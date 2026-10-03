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3 октября 2026, 15:10 Читати українською

Кому могут приостановить пенсию с 2027 года: ПФУ назвал главное условие

Части пенсионеров могут приостановить выплату пенсии с 2027 года, если они до 31 декабря 2026 не пройдут обязательную физическую идентификацию. Об этом сообщает «На пенсии». Речь идет прежде всего о людях, временно проживающих за границей или на временно оккупированных территориях Украины. Отдельные правила действуют и для тех, кто выехал из ВТО и получает выплаты по адресу, связанному с оккупированной территорией.

Части пенсионеров могут приостановить выплату пенсии с 2027 года, если они до 31 декабря 2026 не пройдут обязательную физическую идентификацию.
Пенсионер изучает документы ПФУ
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Кто должен пройти идентификацию

По действующим правилам, ежегодно до 31 декабря лицо должно подтверждать пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины или на временно оккупированных территориях. Для продления выплат в 2027 году это нужно сделать именно до конца 2026 года.

Для людей, находящихся на ТОТ или уехавших оттуда, также действует требование сообщить ПФУ о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения РФ. Если такое сообщение уже подавалось, повторять его каждый год не нужно.

Если необходимую идентификацию не пройти, выплата пенсии может быть прекращена. После подтверждения его возобновляют с даты прекращения выплат.

Как подтвердить личность

Пенсионеру не обязательно ехать в Украину. Идентификацию можно пройти несколькими способами: через личный кабинет ПФУ с помощью «Действия подписи», во время видеоконференции с работником Пенсионного фонда или лично в сервисном центре.

Для людей за границей есть еще один вариант — обратиться в дипломатическое учреждение Украины, получить документ, подтверждающий факт нахождения личности в живых, и передать его в ПФУ.

Могут ли выплаты остановить из-за окончания карты Ощадбанка

Само окончание срока действия карты не означает автоматического прекращения пенсии. Ощадбанк из-за военного положения продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2026 года. Это касается карточек, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года. В то же время автоматическое продление не распространяется, в частности, на карточки, которыми последний раз пользовались до 1 января 2025 года или вообще не пользовались, а также на счета с нулевым или отрицательным остатком.

Но завершение срока действия карты и прекращение пенсионной выплаты — это разные вопросы. В первом случае речь идет об обслуживании карты, во втором — об исполнении условий, установленных для получения пенсии.

Для отдельных счетов ВПЛ Ощадбанк также может возвращать средства в Пенсионный фонд при предусмотренных законодательством условиях, в частности, в случае длительного отсутствия движения средств или непройденной идентификации. Но и в таких случаях ключевым является выполнение требований законодательства по пенсионным выплатам, а не «нехватка денег в банке».

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Идентификацию советуют пройти заблаговременно

Следовательно, находящимся за рубежом пенсионерам на ТОТ или принадлежащих к другим определенным законодательством категориям следует проверить статус идентификации уже сейчас. Если пройти ее до 31 декабря 2026, это позволит продлить получение пенсии в 2027 году.

Как мы писали: Правительство направит более 50 млрд грн на выплаты военным и их семьям

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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