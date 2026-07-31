Цены на топливо 31 июля: дизель и автогаз снова подорожали

В последний день июля на украинских АЗС цены на горючее изменились неравномерно. Если бензин А-95 сохранил стоимость на уровне предыдущего дня, дизельное топливо и автомобильный газ подорожали. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».