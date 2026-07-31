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31 июля 2026, 18:36 Читати українською

Минэнерго вложило более 844 млн грн в ОВГЗ: государство получит дополнительный доход от резервных средств

Министерство энергетики Украины сообщило, что инвестировало более 844 млн грн средств финансового резерва в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Такой шаг позволяет не просто сберечь накопленные средства от обесценения из-за инфляции, но и получить дополнительный доход от государственных ценных бумаг.

Министерство энергетики Украины сообщило, что инвестировало более 844 млн грн средств финансового резерва в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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Финансовый резерв формируется за счет регулярных взносов АО НАЭК «Энергоатом». Раньше эти деньги просто хранились на счетах, из-за чего со временем теряли часть стоимости из-за инфляции. Покупка ОВГЗ позволяет использовать эти средства более эффективно: государство получает финансирование, а владелец облигаций — гарантированный доход.

Второй этап инвестирования прошел 28 июля 2026 года. В ходе аукциона Министерство энергетики приобрело 494 940 военных ОВГЗ на сумму 517 млн грн.

В целом по результатам двух аукционов:

  • 23 июня 2026 года Минэнерго приобрело часть военных облигаций на сумму 327 млн грн в рамках первого этапа инвестирования;
  • 28 июля 2026 было приобретено еще 494 940 ОВГЗ на 517 млн грн;
  • общая сумма вложений за два этапа превысила 844 млн грн (приобретено 813 711 военных облигаций).

В будущем эти средства планируется использовать для финансирования работ по снятию с эксплуатации ядерных установок. В то же время, до момента использования резерв будет работать и будет приносить дополнительный финансовый результат.

Военные ОВГЗ остаются одним из инструментов, посредством которых государство привлекает средства для финансирования нужд бюджета во время войны. Для инвесторов они интересны тем, что фактически позволяют ссудить деньги государству под процент, а для самого государства получить необходимое финансирование без дополнительной налоговой нагрузки.

В случае с резервом Минэнерго, инвестиции в ОВГЗ позволяют одновременно решить две задачи: сохранить накопленные средства и обеспечить их постепенное увеличение благодаря доходу от государственных ценных бумаг.

Напомним, что 28 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 9,44 млрд грн, что на 3,28 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6,16 млрд грн.

Читайте также: Может ли Минфин выпустить долгосрочные ОВГЗ и кому они будут интересны

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Exba
Exba
31 июля 2026, 21:41
#
Где тут дополнительный доход у государства? Это просто с одного кармана переложат в другой — с госбюджета в минэнерго
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