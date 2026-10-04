НБУ установил рекорд валютных интервенций в сентябре: почему вырос спрос на доллары

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 октября 2026, 9:45 Читати українською

НБУ установил рекорд валютных интервенций в сентябре: почему вырос спрос на доллары

Национальный банк Украины в сентябре установил новый исторический рекорд по объему валютных интервенций. По данным финансового аналитика Андрея Шевчишина, за месяц регулятор продал на валютном рынке $5,519 млрд.

Национальный банк Украины в сентябре установил новый исторический рекорд по объему валютных интервенций.
НБУ провел рекордные интервенции
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это больше предыдущих максимумов: в декабре 2024 года НБУ продал $5,284 млрд, а в июне 2026-го — $5,084 млрд.

Бизнес резко увеличил спрос на валюту

Шевчишин объясняет рекордные интервенции, прежде всего, стремительным ростом спроса на межбанковском рынке.

Среднесуточная покупка валюты бизнесом в конце сентября — начале октября выросла до $467,6 млн, что является вторым высоким показателем в истории. В то же время, предложение валюты почти не изменилось — около $250,4 млн в день.

Поэтому среднесуточный дефицит валюты на межбанке увеличился на 39,3% — до $217,2 млн.

По версии аналитика, дополнительный спрос мог возникнуть из-за последствий российских ударов по составам и инфраструктуре. Ритейл, фармацевтические компании и логистический бизнес активно покупают валюту для восстановления запасов и импорта. Дополнительным фактором стало и удорожание энергоносителей, что увеличивает потребность топливных компаний в валюте.

Население также больше покупает валюту

Рост спроса фиксируется и на наличном рынке. По расчетам Шевчишина, среднесуточная покупка валюты населением выросла до $102,1 млн., а продажа — до $66,4 млн.

Чистый дефицит наличной валюты составил $35,9 млн. в день. Аналитик связывает это с ростом девальвационных ожиданий и подготовки украинцев к отопительному сезону на фоне новых атак на энергетическую инфраструктуру.

В результате суммарный среднесуточный дефицит валюты на межбанке и наличном рынке составил $253,1 млн — максимум в этом году.

На этом фоне НБУ в среднем продавал по $262,5 млн. валюты в день, или около $1,31 млрд. за неделю. По данным рыночной статистики, более 1 млрд долларов интервенций регулятор осуществлял уже 12 недель подряд.

Читайте также: Доллар может вырасти до 46 грн: три сценария для валютного рынка

По оценке Шевчишина, рекордные интервенции показывают, сколь значительным стал дисбаланс между спросом и предложением валюты. В то же время, он считает, что сокращение государственных расходов также влияет на валютный рынок: меньше бюджетных средств в экономике означает более низкий спрос на импорт и, соответственно, валюту.

Таким образом, рекордные продажи НБУ не отдельные события, а реакция регулятора на одновременное усиление валютного спроса со стороны бизнеса и населения.

Как мы писали, Украина получила самый большой дефицит платежного баланса с 2010 года — $9,66 млрд.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают BigBend, Юрий Лысенко и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами