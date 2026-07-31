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31 июля 2026, 19:31 Читати українською

Рынок новостроек за четыре года войны: где строят больше всего и как изменились цены (инфографика)

Маркетплейс недвижимости Dim.ria исследовал, как изменился первоначальный рынок жилья в Украине с начала полномасштабной войны до июля 2026 года. Аналитики выяснили, где сейчас строят больше новостроек, какие классы жилья преобладают и как за последние четыре года изменились цены на квадратный метр.

Маркетплейс недвижимости Dim.ria исследовал, как изменился первоначальный рынок жилья в Украине с начала полномасштабной войны до июля 2026 года.
Фото: magnific

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Как изменился рынок новостроек за годы войны?

Несмотря на полномасштабную войну, первичный рынок постепенно восстанавливается. С марта 2022 года в стране введено в эксплуатацию 683 жилых комплекса — всего 1 339 секций. В то же время 706 проектов остаются на паузе: их отделы продаж остановились с началом полномасштабного вторжения и до сих пор не возобновили работу.

Темпы ввода новостроек постепенно росли: если в 2022 году в эксплуатацию ввели 19 жилых комплексов, насчитывающих 27 секций, то в 2025 году уже 233 комплекса, 449 секций.

Где и какое жилье сейчас строят в Украине?

В июле 2026 года в Украине строят 2775 проектов. Больше всего жилых комплексов строят в:

  • Киевской области (без Киева) — 21,3%;
  • Киеве — 11,2%;
  • Одесской области — 10,9%;
  • Львовской области (без Львова) — 8,5%;
  • Ивано-Франковской области — 7,1%.

Больше всего девелоперы строят жилье комфорт-класса — 51,9%, доля бизнес-класса составляет 20,1%, а эконом-класса — 6,2%. Еще 21,8% приходится на премиум-класс, таунхаусы и коттеджи. Подобное распределение по классам недвижимости характерно для большинства регионов. Во Львове же структура предложения смещена в сторону бизнес-класса: его доля составляет 40,6%, тогда как комфорт-класса — 30,3%.

Наибольшая доля новостроек, доступных по государственным программам «Есселя» и «Восстановление», в Полтавской (79%), Винницкой (51%), Днепропетровской (47%), Закарпатской (47%), Киевской (46%) и Львовской (45%) областях.

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В то же время, в прифронтовых и приграничных регионах (Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области) таких предложений на первичном рынке нет.

Где украинцы чаще всего ищут новостройки?

Активнее всего украинцы ищут новостройки в Киеве (16,7% от всех поисковых запросов новостроек в Украине), Львове (12%), Винницкой (8,6%), Киевской (7,2%), Тернопольской (7,1%) и Хмельницкой (6,4%) областях.

Наименьшая доля поисковых запросов приходится на Сумскую (0,2%), Запорожскую (0,2%), Кировоградскую (0,3%), Черниговскую (0,5%) и Николаевскую (0,6%) области.

Чаще всего новостройки, доступные по госпрограммам, ищут в Киеве (22,2% всех поисковых запросов новостроек по госпрограммам в Украине), Винницкой (12,6%), Киевской (12,3%), Одесской (8,2%) и Хмельницкой (7,4%) областях.

Как изменились цены на новостройки?

Более всего за год средняя цена квадратного метра на первичном рынке выросла в:

Ивано-Франковской области — +20% (цена в июле 2026 — $1 089/м²);

  • Винницкой области — +17% (цена в июле 2026 — $1 072/м²);
  • Львовской области (без учета Львова) — +17% (цена в июле 2026 — $1 055/м²);
  • Житомирской области — +16% (цена в июле 2026 — $923/м²);
  • Тернопольской области — +16% (цена в июле 2026 — $834/м²).

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Четырехлетняя динамика цен в целом повторяет тенденции последнего года. Наибольшее удорожание с июля 2022 года произошло в:

  • Ивано-Франковской области — +69,3%;
  • Львовской области (без учета Львова) — +52%;
  • Черновицкой области — +38%;
  • Житомирской области — +34%;
  • Тернопольской области — +34%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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