Binance запускает торговлю американскими акциями и ETF: что будет доступно

Криптобиржа Binance запускает торговлю американскими акциями и ETF, расширяя свою платформу вне цифровых активов и выходя на традиционные финансовые рынки. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что будет доступно пользователям

У пользователй будет доступ до более 7000 американских акций и ETF. Операции будут проходить в пределах того же приложения, где уже доступна криптовалютная торговля.

Покупка акций предпочтительно осуществляется с помощью USDC, хотя можно также использовать BNB, USDT, U и USD1, которые автоматически конвертируются в USDC при подаче заказа.

Приобретенные акции будут храниться у брокерского партнера Binance, и можно будет получать дивиденды и участвовать в корпоративных действиях (таких как дробление акций, выпуск прав), где это возможно.

Также предусмотрена возможность покупки дробных акций — инвестировать можно с минимальной суммой от $5.

Компания заявила, что планирует ввести торговлю американскими акциями и ETF в режиме продленных часов, в том числе круглосуточно по будням.

Запуск производится на фоне расширения присутствия криптоплатформ на традиционных финансовых рынках и конкуренции за пользователей с брокерскими сервисами, такими как Coinbase Global Inc. и Robinhood Markets Inc.