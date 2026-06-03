Уволиться с работы можно будет через «Дию»: кто может воспользоваться услугой

В «Дии» начали набор пользователей для бета-тестирования новой услуги, которая позволит онлайн прекратить трудовые отношения с работодателем на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Дия».

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Кому доступна услуга

Услуга предназначена для украинцев, которые из-за оккупации или боевых действий потеряли связь с работодателем и не могут уволиться в обычном порядке.

После официального прекращения трудовых отношений граждане смогут получить доступ к услугам службы занятости, в том числе пособия по безработице, переквалификации и поддержке в поиске новой работы.

Кто может присоединиться к тестированию

Участие в бета-тесте могут принять совершеннолетние граждане Украины, официально трудоустроенные на предприятиях, в учреждениях или организациях, расположенных на временно оккупированных территориях.

Для участия необходимо иметь налоговый номер, ID-карту или биометрический загранпаспорт в приложении Дия. Также участник не должен иметь статус безработного или уже поданное заявление на его получение.

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму и ожидать подтверждения участия в бета-тесте.

Что это даст

Новая услуга должна упростить процедуру увольнения для людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за войны и не имеющих возможности лично контактировать с работодателем.