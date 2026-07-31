К закрытию межбанка в четверг, 31 июля, курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже, евро подешевел на 27 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.
Евро резко подешевел на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 31 июля
|
Закрытие 31 июля
|
Изменения
|
44,68/44,71
|
44,63/44,68
|
5/3
|
51,47/51,49
|
51,20/51,24
|
27/25
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,47−44,96 грн. Евро покупают за 51,05 грн, а продают за 51,75 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−44,95, евро — 51,40−51,56 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Комментарии