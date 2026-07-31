Полицейские, нацгвардейцы и пограничники на фронте получат до 460 тыс. грн в месяц

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Выплаты будут начисляться с 1 июня 2026 года.

Максимальная сумма мотивационных выплат в месяц может достигать 460 тыс. грн. Размер зависит от сложности и опасности задач, а также конкретных результатов боевой работы.

Как рассчитываются выплаты

Ежемесячные выплаты в зависимости от места и характера службы:

до 100 тыс. грн — за непосредственное участие в боевых действиях

170 тыс. грн — за выполнение задач непосредственно на линии столкновения

70 тыс. грн — за выполнение заданий на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта

50 тыс. грн — за службу на пунктах управления

от 15 до 30 тыс. грн — для инструкторов-военнослужащих

до 10 тыс. грн — для других категорий военнослужащих

Все ежемесячные выплаты начисляются пропорционально времени выполнения задач.

Отдельно предусмотрены единовременные выплаты за конкретные боевые результаты:

40 тыс. грн в сутки — за захват вражеских позиций

20 тыс. грн в сутки — за возвращение утраченных позиций

100 тыс. грн — за каждого пленного оккупанта

15 тыс. грн — за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою

«Полномасштабная война коренным образом изменила работу наших подразделений. Сегодня пограничники, гвардейцы и полицейские бок о бок с другими составляющими Сил обороны принимают участие в самых сложных операциях и штурмах, держат тяжелые участки фронта. Спасибо каждому, кто на защите государства. Достойное признание вашего мужества и профессионализма — наша обязанность», — написал Выговский.

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Напомним

7 июля Министерство обороны Украины разъяснило порядок новых выплат военнослужащим ВСУ. В нем сказано, что выплаты будут поступать поэтапно: