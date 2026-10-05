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5 октября 2026, 9:02 Читати українською

«Меня уже достали этим кэшбеком»: глава бюджетного комитета предлагает отказаться от «Нацкэшбека» в 2027 году

Бюджетная программа «Национальный кэшбек» стала слишком политизированным вопросом в Верховной Раде, поэтому стоило бы отказаться от нее при рассмотрении проекта госбюджета Украины на 2027 год, хотя это и не принесет какой-либо существенной экономии расходов. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявила глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Бюджетная программа «Национальный кэшбек» стала слишком политизированным вопросом в Верховной Раде, поэтому стоило бы отказаться от нее при рассмотрении проекта госбюджета Украины на 2027 год, хотя это и не принесет какой-либо существенной экономии расходов.
Бюджетная программа "Национальный кэшбек" стала слишком политизированным вопросом в Верховной Раде. Фото: Виталий Носач
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Почему Нацкешбек так всех достает?

«Меня просто уже довели до предела этим кэшбэком: любой интеллектуальный, профессиональный разговор о бюджете сводится к вопросу „а почему вы потратили деньги на кэшбэк?“ Эта тема настолько политизирована, что затмевает все разговоры по существу… Я бы лучше вообще эту историю пока убрала из бюджета», — сказала она?

Пидласа отметила, что размер расходов на кэшбэк в общей картине бюджета не имеет никакого значения. По её словам, Международный валютный фонд, который наиболее глубоко разбирается в бюджете и больше всего интересуется состоянием украинских государственных финансов, тоже не обращает на него внимания, когда обсуждают бюджет и его структуру.

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Повышение налогов

Относительно возможности формирования в госбюджете-2027 страховых фондов компенсации за счет поднятия ставки налога на добавленную стоимостью с 20% до 21% или ставки акциза на топливо на 4 процентных пункта, глава бюджетного комитета снова спрогнозировала, что это предложение правительства будет отклонено Верховной Радой.

По ее мнению, альтернативные идеи отдельных бизнес-ассоциаций по введению временно дополнительной пошлины на импорт также вряд ли пройдут через парламент.

«Импортная пошлина — это, так же как и НДС, налог для конечного потребителя. Думаю, что парламент не станет этого делать, потому что это вызовет огромное сопротивление со стороны общества», — пояснила Пидласа.

«У меня есть личное мнение, что можно было бы рассмотреть налог на роскошь, увеличение штрафов за превышение скорости. Но мы понимаем, что все эти меры, опять же, являются мелкими и фискально незначительными. А дополнительные налоги или сборы, которые могут принести значительный эффект для бюджета, являются политически невозможными», — добавила председатель комитета.

Читайте: Кабмин планирует продлить действие программы «Нацкешбек» на 2027 год: названа сумма поддержки

Она отметила, что в таких условиях нужно больше концентрироваться на закрытии схем, из-за которых бюджет теряет деньги.

«Эффект от какого-то нового мелкого налога или даже повышения НДС на 1 процентный пункт и, например, от прекращения выплат зарплат в конвертах несравним: от зарплат в конвертах бюджет теряет в разы больше денег», — подчеркнула Подласа.

Напомним

Как писал «Минфин», в 2026 году правительство продолжило программу и с 1 марта изменило ее модель: вместо единой ставки 10% введен кэшбек 5% или 15% в зависимости от категории товара. В феврале Кабмин разделил 700 млн грн на Национальный кэшбек в рамках финансирования политики Сделано в Украине.

Точную сумму фактических выплат именно за весь 2026 год в открытых официальных данных узнать сложно. Счетная палата в отчете за I квартал сообщала, что расходы Минэкономики на государственную денежную помощь покупателям украинских товаров составили 0,7 млрд грн, а еще 2,1 млрд грн в этом направлении было выделено из резервного фонда.

В то же время это направление охватывает как кэшбек, поэтому эти суммы нельзя полностью относить к выплатам по программе.

Для сравнения, за весь период действия программы до марта 2026 украинцам уже было выплачено более 6,7 млрд грн кэшбека. Эта цифра включает в себя предыдущие периоды работы программы, а не только 2026 год.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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