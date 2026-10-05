Наркокортели нашли новую «валюту» для расчетов — морские огурцы

Высокий спрос в Китае превратил морские огурцы в дорогой и ликвидный товар. Преступные сети используют их не только для заработка на нелегальном промысле, но и для трансграничных расчетов вне банковской системы. Об этом говорится в расследовании Foreign Policy .

Морские огурцы, которые в Азии считаются деликатесом и могут стоить до 3 тыс. долларов за килограмм, стали своеобразным платежным инструментом в международных криминальных схемах.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Морские огурцы, которые в Азии считаются деликатесом и могут стоить до 3 тыс. долларов за килограмм, стали своеобразным платежным инструментом в международных криминальных схемах. В частности, ими рассчитываются за поставку химических веществ в Мексику.

Как работает схема

Экономика этого бизнеса держится на большой разнице между стоимостью морских огурцов в местах отлова и ценой на азиатских рынках. Особенно высок спрос в Китае, где отдельные виды считаются статусным продуктом.

Это сделало морские огурци удобным товаром для теневых трансграничных расчетов: они имеют высокую стоимость относительно веса, их можно хранить и перевозить после сушки, а на конечном рынке есть стабильный спрос.

Foreign Policy описывает дело Сезара Далео, выступавшего посредником между китайскими поставщиками химических веществ и мексиканскими наркокартелями.

Химические прекурсоры двигались из Китая в Мексику, в то время как одним из способов оплаты в обратном направлении были морские огурцы. Таким образом, участники схемы могли проводить часть расчетов без традиционных банковских переводов.

В 2014—2016 годах Далео не менее 80 раз оплачивал контрабандную перевозку в США сушеных морских огурцов вида Isostichopus fuscus. Совокупная стоимость товара превысила $250 тыс.

В 2017 году Далео был задержан во время операции американских правоохранителей. В 2019 году его приговорили к 30 месяцам заключения.

Почему картели заинтересовались морскими огурцами

Высокая маржинальность промысла привлекла внимание мексиканской организованной преступности. По данным Foreign Policy, за последние два десятилетия в этот рынок проникли, в частности, Sinaloa Cartel и Jalisco New Generation Cartel.

Их роль не ограничивается непосредственным нелегальным отловом. Уголовные структуры могут контролировать цепь между рыболовами и покупателями, фактически выполняя функцию оптовых посредников.

Особенно прибыльным промысел был на мексиканском полуострове Юкатан. В период высокого спроса отдельный рыбак мог зарабатывать более $1,6 тыс. в день.

Масштабный отлов привел к истощению популяции. К 2019 году мексиканская власть закрыла легальный промысел в соответствующих районах, однако дефицит предложения лишь увеличил экономические стимулы для браконьерства.

По данным, приводимым Foreign Policy, сокращение популяций зафиксировали у 81% исследованных промыслов морских огурцов. Количество их изъятий на южной границе США с 2018 года более чем удвоилось.

Теневой рынок работает не только в Мексике

Похожая экономическая модель сформировалась в Южной Азии. В Индии отлов морских огурцов запрещен с 2001 года, тогда как в соседней Шри-Ланке он разрешен. Разница в регулировании создает возможность для контрабанды: незаконно выловленный в Индии товар перевозят в Шри-Ланку, после чего он может попадать в легальные экспортные каналы.

В феврале 2026 года военно-морские силы Шри-Ланки изъяли 685 кг обработанных морских огурцов, которые, вероятно, происходили из Индии. В ходе другой операции индийская береговая охрана конфисковала 145 кг товара стоимостью более $60 тыс.

Конечными рынками для продукции остаются прежде всего Китай и Гонконг, а также Тайвань, Сингапур и Малайзия.

Китай уже производит сотни тысяч тонн

Высокие цены стимулируют не только браконьерство. Китай параллельно создал обширный легальный сектор аквакультуры морских огурцов.

По состоянию на 2022 год площадь таких хозяйств в стране составила около 250 тыс. га. В 2023 году Китай произвел почти 300 тыс. тонн морского огурца Apostichopus japonicus .

Однако масштабное легальное производство пока не ликвидировало черный рынок. Причина — значительная разница в стоимости отдельных видов и устойчивый спрос на дикие морские огурцы.

Для организованной преступности этот продукт имеет еще одно преимущество: его можно употреблять как форму товарного взаиморасчета. Вместо международного денежного перевода одна сторона передает высоколиквидный товар, другой продает на своем рынке и получает деньги уже внутри нужной юрисдикции.

Именно это свойство превращает нелегальный промысел по проблеме браконьерства в часть более широкой финансовой инфраструктуры транснациональной преступности.