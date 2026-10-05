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5 октября 2026, 9:23 Читати українською

Swift работает над международными переводами по номеру телефона

Swift вместе с банками и платежными компаниями разрабатывает механизм международных переводов по номеру телефона, электронной почте или виртуальному платежному адресу. Инициатива должна сделать отправку денег за границу такой же простой, как внутренние платежи. Об этом говорится в релизе Swift от 28 сентября.

Swift вместе с банками и платежными компаниями разрабатывает механизм международных переводов по номеру телефона, электронной почте или виртуальному платежному адресу.
Swift вместе с банками и платежными компаниями разрабатывает механизм международных переводов по номеру телефона, электронной почте или виртуальному платежному адресу.
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Механизм должен позволить использовать в международных операциях привычные идентификаторы по национальным платежным системам — в частности, Pix в Бразилии, Bizum в Испании и PayID в Австралии. Их будут безопасно сопоставлять с реквизитами получателей для переводов через Swift.

К работе присоединились банки, платежные и технологические компании четырех континентов. Среди участников — BBVA, CaixaBank, DBS, Commonwealth Bank of Australia, Bradesco и Banorte.

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Речь идет о проверке концепции. Дату полномасштабного запуска Swift не объявил.

Инициатива развивает программу Swift для потребительских международных платежей, запущенную в июне. Она уже привлекла более 100 банков и предполагает повышение скорости и предсказуемости переводов.

По данным Swift, 75% платежей в сети достигают банка-получателя в течение десяти минут, часто — за секунды. Этот показатель касается доставки в банк, а не обязательно зачисление средств на счет клиента.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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