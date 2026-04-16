Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
16 апреля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: прогноз курса валют, $1 млрд от Британии и новый исторический максимум евро

Главное за четверг, 16 апреля.

Главное за четверг, 16 апреля.

Бизнес впервые спрогнозировал, каким будет курс гривны к евро до конца года

В I квартале 2026 года бизнес ожидал оживления деловой активности в следующие 12 месяцев. Респонденты прогнозировали рост объемов производства товаров и услуг и усилили положительные оценки развития собственных предприятий. Инфляционные ожидания не изменились, курсовые незначительно усилились. Об этом говорится в результатах опроса руководителей компаний в I квартале 2026 года, проводимого НБУ.

Украина получила $1 млрд от Британии за счет замороженных активов РФ

Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд). Это финансирование является частью масштабной инициативы G7 под названием Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), предполагающей использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

Мировой госдолг достигнет 100% ВВП раньше, чем ожидалось — прогноз МВФ

МВФ ухудшил прогноз накопления мирового госдолга. Согласно докладу Fiscal Monitor, показатель достигнет отметки в 100% глобального ВВП уже в 2029 году — годом ранее, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в отчете МВФ.

НБУ установил курсы валют на пятницу: евро подорожало до нового исторического максимума

Национальный банк установил новые курсы валют на пятницу, 17 апреля. Доллар подорожал на 12 копеек, а евро — на 15 копеек до нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. В пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 43,64 грн. Курс евро на пятницу составляет 51,42 грн. Это новый исторический максимум, предыдущий был зафиксирован 16 апреля 2026 на уровне 51,33 грн.

Евро в Украине и мире: когда лучше купить евровалюту, а когда доллар

Военные и экономические конфликты продолжают встряхивать мировые рынки. Это оказывает непосредственное влияние на курс доллара по отношению к другим мировым валютам — прежде всего евро. Политика постоянного хаоса остается главной «визитной карточкой» Дональда Трампа. Угрозы введения повышенных торговых пошлин со стороны США по отношению к их торговым партнерам никуда не делись.

Платежки за газ объединят: НКРЭКУ упростила счета для украинцев

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), усовершенствовала платежку за распределение природного газа для бытовых потребителей. В частности, его можно будет размещать на одном листе с платежкой за газ.

Цены на топливо 16 апреля: дизель стабилен, премиальный бензин подешевел на 51 копейку

В четверг, 16 апреля, средняя стоимость горючего на АЗС продемонстрировала тенденцию к понижению. Наибольшее падение цены зафиксировано в сегменте премиального бензина. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами