Пенсионерам дадут 1000 грн за перевод получения пенсии в monobank

monobank до конца 2026 года будет выплачивать 1000 грн пенсионерам, которые переведут получение пенсии на карту банка. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский .

monobank до конца 2026 года будет выплачивать 1000 грн пенсионерам, которые переведут получение пенсии на карту банка.

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Что нужно сделать

Для участия нужно сменить банк, через который пенсионер получает выплаты. Это можно сделать онлайн через портал Пенсионного фонда Украины, в отделении ПФУ или ЦНАПе.

В приложении monobank есть готовое заявление, которое можно распечатать и подписать. После первого зачисления пенсии на карту mono банк начислит кэшбек — после уплаты налогов клиент сможет получить 1000 грн.

По словам Гороховского, до конца года monobank планирует добавить для пенсионеров категорию «Медицина» с кэшбеком 5%. Если пенсионер придет по рекомендации другого клиента, он получит 200 грн кэшбека. Приглашенный пенсионер получит еще 100 грн.

«Пенсию с карты mono можно снимать в любом банкомате Украины без комиссии», — написал он.