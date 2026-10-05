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5 октября 2026, 8:14 Читати українською

Доллар уперся в 45 грн: позволит ли НБУ пойти курсу выше

На валютном рынке Украины сохраняется повышенное давление на гривну, однако ключевым фактором в ближайшую неделю будет оставаться политика Национального банка. По прогнозу аналитика Андрея Шевчишина, для межбанка на 5−10 октября критическим диапазоном будет 44,90−45,10 грн/$ с заметным риском прохода выше 45 грн.

На валютном рынке Украины сохраняется повышенное давление на гривну, однако ключевым фактором в ближайшую неделю будет оставаться политика Национального банка.
Для межбанка на 5–10 октября критическим диапазоном будет 44,90–45,10 грн/$ с заметным риском прохода выше 45 грн.
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На наличном рынке доллар, по его оценке, может находиться в пределах 45,10−45,50 грн.

НБУ держит доллар около 45 грн

Шевчишин считает, что НБУ пытается не допустить устойчивого закрепления официального курса доллара выше 45 грн. По его мнению, регулятор фактически корректирует курс евро, чтобы сохранить контроль над долларом.

В то же время, интервенции остаются значительными. По приведенной оценке, в сентябре НБУ продал на валютном рынке около $5,5 млрд, что явилось рекордным показателем.

Читайте также: НБУ установил рекорд валютных интервенций в сентябре: почему вырос спрос на доллары

Аналитик предполагает, что для регулятора сейчас приоритетом является валютная стабильность и сдерживание инфляции, даже ценой более активного использования международных резервов.

Что будет означать пробой 45 грн

По мнению Шевчишина, одного короткого выхода выше 45 грн недостаточно, чтобы говорить о полноценном переходе на новый курсовый уровень.

Сигналом станет ситуация, когда официальный курс НБУ закрепится выше этой отметки хотя бы на несколько дней.

Пока что базовый сценарий предполагает движение в зоне 44,90−45,10 грн/$, но риск выхода выше сохраняется.

Евро зависит от EUR/USD

Евро остается в значительной степени зависимым от ситуации на глобальном валютном рынке.

Если EUR/USD опустится ниже 1,122, аналитик не исключает дальнейшего движения парыив направлении 1,08.

В таком случае НБУ придется балансировать между двумя вариантами: допускать понижение официального курса евро ниже 50 грн или позволять доллару сильнее дорожать к гривне.

На наличном рынке прогнозный диапазон для евро составляет 50,80−51,30 грн.

Что будет определять курс на этой неделе

Главным фактором остаются валютные интервенции НБУ.

Пока регулятор готов активно продавать валюту, он способен сдерживать движение доллара. В то же время, высокий дефицит валюты и большие объемы интервенций означают, что давление на гривну никуда не исчезает.

Поэтому в ближайшие дни основной отметкой для рынка остается 45 грн за доллар.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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