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31 июля 2026, 16:30 Читати українською

В Украине увеличилось количество браков: почти половина пар оформляет отношения онлайн (инфографика)

В Украине за первое полугодие 2026 года было зарегистрировано 79 516 браков, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем ежемесячно женятся около 13,3 тыс. пар. В то же время 12 175 пар расторгли брак через органы ЗАГС — это на 4% меньше, чем в прошлом. Такую информацию обнародовал Опендатабот со ссылкой на данные Министерства юстиции.

В Украине за первое полугодие 2026 года было зарегистрировано 79 516 браков, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Самыми популярными днями для свадьбы стали две символические даты. Так, 14 февраля, в День святого Валентина, брак зарегистрировали 1248 пар, а 26 июня (в зеркальную дату 26.06.2026) поженились 2528 пар.

Больше всего браков за полгода зарегистрировали в следующих регионах:

  • Киев — 19 928 браков (+38% к прошлому году);
  • Днепропетровская область — 15 545 браков (в 2,7 раза больше, чем в прошлом году);
  • Львовская область — 8 909 браков (в 1,9 раза больше).

Именно на эти три региона приходится более половины всех зарегистрированных браков в Украине. В Минюсте объясняют такую динамику развитием сервиса онлайн регистрации, ведь цифровые офисы государственной регистрации актов гражданского состояния работают именно в Киеве, Львове и Днепре.

В целом онлайн-женаты продолжают набирать популярность. С начала года через цифровой сервис официально зарегистрировали брак 30488 пар, то есть почти 4 из 10 всех молодоженов воспользовались именно таким способом оформления брака.

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В то же время в других областях Украины количество зарегистрированных браков за первое полугодие сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика разводов выглядит так:

  • через органы ЗАГС брак расторгли 12 175 пар, что на 4% меньше, чем в прошлом;
  • меньше всего разводов стало в Житомирской области (-20%) и Полтавской области (-19%);
  • наибольший рост разводов зафиксировали в Тернопольской области (+17%), Закарпатской области (+15%) и Черниговской области (+11%).

Больше разводов через ЗАГС зарегистрировали в:

  • Киеве — 1 801;
  • Днепропетровской области — 1125;
  • Киевской области — 898;
  • Одесской области — 880;
  • Харьковской области — 874.

В Министерстве юстиции напоминают, что эти цифры не отражают полную картину. Через органы ЗАГС могут развестись только супруги, не имеющие общих детей и имущественных споров. Во всех остальных случаях расторжение брака происходит через суд. Именно поэтому статистика ЗАГС охватывает лишь примерно каждый четвертый развод в Украине.

Источник: Минфин
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