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31 июля 2026, 16:17 Читати українською

Полицейские, нацгвардейцы и пограничники на фронте получат до 460 тыс. грн в месяц

Глава МВД Украины Иван Выговский сообщил, что подписал приказы о выплате дополнительных мотивационных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским полиции особого назначения, защищающим государство на фронте. Приказы находятся на государственной регистрации, после которой вступят в силу.

Глава МВД Украины Иван Выговский сообщил, что подписал приказы о выплате дополнительных мотивационных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским полиции особого назначения, защищающим государство на фронте.

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Выплаты будут начисляться с 1 июня 2026 года.

Максимальная сумма мотивационных выплат в месяц может достигать 460 тыс. грн. Размер зависит от сложности и опасности задач, а также конкретных результатов боевой работы.

Как рассчитываются выплаты

Ежемесячные выплаты в зависимости от места и характера службы:

  • до 100 тыс. грн — за непосредственное участие в боевых действиях
  • 170 тыс. грн — за выполнение задач непосредственно на линии столкновения
  • 70 тыс. грн — за выполнение заданий на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта
  • 50 тыс. грн — за службу на пунктах управления
  • от 15 до 30 тыс. грн — для инструкторов-военнослужащих
  • до 10 тыс. грн — для других категорий военнослужащих

Все ежемесячные выплаты начисляются пропорционально времени выполнения задач.

Отдельно предусмотрены единовременные выплаты за конкретные боевые результаты:

  • 40 тыс. грн в сутки — за захват вражеских позиций
  • 20 тыс. грн в сутки — за возвращение утраченных позиций
  • 100 тыс. грн — за каждого пленного оккупанта
  • 15 тыс. грн — за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою

«Полномасштабная война коренным образом изменила работу наших подразделений. Сегодня пограничники, гвардейцы и полицейские бок о бок с другими составляющими Сил обороны принимают участие в самых сложных операциях и штурмах, держат тяжелые участки фронта. Спасибо каждому, кто на защите государства. Достойное признание вашего мужества и профессионализма — наша обязанность», — написал Выговский.

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Напомним

7 июля Министерство обороны Украины разъяснило порядок новых выплат военнослужащим ВСУ. В нем сказано, что выплаты будут поступать поэтапно:

  • Боевые выплаты и за взятие в плен после издания приказов командиров частей об объявлении размеров выплат конкретным военнослужащим
  • Выплаты за ударно-поисковые и штурмовые действия после поступления подтверждающих документов от высшего штаба. Если документы поступят позже установленного срока, выплату перенесут на следующий месяц. Приказом № 260 Минобороны определило, что высшему штабу в подтверждение штурмовых действий отводится трое суток
  • Выплаты за уничтожение живой силы после верификации в системе «Дельта» и объявления соответствующего приказа командира.
Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
31 июля 2026, 16:54
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