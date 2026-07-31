Переходят ли долги за коммуналку новому владельцу квартиры: что говорит Верховный Суд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 июля 2026, 18:08 Читати українською

Переходят ли долги за коммуналку новому владельцу квартиры: что говорит Верховный Суд

После покупки квартиры новый собственник может неожиданно столкнуться с долгами за оставшиеся от предыдущего хозяина коммунальные услуги. Поставщики иногда требуют их погасить, отказываются открывать новый лицевой счет или угрожают отключением услуг. Однако Верховный Суд неоднократно отмечал: возлагать такие долги на покупателя квартиры обычно незаконно. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Переходят ли долги за коммуналку новому владельцу квартиры: что говорит Верховный Суд
Фото: pixabay

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Переходят ли долги вместе с жильем

По украинскому праву право собственности на недвижимость и обязательство платить коммуналку — это разные вещи. Согласно статьям 509, 510, 520, 521 Гражданского кодекса, денежная обязанность лежит на должнике, а перевод долга на другое лицо возможен только с согласия кредитора (если иное не установлено законом).

Закон «О жилищно-коммунальных услугах» также определяет потребителя как лицо, получающее услуги по договору и платящее именно за те услуги, которые оказаны ему. То есть если долг возник, когда квартирой владел другой собственник, он и остается должником перед исполнителем услуг — если стороны не договорились о другом.

Позиция Верховного Суда: новый собственник не отвечает за старые долги

Верховный Суд по делу № 201/11406/20 прямо указал: новый собственник квартиры не обязан платить задолженность за ЖКУ, возникшая у предыдущего собственника, если он не брал на себя такую обязанность и договор купли-продажи не содержит условий о переводе долга.

Суд подчеркнул: договоры о предоставлении коммунальных услуг не тяготят недвижимость, а отсутствие механизма «списания» долга не может быть основанием, чтобы переложить чужие обязательства на нового собственника. Эффективным способом защиты прав является требование к исполнителю исключить с лицевого счета нового собственника задолженность, начисленную предыдущему.

По делу № 201/1807/21 Верховный Суд также подтвердил: новый собственник не обязан платить долги предыдущего собственника по ЖКУ, если не принимал на себя такой обязанности. Таким образом, сложилась последовательная практика: долги не переходят автоматически вместе с квартирой.

Когда долг все же может «придраться» к покупателю

Исключение — когда это прямо предусмотрено договоренностями сторон. Чаще всего в договоре купли-продажи прописывают, что покупатель компенсирует продавцу сумму имеющейся задолженности или что ее размер учтен в цене жилья. Но даже такое условие само по себе не меняет должника перед коммунальным предприятием: для перевода долга перед исполнителем обычно требуется согласие кредитора (если специальный закон не устанавливает иного).

На практике стороны часто договариваются о компенсации долга между собой, в то время как перед исполнителем услуг ответственным остается предыдущий потребитель до надлежащего оформления изменения обязательства.

Могут ли отключить коммуналку из-за чужого долга

Остановка или ограничение предоставления услуг регулируется специальными законами и условиями договоров с конкретными исполнителями. Если новый собственник исправно платит текущие начисления и не является должником, применение к нему мер воздействия только по долгу предыдущего собственника противоречит принципу персонального характера обязательств.

В такой ситуации собственник имеет право представить исполнителю письменное требование устранить нарушения, а при необходимости обращаться в суд для защиты своих прав.

Что проверить перед покупкой квартиры

Хотя закон защищает покупателя от чужих долгов, проверка состояния расчетов до заключения договора остается важной.

Попросите у продавца справки об отсутствии задолженности перед основными поставщиками ЖКУ, ОСМД или управляющим.

Предусмотрите в договоре купли-продажи гарантии продавца об отсутствии долгов или механизме их компенсации, если долги окажутся позже.

Проверьте, нет ли судебных споров по взысканию коммунальной задолженности и по возможности получите от продавца последние квитанции об оплате.

Такие шаги минимизируют риск споров и упростят защиту прав покупателя, если конфликт все-таки возникнет.

Вывод

Действующее законодательство Украины не предусматривает автоматический переход долгов за жилищно-коммунальные услуги к новому владельцу квартиры: ответственность несет лицо, которое было потребителем в период возникновения задолженности. Этот подход неоднократно подтвержден практикой Верховного Суда. В то же время, сторонам следует заранее урегулировать вопросы имеющихся долгов в договоре и проверить расчеты с поставщиками к соглашению.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
vfp
vfp
31 июля 2026, 20:33
#
Пане писако, для кого це лайно?
пропоную редакції банити за графоманство
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами