ТОП-7 новостей недели: ограничение переводов ФЛП, ставка НБУ и валютная либерализация

Главное через неделю, с 27 по 31 июля.

Переводы ФЛП ограничат с 1 августа: какие лимиты вводят банки и кого это касается

В Украине изменяются правила финансового мониторинга для отдельных лиц-предпринимателей и компаний. Банки усилят проверку клиентов с повышенным уровнем риска и постепенно введут лимиты на переводы.

Украина получила 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan

Украина получила очередной транш от Европейского Союза в рамках механизма Ukraine Support Loan. Сумма поступления составляет 3,47 млрд. евро. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

НБУ повысил учетную ставку до уровня 15,5%

Правление Национального банка приняло решение о повышении учетной ставки до уровня 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 30 июля.

ФРС продолжает паузу в монетарной политике: ставка осталась без изменений

Федеральная резервная система США по итогам заседания 28−29 июля оставила процентную ставку на прежнем уровне — 3,5−3,75%. ФРС воздержалась от изменений, хотя и признала в своем заявлении, что инфляция держится выше целевого уровня ФРС в 2% в год.

Средняя зарплата в Украине выросла до почти 32,8 тысяч гривен: где платят больше всего

В июне 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 32 783 грн., что на 5,9% больше, чем в мае. Самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в Киеве, а самые низкие — в Черновицкой и Кировоградской областях. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

НБУ готовит масштабный пакет валютной либерализации для бизнеса и граждан

Национальный банк Украины завершил ключевой этап переговоров с Международным валютным фондом и вскоре объявит о новом существенном ослаблении валютных ограничений. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

В Украине могут ввести новую налоговую амнистию: что известно

Государственная служба финансового мониторинга работает над законопроектом о новой налоговой амнистии. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.