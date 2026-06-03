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3 июня 2026, 9:34 Читати українською

Один из самых длинных маршрутов Европы: у границы Украины запускают новый поезд

Пражский частный международный железнодорожный и автобусный оператор Leo Express 25 июня запускает межевропейское железнодорожное сообщение, которое составит более 1300 километров и станет одним из самых длинных прямых железнодорожных маршрутов в Европе. Об этом пишет Euronews.

Пражский частный международный железнодорожный и автобусный оператор Leo Express 25 июня запускает межевропейское железнодорожное сообщение, которое составит более 1300 километров и станет одним из самых длинных прямых железнодорожных маршрутов в Европе.

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Какой маршрут?

Маршрут соединит крупные городские центры Германии, Чехии и Польши до украинской границы, обеспечивая один ежедневный рейс в каждом направлении.

Начиная с польского города Перемышль, граничащего с Украиной, линия будет проходить через Краков, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт, а затем завершаться во Франкфурте-на-Майне и аэропорту Франкфурта.

Петер Келер, генеральный директор Leo Express, сказал: «Благодаря этому новому маршруту, мы также снимаем железный занавес между Западной и Восточной Европой, соединяя важные европейские центры и обеспечивая доступ к Украине».

График курсирования

Западный маршрут из Перемышля запланирован на 13:31, а конечная остановка в аэропорту Франкфурта будет на следующий день в 7:53. Рейс на восток в аэропорт Франкфурта будет отправлять пассажиров обратно в 8:27, а поездка в Перемышль завершится на следующий день в 02:23.

Келер отметил стратегический выбор времени в своем заявлении: «Leo Express предлагает стыковку с прекрасным временем прибытия в 7:53 утра в аэропорт Франкфурта, обеспечивая беспрепятственные пересадки на европейские и межконтинентальные рейсы».

«Обратный рейс в 8:27 утра также разрешает ежедневное сообщение с Прагой с более поздними прибытиями в Краков и Перемышль. В то же время поезд обеспечивает прямое сообщение между Прагой, Дрезденом, Лейпцигом, Эрфуртом и Франкфуртом».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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