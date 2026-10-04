Пожизненный статус PEP оставят, но финмониторинг изменят: депутаты готовят компромисс

Депутаты готовят изменения к правилам политически значимых лиц (PEP), которые должны урегулировать спор вокруг так называемого пожизненного статуса бывших должностных лиц. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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Предлагаемая модель предполагает, что статус PEP будет сохраняться пожизненно, но после ухода с должности усиленный финансовый мониторинг не будет применяться автоматически на протяжении всей жизни.

Что изменится для бывших чиновников

Предложенные депутатами правки предполагают, что после первых 12 месяцев банк должен провести индивидуальную оценку риска и документально оформить ее.

Если она покажет, что риски, свойственные статусу PEP, больше не сохраняются, усиленный финмониторинг будет прекращаться.

Если же связки, влияние или другие риски, связанные с прежней должностью, остаются, усиленный контроль будет продолжаться. Такую оценку нужно будет проводить повторно не реже одного раза в год.

Ключевое изменение состоит в том, что для продолжения финмониторинга не нужно будет доказывать именно высокий или неприемлемо высокий уровень риска. Достаточно установить, что риски, связанные с прежними полномочиями и влиянием PEP, все еще существуют.

Эти правила будут распространяться на членов семьи и связанных лиц бывшего PEP.

В то же время пожизненный статус не будет означать, что банк может автоматически отказать человеку в открытии или продолжении деловых отношений. После завершения 12-месячного периода статус PEP не сможет являться единственным или достаточным основанием для такого решения.

Бывший чиновник также будет иметь право получить письменную информацию о том, применяются ли к нему усиленные меры финансового мониторинга.

Как будет работать новая модель

Схема будет такой: увольнение с должности → не менее 12 месяцев усиленного контроля → оценка риска → прекращение или продолжение усиленного мониторинга в зависимости от результата.

Именно такой подход должен стать компромиссом между требованиями международных партнеров по эффективному контролю над PEP и дискуссией в Украине о избыточности фактически пожизненного усиленного финмониторинга бывших чиновников.

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Почему возник спор

Вопрос PEP оказался в законопроекте № 15111-д, первоначально касавшемся налогообложения доходов через цифровые платформы и имплементации европейских правил DAC7. При подготовке документа ко второму чтению к нему добавили нормы о финмониторинге бывших должностных лиц. Именно это смешивание двух разных тем повлекло за собой путаницу и критику, а предложенное ослабление правил PEP вызвало отрицание МВФ и Еврокомиссии и обвинение депутатов в попытке провести изменения «тихцем».

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