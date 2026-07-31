Глава МВД Украины Иван Выговский сообщил, что подписал приказы о выплате дополнительных мотивационных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским полиции особого назначения, защищающим государство на фронте. Приказы находятся на государственной регистрации, после которой вступят в силу.
Полицейские, нацгвардейцы и пограничники на фронте получат до 460 тыс. грн в месяц
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1