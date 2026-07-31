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31 июля 2026, 17:17 Читати українською

С 1 августа в Киеве введут новый QR-билет с безлимитными пересадками

С завтрашнего дня в Киеве начнет действовать новый пересадочный QR-билет, который позволит без дополнительной оплаты пересаживаться между разными видами общественного транспорта в течение 90 минут. Новый сервис станет доступен в приложении «Киев Цифровой» и в терминалах самообслуживания. О его запуске сообщила Киевская городская государственная администрация.

С завтрашнего дня в Киеве начнет действовать новый пересадочный QR-билет, который позволит без дополнительной оплаты пересаживаться между разными видами общественного транспорта в течение 90 минут.

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Главное преимущество нового билета в том, что он дает возможность использовать один QR-код для поездок различными видами транспорта. После первой валидации пассажир может неограниченное количество раз пересаживаться между маршрутами, повторно сканируя тот же билет.

Как будет работать новый билет

Стоимость пересадочного QR-билета составляет 60 гривен. После приобретения он будет храниться в приложении в течение 15 дней, но отсчет времени начинается только с момента первого использования. С этого момента пассажир получает 90 минут для неограниченных пересадок.

Новый билет можно использовать в:

  • метро;
  • автобусах;
  • троллейбусах;
  • трамваях;
  • фуникулеры.

Приобрести его можно двумя способами: в приложении «Киев Цифровой», выбрав раздел «Купить QR-билет» → «Городской транспорт» → «Пересадочный», или через терминалы продажи билетов.

В КГГА объясняют, что при проверке достаточно показать контроллеру QR-код. После сканирования система автоматически покажет все валидации, исполненные в пределах 90-минутного срока действия билета, поэтому предъявлять дополнительные подтверждения оплаты не придется.

В городской администрации также отмечают, что появление нового билета не влияет на действующие правила оплаты проезда. Стоимость обычных QR-билетов остается неизменной, а скидки по-прежнему действуют только при пополнении транспортной карты или покупке проездных.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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