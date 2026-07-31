В Украине увеличилось количество браков: почти половина пар оформляет отношения онлайн (инфографика)

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Самыми популярными днями для свадьбы стали две символические даты. Так, 14 февраля, в День святого Валентина, брак зарегистрировали 1248 пар, а 26 июня (в зеркальную дату 26.06.2026) поженились 2528 пар.
Больше всего браков за полгода зарегистрировали в следующих регионах:
- Киев — 19 928 браков (+38% к прошлому году);
- Днепропетровская область — 15 545 браков (в 2,7 раза больше, чем в прошлом году);
- Львовская область — 8 909 браков (в 1,9 раза больше).
Именно на эти три региона приходится более половины всех зарегистрированных браков в Украине. В Минюсте объясняют такую динамику развитием сервиса онлайн регистрации, ведь цифровые офисы государственной регистрации актов гражданского состояния работают именно в Киеве, Львове и Днепре.
В целом онлайн-женаты продолжают набирать популярность. С начала года через цифровой сервис официально зарегистрировали брак 30488 пар, то есть почти 4 из 10 всех молодоженов воспользовались именно таким способом оформления брака.
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В то же время в других областях Украины количество зарегистрированных браков за первое полугодие сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Статистика разводов выглядит так:
- через органы ЗАГС брак расторгли 12 175 пар, что на 4% меньше, чем в прошлом;
- меньше всего разводов стало в Житомирской области (-20%) и Полтавской области (-19%);
- наибольший рост разводов зафиксировали в Тернопольской области (+17%), Закарпатской области (+15%) и Черниговской области (+11%).
Больше разводов через ЗАГС зарегистрировали в:
- Киеве — 1 801;
- Днепропетровской области — 1125;
- Киевской области — 898;
- Одесской области — 880;
- Харьковской области — 874.
В Министерстве юстиции напоминают, что эти цифры не отражают полную картину. Через органы ЗАГС могут развестись только супруги, не имеющие общих детей и имущественных споров. Во всех остальных случаях расторжение брака происходит через суд. Именно поэтому статистика ЗАГС охватывает лишь примерно каждый четвертый развод в Украине.
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