На жилищные сертификаты в рамках программы «єВідновлення» будет выделено 50 млн евро: кто может получить деньги

Украина получила 50 млн евро в рамках проекта Банка развития Совета Европы (БРРЭ) «HOME: Компенсация за уничтоженное жилье». Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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25 млн евро предоставлено Банком развития Совета Европы и 25 млн евро — при финансовой поддержке Правительства Итальянской Республики.

Куда направят средства

Привлеченные средства будут направлены на финансирование жилищных сертификатов в рамках государственной программы «Восстановление».

Ожидается, что полный объем нового финансирования позволит обеспечить жильем 2200 украинских семей.

«Поступление этих 50 млн евро — это ресурс, который поможет украинским семьям, потерявшим свои дома из-за российской агрессии, приобрести новое жилье. Я благодарна Банку развития Совета Европы и Правительства Италии за последовательную поддержку Украины и готовность расширять финансирование социально важных программ. Механизм жилищных сертификатов уже доказал свою эффективность, поэтому для нас важно обеспечивать его стабильное и предполагаемое финансирование», — отметила заместитель Министра финансов Украины Ольга Зыкова.

Напомним

Рамочное соглашение о втором дополнительном финансировании проекта HOME было подписано 26 июня 2026 года во время Конференции по восстановлению Украины URC-2026 в Гданьске. Общий объем нового пакета финансирования составляет 100 млн. евро, половину из которых — 50 млн. евро — обеспечивает Правительство Италии через механизм БРРЭ.

Ранее Украина уже привлекла 200 млн. евро в рамках предыдущих этапов проекта HOME. За счет этих средств было профинансировано более 6 000 жилищных сертификатов для граждан, потерявших жилье в результате войны.