после выяснения того, что именно предусматривает внутренний порядок банка.

В частности, нужно установить, подписывалось ли клиентом заявление на перевыпуск карты и предусматривает ли оно необходимость дополнительного подписания документов во время ее получения.

Юрист советует в подобной ситуации не ограничиваться устным объяснением работника банка. Клиенту следует попросить предоставить письменный отказ в выдаче карты с указанием конкретной причины и правового или внутреннего нормативного основания такого требования.

«На ее основании уже можно оценивать законность требования», — объясняет Илья Колесник.