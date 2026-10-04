Пожизненный статус PEP оставят, но финмониторинг изменят: депутаты готовят компромисс

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 октября 2026, 16:52 Читати українською

Пожизненный статус PEP оставят, но финмониторинг изменят: депутаты готовят компромисс

Депутаты готовят изменения к правилам политически значимых лиц (PEP), которые должны урегулировать спор вокруг так называемого пожизненного статуса бывших должностных лиц. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Депутаты готовят изменения к правилам политически значимых лиц (PEP), которые должны урегулировать спор вокруг так называемого пожизненного статуса бывших должностных лиц.
Доходы РЕР под увеличительным стеклом
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Предлагаемая модель предполагает, что статус PEP будет сохраняться пожизненно, но после ухода с должности усиленный финансовый мониторинг не будет применяться автоматически на протяжении всей жизни.

Что изменится для бывших чиновников

Предложенные депутатами правки предполагают, что после первых 12 месяцев банк должен провести индивидуальную оценку риска и документально оформить ее.

Если она покажет, что риски, свойственные статусу PEP, больше не сохраняются, усиленный финмониторинг будет прекращаться.

Если же связки, влияние или другие риски, связанные с прежней должностью, остаются, усиленный контроль будет продолжаться. Такую оценку нужно будет проводить повторно не реже одного раза в год.

Ключевое изменение состоит в том, что для продолжения финмониторинга не нужно будет доказывать именно высокий или неприемлемо высокий уровень риска. Достаточно установить, что риски, связанные с прежними полномочиями и влиянием PEP, все еще существуют.

Эти правила будут распространяться на членов семьи и связанных лиц бывшего PEP.

В то же время пожизненный статус не будет означать, что банк может автоматически отказать человеку в открытии или продолжении деловых отношений. После завершения 12-месячного периода статус PEP не сможет являться единственным или достаточным основанием для такого решения.

Бывший чиновник также будет иметь право получить письменную информацию о том, применяются ли к нему усиленные меры финансового мониторинга.

Как будет работать новая модель

Схема будет такой: увольнение с должности → не менее 12 месяцев усиленного контроля → оценка риска → прекращение или продолжение усиленного мониторинга в зависимости от результата.

Именно такой подход должен стать компромиссом между требованиями международных партнеров по эффективному контролю над PEP и дискуссией в Украине о избыточности фактически пожизненного усиленного финмониторинга бывших чиновников.

Читайте также: Российские PEP и $700 млн списанных кредитов: нашедший регулятор у швейцарского Julius Baer

Почему возник спор

Вопрос PEP оказался в законопроекте № 15111-д, первоначально касавшемся налогообложения доходов через цифровые платформы и имплементации европейских правил DAC7. При подготовке документа ко второму чтению к нему добавили нормы о финмониторинге бывших должностных лиц. Именно это смешивание двух разных тем повлекло за собой путаницу и критику, а предложенное ослабление правил PEP вызвало отрицание МВФ и Еврокомиссии и обвинение депутатов в попытке провести изменения «тихцем».

Как мы сообщали: Британский политик потерял банковский счет после поездки в Киев: причиной стали €40 расходов

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами