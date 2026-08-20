Торговая марка в Украине и ЕС: как защитить бренд при масштабировании

Бизнес может годами вкладывать деньги в бренд, а при выходе в ЕС выяснить, что его название уже зарегистрировал кто-то другой. Украинское свидетельство за рубежом не действует, а ошибка при подаче заявки может завершиться отказом, ребрендингом и многолетним судебным спором. Как защитить торговую марку в Украине и ЕС и не потерять вложения при масштабировании, объясняет Анатолий Сивоздрав, адвокат, руководитель практики сопровождения бизнеса GRACERS.

Название, логотип или слоган часто являются самым ценным активом бизнеса. Однако сама идея бренда прав не дает: защита возникает тогда, когда обозначение зарегистрировано как торговая марка. При выходе на рынок за пределами Украины охрана бренда становится инструментом управления рисками.

1. В чем разница между регистрацией торговой марки в Украине и в ЕС (EUIPO)

В Украине торговые марки регистрирует Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИВИ); его свидетельство действует только на территории Украины. В Европейском Союзе (ЕС) заявки принимает Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности (EUIPO): одна регистрация — торговая марка ЕС (EUTM) — защищает бренд во всех 27 странах — членах ЕС.

Главное различие заключается в охвате: подав одну заявку в EUIPO, вы получаете единое право, действующее во всем ЕС, вместо подачи 27 отдельных национальных заявок. Поэтому украинской регистрации недостаточно для экспорта — за рубежом она не действует.

2. Защищает ли украинская регистрация бренд за рубежом и наоборот

Главное правило: охрана марки действует только там, где она зарегистрирована. Украинское свидетельство не защищает бренд в Польше, а регистрация в ЕС не действует в Украине.

Например, украинский производитель косметики выходит на рынок ЕС. Если марка там не зарегистрирована, местная компания может первой занять название — и проводить ребрендинг придется уже украинскому бизнесу. Поэтому регистрация необходима в каждой новой юрисдикции.

3. Регистрация в ЕС: пошаговая инструкция

Предварительная проверка. Заявитель проверяет по базам EUIPO (eSearch plus, TMview), не занято ли название похожей маркой в тех же классах, чтобы выявить конфликты до уплаты сборов. Выбор классов. Товары и услуги классифицируют по Ниццкой системе Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. От количества классов зависят объем охраны и стоимость. Подготовка заявки. Заявитель готовит изображение марки и точный перечень товаров и услуг, определяющий границы защиты. Подача в EUIPO. Заявитель подает заявку онлайн. С момента подачи фиксируется дата приоритета — она определяет, кто первым обратился за охраной. Экспертиза. EUIPO проверяет соблюдение формальных требований и различительную способность обозначения. Публикация. EUIPO публикует сведения о заявленной торговой марке в бюллетене, чтобы с ней могли ознакомиться другие участники рынка. Возражения. В течение 3 месяцев после публикации владельцы более ранних прав могут подать возражения, если считают заявленную торговую марку похожей на свою. Регистрация. Если возражений нет или они отклонены, EUIPO выдает свидетельство на 10 лет с возможностью неограниченного продления.

4. Стоимость и сроки регистрации: реалистичные ожидания

Официальный сбор EUIPO за онлайн-заявку составляет 850 евро за первый класс, 50 евро за второй и по 150 евро за каждый следующий. В Украине сборы ниже и зависят от количества классов, цвета и формы подачи: базовая электронная заявка на черно-белую марку в одном классе стоит 3000 грн, бумажная — 4000 грн, цветная — 3750 грн. Каждый следующий класс добавляет примерно такую же сумму. Отдельно уплачивается пошлина за выдачу свидетельства. Размеры сборов устанавливает постановление Кабинета Министров Украины, поэтому суммы стоит уточнять перед подачей заявки.

Бюджет увеличивают дополнительные классы, цветное исполнение и запросы экспертизы. В Украине регистрация занимает 18−24 месяца — ускоренную процедуру временно отменили в конце 2022 года. В ЕС процесс длится 4−6 месяцев. Окончательная стоимость зависит от конкретной ситуации.

5. Что делать, если бренд уже занят в ЕС другой компанией

Ситуация не безвыходная. Самый простой путь — ребрендинг или частичное изменение обозначения. Иногда возможно сосуществование: если товары или рынки различаются, две похожие марки могут существовать параллельно. Другой вариант — переговоры: владелец может передать права или дать согласие на регистрацию. Наконец, стоит проверить, действуют ли чужие права: неиспользуемое обозначение иногда можно оспорить и аннулировать.

Какой путь выбрать, подскажет юридический анализ. Главное — проверить бренд до масштабирования, иначе расходы на продвижение окажутся напрасными.

6. Мониторинг и защита бренда: как отслеживать нарушения и реагировать

Регистрация — не финал, а начало работы с брендом. Конкуренты могут подавать заявки на похожие обозначения, поэтому стоит отслеживать новые марки в реестрах и своевременно подавать возражения.

Если нарушение уже произошло, существует несколько инструментов: досудебная претензия, иск в суд, приостановка контрафакта на таможне и удаление подделок с маркетплейсов. Чем раньше обнаружено нарушение, тем проще его остановить.

7. Типичные ошибки при регистрации, которые стоят времени и денег

Большинство проблем возникает не из-за сложности закона, а из-за спешки на старте. Вот наиболее распространенные ошибки.

Подача заявки без предварительного поиска. Если в реестре уже есть похожая марка, последует отказ: сборы не вернут, а время будет потеряно.

Неправильный выбор классов. Охрана действует только в заявленных классах. Ошибка оставляет без защиты товары, которыми вы фактически торгуете, а конкурент сможет занять название в «вашем» классе.

Описательные обозначения. Названия, которые просто описывают продукт, например «Вкусный хлеб», не регистрируют: они не обладают различительной способностью.

Заявка без стратегии. Регистрация «чтобы была» без понимания ключевых рынков и продуктов дает охрану, которая не покрывает реальные направления развития бизнеса.

Экономия на юридической проверке. Попытка все сделать самостоятельно ради экономии нередко обходится дороже: отказ означает новые сборы и потерянное время.

Выход за рубеж без международной охраны. Зарегистрировав марку только в Украине, бизнес оставляет бренд беззащитным там, где он наиболее ценен и где его легче всего потерять.

Далее — несколько историй, показывающих, во что такие ошибки обходятся на практике.

Сеть «Галя Балувана» открыла первый магазин замороженных полуфабрикатов в 2018 году, не проверив реестр: похожее название «Балувана Галя» было зарегистрировано еще в 2007 году, а вареничную под этим названием открыли в Чернигове в 2011 году. Когда в 2020 году сеть подала собственную заявку, Укрпатент отказал из-за сходства обозначений. Зарегистрировать марку удалось только с нотариального согласия владельца более раннего знака и при условии охраны в 30-м классе, то есть для замороженных полуфабрикатов, но без 43-го класса — услуг общественного питания.

К 2025 году сеть выросла примерно до тысячи магазинов, преимущественно франчайзинговых. Владелец более ранней марки предъявил требования на 2 млн грн к самой сети и по 290 тыс. грн к отдельным франчайзи, утверждая, что установленные границы были нарушены. Пока эти требования не рассмотрены судом по существу, поэтому конфликт остается открытым, а его последствия затрагивают не только основателей, но и каждого предпринимателя, купившего франшизу. Проверка реестра перед открытием первого магазина стоила бы несколько тысяч гривен.

Самым убедительным примером того, что описательные названия не регистрируют, является дело OpenAI. Компания подала заявку на словесный знак OPENAI в 2023 году, однако EUIPO отказало в регистрации, а 15.07.2026 Общий суд ЕС по делу T-555/25 подтвердил этот отказ. Суд признал, что для англоязычного потребителя сочетание «open» и «AI» описывает сам продукт — открытый искусственный интеллект — и не указывает на конкретного производителя.

Компания сохранила охрану логотипа как изобразительного знака, но не получила прав на само слово. Годом ранее, в октябре 2025 года, EUIPO по тем же основаниям признало недействительными знаки GPT, GPT-3 и GPT-4. То есть даже бренд, известный сотням миллионов людей, не получает монополию на слова, описывающие его продукт.

Юридическая проверка нужна не только для того, чтобы выяснить, свободно ли название, но и чтобы понять, можно ли его вообще присвоить. «Фармак» и «Дарница» судятся за «Корвалол» с 2004 года. В 2011 году суд отказал обеим компаниям в аннулировании регистрации конкурента, поэтому обе получили право использовать название. В 2017 году «Фармак» добился признания своей марки общеизвестной, а 18.01.2023 Верховный Суд отменил этот статус по жалобе «Дарницы».

В общей сложности это около 20 лет разбирательств вокруг обозначения, которое происходит из советского периода и использовалось десятками заводов, то есть изначально никому не принадлежало. Анализ на старте показал бы, что такое название не даст монополии, сколько бы в него ни вкладывали.

Ребрендинг, на который бизнес соглашается как на временный компромисс, легко становится постоянным. В начале 1970-х годов при выходе на австралийский рынок Burger King обнаружил, что название еще в 1962 году зарегистрировал независимый предприниматель из Аделаиды. Он не имел отношения к корпорации, а просто оказался первым.

Выкупить марку не удалось, поэтому франчайзи выбрал другое обозначение из списка уже зарегистрированных марок материнской компании — Hungry Jack’s. Это единственный случай в истории корпорации, когда ей пришлось изменить название при выходе на рынок. Когда в 1996 году прежняя регистрация утратила силу, корпорация попыталась вернуться под собственным именем, но проиграла спор с франчайзи и в 2002 году закрыла собственные заведения в стране. Сегодня в Австралии работают более 400 ресторанов Hungry Jack’s: юридическое препятствие исчезло, но рынок уже принадлежал другому бренду.

8. Регистрация домена и торговой марки: как они соотносятся

Домен и марка — разные вещи. Домен закрепляет адрес сайта, но не дает прав на название бренда, а марка защищает обозначение, но не резервирует домен. Они не заменяют, а дополняют друг друга.

Украинская особенность: короткое имя в домене .UA, например brand.ua, разрешат зарегистрировать только владельцу торговой марки на это название. Поэтому бизнесу стоит иметь и марку, и домен.

Например, в 1994 году предприниматель Узи Ниссан зарегистрировал домены nissan.com и nissan.net для своего компьютерного бизнеса Nissan Computer, названного по его фамилии. В то время автопроизводитель не проявлял к этим адресам никакого интереса. Ситуация изменилась в конце 1990-х годов: в декабре 1999 года Nissan Motor подала иск на $10 млн, обвинив предпринимателя в киберсквоттинге, нарушении и размывании торговой марки.

Процесс продолжался около восьми лет. По словам Узи Ниссана, защита обошлась ему и его семье примерно в $3 млн и нанесла ощутимый ущерб основному бизнесу, поскольку отнимала время и сопровождалась негативной оглаской. Автопроизводитель проиграл: домен остался у владельца, а Nissan Motor до сих пор использует адрес nissanusa.com.

Таким образом, регистрация торговой марки — это прежде всего способ управления рисками. Зарегистрированная марка становится активом: ее можно лицензировать, продать, учитывать при привлечении инвестиций и требовать прекращения нарушения, если кто-либо использует ваше название.

На практике порядок действий прост: определите рынки, на которых будете работать, проверьте обозначение, выберите классы и зарегистрируйте марку там, где продаете, а затем следите за нарушениями. Это дешевле ребрендинга за рубежом или спора с тем, кто зарегистрировал название раньше. Для масштабируемого бизнеса регистрация марки — не расход, а защита вложений в бренд.