monobank до конца 2026 года будет выплачивать 1000 грн пенсионерам, которые переведут получение пенсии на карту банка. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
Пенсионерам дадут 1000 грн за перевод получения пенсии в monobank
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что нужно сделать
Для участия нужно сменить банк, через который пенсионер получает выплаты. Это можно сделать онлайн через портал Пенсионного фонда Украины, в отделении ПФУ или ЦНАПе.
В приложении monobank есть готовое заявление, которое можно распечатать и подписать. После первого зачисления пенсии на карту mono банк начислит кэшбек — после уплаты налогов клиент сможет получить 1000 грн.
По словам Гороховского, до конца года monobank планирует добавить для пенсионеров категорию «Медицина» с кэшбеком 5%. Если пенсионер придет по рекомендации другого клиента, он получит 200 грн кэшбека. Приглашенный пенсионер получит еще 100 грн.
«Пенсию с карты mono можно снимать в любом банкомате Украины без комиссии», — написал он.
Комментарии - 2