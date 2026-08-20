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20 августа 2026, 14:30 Читати українською

Миллионные штрафы за финмониторинг: как банки балансируют между требованиями НБУ и нуждами клиентов

Начиная с 2025 года, украинцы, в частности, ФОПы, все чаще жалуются на то, что банки блокируют их счета или отдельные операции из-за усиленного финмониторинга. Впрочем, учитывая усиленный контроль за финучреждениями со стороны НБУ и резкое увеличение штрафов, такое поведение банков вполне логичное. Ведь за 2025 год банки уплатили 426,3 млн грн штрафов, а всего «меры влияния» были применены к 29 банкам — то есть, по сути, к каждому второму действующему банку. Есть ли шанс, что в этом году сумма штрафов превысит отметку в полмиллиарда гривен, и за какие нарушения чаще всего штрафуют банки, разбирался «Минфин».

Начиная с 2025 года, украинцы, в частности, ФОПы, все чаще жалуются на то, что банки блокируют их счета или отдельные операции из-за усиленного финмониторинга.

Суммы штрафов начали резко расти с 2023 года

Национальный банк, как регулятор, может применять меры воздействия к банкам и небанковским финансовым учреждениям. Это может быть как предостережение, так и штраф. На самом деле это привычная практика, когда центробанк штрафует банки за разного рода нарушения. Впрочем, до полномасштабного вторжения размер штрафов, наложенных Нацбанком на украинские банки, в основном измерялся десятками и сотнями тысяч гривен. Штрафы в несколько миллионов гривен были редкостью.

Так, в 2019 году НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Это был один из самых высоких штрафов того периода. Впрочем, Индустриалбанк со временем смог обжаловать этот штраф в судах. В 2021 году Верховный Суд принял сторону банка.

В 2022 году НБУ был сосредоточен на обеспечении стабильности банковской системы, а не на проверках, так что меры влияния к банкам практически не применялись. Но уже с 2023 года НБУ начал формировать новые подходы к контролю над их деятельностью. При этом акцент был именно на усилении финансового мониторинга. В том же году Коминбанк получил рекордный штраф — 135,15 млн грн — за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

Уже в следующем, 2024, году Нацбанк применил к банкам 32 штрафа на общую сумму 348 млн грн. Еще 15 банков получили письменные предостережения. Тогда максимальный штраф в 135,15 млн грн НБУ наложил на РВС БАНК (за невыполнение банком обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга). Правда, в апреле 2025 появилось сообщение о том, что банк уплатил штраф в полном объеме, однако НБУ будет защищать в суде правомерность наложения этого штрафа. То есть банк обжаловал решение Нацбанка. В ноябре того же года банк сочли неплатежеспособным. В начале 2026 года 100% акций банка купила эстонская банковская группа Iute Group AS.

В 2025 году банки уплатили 426,3 млн грн штрафов. Половину из них НБУ наложил на банки за один месяц. В октябре меры влияния применили сразу к семи банкам на общую сумму 205,8 млн грн.

За первые 6 месяцев 2026 года НБУ оштрафовал 6 банков: Аккордбанк (3 млн грн), Креди Агриколь (300 тыс. грн), Банк «Авангард» (2 млн грн), ПУМБ (10 млн грн), Укрсиббанк (400 тыс. грн) и Таскомбанк (200 тыс. грн).

В банке ПУМБ публично отреагировали на решение НБУ официальным заявлением.

«Банк подробно проанализировал замечания регулятора и уже принял необходимые меры для совершенствования соответствующих внутренних процедур и контролей. В то же время важно отметить, что речь идет об отдельных недостатках, выявленных в рамках надзорных мероприятий, а не о системных нарушениях в работе банка. У ПУМБа многоуровневая система финансового мониторинга, он постоянно инвестирует в развитие автоматизированных инструментов контроля, проверку клиентов и транзакций, и регулярно актуализирует свои процедуры, в соответствии с изменениями законодательства и регуляторными требованиями», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

За что чаще всего штрафуют банки

Аналитики YouControl проанализировали меры влияния, которые НБУ применял к банкам и другим финучреждениям в 2025 году. Согласно анализу, основной причиной взысканий стала ненадлежащая проверка клиентов: она стала основанием для 58 штрафов для банков и финучреждений. 149 решений были приняты из-за недостатков с отчетностью в Госфинмониторинг, валютной отчетности и недостатков в документах с ПВК/ФТ (меры по противодействию легализации отмывания доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма).

