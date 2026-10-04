НБУ установил рекорд валютных интервенций в сентябре: почему вырос спрос на доллары

Национальный банк Украины в сентябре установил новый исторический рекорд по объему валютных интервенций. По данным финансового аналитика Андрея Шевчишина, за месяц регулятор продал на валютном рынке $5,519 млрд.

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Это больше предыдущих максимумов: в декабре 2024 года НБУ продал $5,284 млрд, а в июне 2026-го — $5,084 млрд.

Бизнес резко увеличил спрос на валюту

Шевчишин объясняет рекордные интервенции, прежде всего, стремительным ростом спроса на межбанковском рынке.

Среднесуточная покупка валюты бизнесом в конце сентября — начале октября выросла до $467,6 млн, что является вторым высоким показателем в истории. В то же время, предложение валюты почти не изменилось — около $250,4 млн в день.

Поэтому среднесуточный дефицит валюты на межбанке увеличился на 39,3% — до $217,2 млн.

По версии аналитика, дополнительный спрос мог возникнуть из-за последствий российских ударов по составам и инфраструктуре. Ритейл, фармацевтические компании и логистический бизнес активно покупают валюту для восстановления запасов и импорта. Дополнительным фактором стало и удорожание энергоносителей, что увеличивает потребность топливных компаний в валюте.

Население также больше покупает валюту

Рост спроса фиксируется и на наличном рынке. По расчетам Шевчишина, среднесуточная покупка валюты населением выросла до $102,1 млн., а продажа — до $66,4 млн.

Чистый дефицит наличной валюты составил $35,9 млн. в день. Аналитик связывает это с ростом девальвационных ожиданий и подготовки украинцев к отопительному сезону на фоне новых атак на энергетическую инфраструктуру.

В результате суммарный среднесуточный дефицит валюты на межбанке и наличном рынке составил $253,1 млн — максимум в этом году.

На этом фоне НБУ в среднем продавал по $262,5 млн. валюты в день, или около $1,31 млрд. за неделю. По данным рыночной статистики, более 1 млрд долларов интервенций регулятор осуществлял уже 12 недель подряд.

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По оценке Шевчишина, рекордные интервенции показывают, сколь значительным стал дисбаланс между спросом и предложением валюты. В то же время, он считает, что сокращение государственных расходов также влияет на валютный рынок: меньше бюджетных средств в экономике означает более низкий спрос на импорт и, соответственно, валюту.

Таким образом, рекордные продажи НБУ не отдельные события, а реакция регулятора на одновременное усиление валютного спроса со стороны бизнеса и населения.

Как мы писали, Украина получила самый большой дефицит платежного баланса с 2010 года — $9,66 млрд.