В последний день июля на украинских АЗС цены на горючее изменились неравномерно. Если бензин А-95 сохранил стоимость на уровне предыдущего дня, дизельное топливо и автомобильный газ подорожали. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 31 июля: дизель и автогаз снова подорожали
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Средние цены на топливо
Динамика изменения стоимости топлива за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подорожал на 2 копейки и стоит в среднем 84,27 грн/литр.
- Бензин А-95 не изменился за сутки и его средняя цена составляет 81,19 грн за литр.
- Бензин А-92 подорожал на 5 копеек до 77,75 грн/литр.
- Дизельное топливо подорожало на 1,33 грн, и теперь его средняя стоимость составляет 91,99 грн за литр.
- Автомобильный газ поднялся в цене на 20 копеек, достигнув отметки 43,52 грн за литр.
Читайте также: Нефть подешевела на фоне роста поставок, несмотря на войну между США и Ираном
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 30 незарегистрированных посетителей.
Комментарии