Аналитики YouControl отмечают, что изменилась регуляторная стратегия НБУ.

«За нарушение законодательства в сфере финмона отозвана лишь одна лицензия, применены финансовые и административные меры. В частности, наложили 106 крупных штрафов и 51 письменное предупреждение. Это говорит о приоритете экономических санкций над закрытием учреждений», — говорится в отчете.

Также на количество и размер штрафов повлияли обновления правил проверок, а также усиленное внимание KYC (Know Your Customer — обязательная процедура проверки и подтверждения личности клиента перед началом сотрудничества), работы с PEP и т. д.

При этом Национальный банк после начала полномасштабного вторжения несколько раз обновлял порядок финмониторинга, валютного и санкционного надзора. А также с 2022 года принял два десятка постановлений, которые вносят изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния.

«С одной стороны, усиление финмониторинга, борьба с дропами — логичный шаг. С другой — в последнее время у меня периодически возникает вопрос, работаю ли я в банке или в БЭБ. Поскольку для того, чтобы выйти на нормальный уровень зарплаты, мой департамент должен выполнять планы по привлечению новых бизнес-клиентов. Но теперь каждый новый клиент — это такие проверки, что мне порой того бедного предпринимателя жаль. Особенно, если его деятельность связана с импортом», — рассказывает на условиях анонимности руководитель департамента одного из государственных банков.

По ее словам, несколько упрощают проверку клиентов специальные модули на основе ИИ. Но после каждого изменения в постановлениях или письмах с рекомендациями НБУ проходит некоторое время, пока технические службы могут перестроить эти модули.

«Банки вынуждены инвестировать в системы мониторинга и обучение персонала. Это увеличивает затраты и усложняет процессы», — говорит она.

При этом финансист заявляет, что НБУ штрафует не только коммерческие банки. Государственные — также периодически получают меры воздействия. Так, в 2023 году НБУ наложил штраф на Укргазбанк в размере 64,6 млн грн в связи с нарушениями в сфере финансового мониторинга. Речь шла об уклонении игорного бизнеса от уплаты налогов. В банке тогда объяснили, что у Укргазбанка не было возможности в полном объеме обеспечивать системный мониторинг за соблюдением ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов. Как только Укргазбанк узнал о систематическом характере нарушений, заблокировал терминалы компаний-нарушителей из индустрии игорного бизнеса. А также усилил собственную систему внутреннего контроля за безналичными платежными операциями.

В августе 2023 года НБУ сразу дважды оштрафовал государственный Укрэксимбанк: на 3,051 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода автоматизации процессов финмониторинга. Еще 400 тыс. грн штрафа банк получил за нарушения, касающиеся валютного надзора.

В 2024 году штрафы получал Приватбанк — на 10 млн грн за нарушение финмониторинга, и на 1,7 млн грн — за нарушение законодательства, регулирующего деятельность платежных систем, использования платежных инструментов и схем выполнения платежных операций. В декабре 2025 года штраф в 5,5 млн грн получил Ощадбанк.

К банкам иностранных банковских групп также периодически применяются меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга. Среди самых свежих — штраф в 16,1 млн грн и письменное предупреждение Райффайзен Банку в июле 2026 года. В прошлом году миллионные штрафы от Нацбанка получали ОТР Банк (10 млн грн), Укрсиббанк (11,5 млн грн) и Правэкс Банк (5 млн грн).

Таким образом, риск финансовых взысканий от регулятора есть у банков с разными формами собственности и разными бизнес-моделями.

Баланс между требованиями НБУ и потребностями клиентов

Экономический эксперт Виктор Гальчинский считает, что увеличение количества и сумм штрафов к банкам связано с тем, что последние оказались посредине между потребностями клиентов и требованиями НБУ.

«По-моему, такая ситуация происходит из-за двух вещей: усиление регуляторных требований по финансовому мониторингу с одной стороны и необходимостью банков и финансовых учреждений балансировать между неукоснительным выполнением усиленных требований и клиентоориентированностью», — говорит он.

По словам эксперта, рынок банковских и финансовых услуг в Украине высококонкурентный, и от тщательного или чрезмерного выполнения нормативных требований банк может терять клиентов.

«Соответственно, банки и финучреждения пытаются быть гибкими и учитывать потребности клиентов, но при такой гибкости трудно избежать нарушений. В свою очередь, Национальный банк Украины, планомерно осуществляя контрольную деятельность, согласно утвержденным планам, выявляет все больше нарушений и налагает предусмотренные законодательством штрафные санкции», — говорит Виктор Гальчинский.

Руководитель департамента госбанка также отмечает риск потери клиентов из-за усиленного финмониторинга.

«Кроме того, мы сталкиваемся с риском потери клиентов: часть из них могут пойти в учреждения с менее жестким контролем или альтернативные финансовые сервисы (например, финтех-платформы). Особенно это касается малого бизнеса и физических лиц, не желающих проходить сложные проверки», — говорит она.

Чем больше банк — тем больше штраф

Оказывается, размер штрафа далеко не всегда зависит от тяжести нарушения, но и размера самого банка. То есть за одинаковые нарушения размер штрафа может отличаться на десятки миллионов.

«Согласно Закону „О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения“, размер штрафов отличается, в зависимости от степени нарушения. За некоторые нарушения может быть наложен штраф в размере до 10% годового оборота, — говорит Виктор Гальчинский. — Также в случае критических нарушений банк может быть выведен с рынка по решению НБУ. Нацбанк также может отстранить должностных лиц банка, причастных к нарушениям, и признать их профессионально несоответствующими».

Согласно этому закону, максимальная сумма штрафа для субъектов первичного финансового мониторинга, которые являются финансовыми учреждениями, — 10% от общего годового оборота, но не более 7 950 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть не больше 135,15 млн грн.

То есть штраф в 10−15 млн, скорее всего, не свидетельствует о критических нарушениях. Вероятнее всего, речь идет о несовершенстве внутренних систем финмониторинга или ненадлежащем документировании мероприятий ПВК/ФТ.

Какие самые высокие штрафы платили иностранные банки

На самом деле случаи, когда регулятор применяет штрафы в коммерческие банки из-за нарушений деятельности, — проблема не только украинской банковской системы. Это обычная мировая практика. И суммы там могут измеряться миллиардами гривен.

Самый громкий кейс последних лет — дело TD Bank (2024 год), который стал первым крупным банком США, признавшим себя виновным в сговоре о нарушении законодательства о борьбе с отмыванием средств.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) наложила рекордный штраф в размере 1,3 миллиарда долларов на TD Bank. Он стал самым большим штрафом против депозитарного учреждения в истории Министерства финансов США и FinCEN.

«Наши исторические действия являются значительным шагом в защите нашей страны и общин от преступной деятельности, такой как фентанил и торговля людьми, поскольку требуют от TD Bank исправить значительные недостатки в его мерах по защите от отмывания денег. Администрация Байдена-Гарриса стремится принять меры для защиты наших общин от такого поведения, которому способствует незаконное финансирование и которое становится возможным благодаря небрежному надзору со стороны TD Bank, и мы четко даем понять, что финансовые учреждения столкнутся с серьезными последствиями, если они не смогут обеспечить необходимые меры безопасности», — заявил тогда заместитель министра финансов США Волли Адейемо.

Общая сумма санкций, примененных к банку, составила 3,09 млрд долларов. Также учреждению назначили независимого монитора на 4 года.

Впрочем, TD Bank по размеру штрафа не побил рекорд французского BNP Paribas. В 2014 году банк согласился уплатить 8,9 млрд долларов после расследования Министерства юстиции США. Банк признал вину в систематическом проведении платежей для клиентов из Судана, Ирана и Кубы в обход американских санкций. Помимо штрафа, BNP Paribas временно потеряла право совершать отдельные долларовые операции.

В нашем полушарии самый большой штраф заплатил Deutsche Bank AG. Управление по финансовому контролю (FCA) Великобритании в 2017 году оштрафовало Deutsche Bank AG (Deutsche Bank) на 163 млн фунтов стерлингов за неспособность поддерживать надлежащую систему контроля за борьбой с отмыванием денег (AML) в 2012—2015 годах.

«Финансовые преступления представляют риск для финансовой системы Великобритании. Deutsche Bank обязан был создать и поддерживать эффективную систему контроля за борьбой с отмыванием денег. Не сделав этого, Deutsche Bank подвергал себя риску использования для содействия финансовым преступлениям и подвергал Великобританию риску финансовых преступлений», — заявил директор по вопросам правоприменения и надзора за рынком в FCA Марк Стюард.

Таким образом, украинский рекорд РВС Банка в 135 млн грн — копейки, по сравнению со штрафами, которые применяют регуляторы других стран. Впрочем, обороты банков тоже существенно отличаются.

Автор:
Зиновия Водзянская
Зиновия Водзянская
Источник: Минфин
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