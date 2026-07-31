Банки будут оценивать ESG-риски клиентов: что изменил НБУ

Национальный банк Украины рекомендовал банкам оценивать не только финансовое состояние клиентов, но и ESG-риски — их влияние на окружающую среду, отношение к работникам и качество корпоративного управления. Об этом сообщает Liga Zakon.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Банки будут оценивать ESG-риски клиентов

Финучреждениям рекомендовали ввести процедуры оценки ESG-рисков клиентов. Для этого они должны разработать типовые ESG-профили и анкеты, которые помогут оценивать экологические, социальные и управленческие риски.

При необходимости банки смогут проверять информацию непосредственно на месте работы клиента. Также они должны обращать внимание на случаи так называемого зеленого камуфляжа (greenwashing) — когда компания безосновательно заявляет об экологичности или устойчивом развитии своей деятельности.

Банки должны обновить внутренние правила

НБУ рекомендовал банкам до 31 июля 2026 г. разработать или обновить внутренние документы, касающиеся устойчивого развития.

Регулятор также ввел понятие «ответственное ведение бизнеса». Оно предполагает, что банки должны учитывать не только финансовые показатели, но и влияние своей деятельности на окружающую среду, общество и качество корпоративного управления.

На что будут обращать внимание

Обновленные рекомендации определяют четыре основных направления, которые должны придерживаться банка:

экономическая ответственность — обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости и поддержка приоритетных отраслей экономики;

экологическая ответственность — сокращение негативного влияния на окружающую среду и развитие «зеленого» финансирования;

социальная ответственность — соблюдение прав человека, инклюзивность, поддержка ветеранов и доступность банковских услуг;

управленческая ответственность — прозрачная работа, добродетель и честная конкуренция.

Приоритеты во время войны

НБУ отмечает, что в условиях военного положения принципы устойчивого развития должны учитывать потребности страны. Банкам рекомендуют уделять особое внимание финансированию предприятий оборонно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, энергетики, возобновлению бизнеса на деоккупированных территориях, а также проектам по ликвидации последствий вреда, нанесенного окружающей среде.

Обновленные рекомендации вступили в силу со дня, следующего за их утверждением.