Главное за четверг: прогноз курса валют, $1 млрд от Британии и новый исторический максимум евро

Бизнес впервые спрогнозировал, каким будет курс гривны к евро до конца года

В I квартале 2026 года бизнес ожидал оживления деловой активности в следующие 12 месяцев. Респонденты прогнозировали рост объемов производства товаров и услуг и усилили положительные оценки развития собственных предприятий. Инфляционные ожидания не изменились, курсовые незначительно усилились. Об этом говорится в результатах опроса руководителей компаний в I квартале 2026 года, проводимого НБУ.

Украина получила $1 млрд от Британии за счет замороженных активов РФ

Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд). Это финансирование является частью масштабной инициативы G7 под названием Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), предполагающей использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

Мировой госдолг достигнет 100% ВВП раньше, чем ожидалось — прогноз МВФ

МВФ ухудшил прогноз накопления мирового госдолга. Согласно докладу Fiscal Monitor, показатель достигнет отметки в 100% глобального ВВП уже в 2029 году — годом ранее, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в отчете МВФ.

НБУ установил курсы валют на пятницу: евро подорожало до нового исторического максимума

Национальный банк установил новые курсы валют на пятницу, 17 апреля. Доллар подорожал на 12 копеек, а евро — на 15 копеек до нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. В пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 43,64 грн. Курс евро на пятницу составляет 51,42 грн. Это новый исторический максимум, предыдущий был зафиксирован 16 апреля 2026 на уровне 51,33 грн.

Евро в Украине и мире: когда лучше купить евровалюту, а когда доллар

Военные и экономические конфликты продолжают встряхивать мировые рынки. Это оказывает непосредственное влияние на курс доллара по отношению к другим мировым валютам — прежде всего евро. Политика постоянного хаоса остается главной «визитной карточкой» Дональда Трампа. Угрозы введения повышенных торговых пошлин со стороны США по отношению к их торговым партнерам никуда не делись.

Платежки за газ объединят: НКРЭКУ упростила счета для украинцев

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), усовершенствовала платежку за распределение природного газа для бытовых потребителей. В частности, его можно будет размещать на одном листе с платежкой за газ.

Цены на топливо 16 апреля: дизель стабилен, премиальный бензин подешевел на 51 копейку

В четверг, 16 апреля, средняя стоимость горючего на АЗС продемонстрировала тенденцию к понижению. Наибольшее падение цены зафиксировано в сегменте премиального бензина. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».