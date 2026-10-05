От 28 тысяч до почти 300 тысяч грн в месяц: сколько платят учителям в разных странах

Зарплаты педагогов в разных странах существенно отличаются. В Украине после повышения учитель может получать до 37 тыс. грн начисленными, в то время как в Германии и Канаде отдельные тарифные категории превышают эквивалент 270−290 тыс. грн в месяц. Об этом говорится в исследовании РБК-Украина.

В Украине после повышения учитель может получать до 37 тыс. грн начисленными, в то время как в Германии и Канаде отдельные тарифные категории превышают эквивалент 270–290 тыс. грн в месяц.

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Украина: до 37 тыс. грн

С 1 сентября 2026 года зарплаты украинских педагогов выросли в рамках нового механизма оплаты труда.

Полная месячная зарплата учителя может составлять от 16,6 тыс. до 37 тыс. грн.

После уплаты налогов это около 12,8−28,5 тыс. грн.

Размер выплат зависит от должности, квалификации, стажа, нагрузки, дополнительной работы и надбавок. В частности, прибавка за престижность труда составляет 20−30% должностного оклада.

В 2026 году повышение зарплат педагогов происходило в два этапа, а общий рост по сравнению с 2025 годом составляет около 50%.

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Германия: около 5,9 тыс. евро в месяц

В Германии единой ставки для всех учителей нет.

Например, наемный учитель категории E13, Stufe 4 по тарифной таблице TV-L с апреля 2026 года получает 5873,56 евро в месяц.

В пересчете это около 298 тыс. грн. Речь идет не о средней зарплате всех педагогов в стране, а о конкретной тарифной категории.

Канада: более 100 тыс. канадских долларов в год

В Канаде зарплаты зависят от провинции и школьного округа.

У Vancouver School District для категории Cat 5, Step 10 годовая ставка с июля 2026 года составляет 106 060 канадских долларов.

В расчете на 12 месяцев это около 8838 канадских долларов в месяц или примерно 279 тыс. грн.

Это тоже пример конкретной тарифной позиции, а не средняя зарплата по Канаде.

Япония: около 440,7 тыс. иен в месяц

В Токио для учителя с 15 годами опыта стартовая зарплата составляет около 440 700 иен в месяц или примерно 125 тыс. грн.

Ориентировочный годовой доход составляет около 6,82 млн иен, поскольку в него входят также сезонные выплаты.

Финляндия: более 3,3 тыс. евро

В Финляндии зарплаты педагогов муниципального сектора определяются коллективным соглашением OVTES.

Для отдельной категории учителя начальной школы базовая зарплата с августа 2026 составляет 3325,47 евро в месяц, или около 169 тыс. грн.

На фактическую сумму может влиять стаж, дополнительные обязанности и персональные надбавки.

Китай: от 35,6 до 74,4 тыс. грн

В Китае статистика включает весь сектор образования, а не только школьных учителей.

В 2025 году средняя годовая зарплата работников образования в городских негосударственных учреждениях составила 133539 юаней, что соответствует примерно 74,4 тыс. грн в месяц.

В частном секторе образования средняя зарплата была значительно ниже — около 63 908 юаней в год или примерно 35,6 тыс. грн в месяц.

Где разница самая большая

В приведенных примерах самые высокие зарплаты имеют отдельные категории учителей в Германии и Канаде — около 280−300 тыс. грн. в месяц в пересчете.

В Украине даже после повышения максимальная приведенная зарплата учителя составляет около 37 тыс. грн начисленными, то есть в несколько раз меньше.