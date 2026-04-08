Главное за среду: рост тарифов на свет и газ, штрафы за сдачу квартир в аренду

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
8 апреля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за среду: рост тарифов на свет и газ, штрафы за сдачу квартир в аренду

Главное за среду, 8 апреля.

Главное за среду, 8 апреля.

Украинцев предупредили о росте тарифов на электроэнергию и газ

В Украине поднимутся тарифы на электроэнергию и газ для населения уже в этом году. Одной из причин станет принятие закона об интеграции энергетических рынков Украины и Европейского Союза, за который Верховная Рада проголосовала 7 апреля. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Официальный курс евро резко прыгнул, доллар падает

Нацбанк определился с курсами валют на четверг, 9 апреля. Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, евро в день подорожало почти на 50 копеек. На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 43,38 грн. Это на 11 копеек меньше, чем в среду (43,49). В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 50,76 грн, что на 49 копеек больше, чем в среду (50,27).

Топливный шок в Украине: цены на АЗС развернули автомобильный рынок

В Украине снова бум на электромобиле. Несмотря даже на то, что с начала этого года для «электричек» отменили налоговые льготы по НДС и пошлинам (а это составляет треть стоимости авто). Удорожание машин на электротяге, а также активные продажи в 2025 году с начала этого года практически «остановили» рынок — объемы реализации авто заметно просели. Но в марте ситуация кардинально поменялась.

США и Иран договорились о двухнедельном перемирии

Президент США Дональд Трамп объявил в ночь на среду, 8 апреля, что согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном при открытии тем Ормузского пролива. В сообщении на платформе Truth Social он заявил, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф попросил его «сдержать разрушительную силу, которая сегодня ночью отправилась в Иран».

Валютный ажиотаж: спрос на евро в Украине достиг исторического максимума

Март 2026 года стал знаковым для украинского валютного рынка из-за аномально высокого интереса населения к европейской валюте. Впервые за долгое время чистый спрос на евро сравнялся с показателями доллара США, установив новый исторический рекорд. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

Совет проголосовал за основу о налогах с цифровых платформ

8 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ. Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Украинцев хотят штрафовать за сдачу квартир в аренду

Украинцев могут обязать заключать договоры аренды жилья при сдаче квартир или домов в аренду. Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Банкир рассказал, как изменится валютный рынок и депозиты во втором квартале

Во втором квартале ситуация в банковской сфере будет зависеть, прежде всего, от общих экономических показателей (в том числе от международной финансовой помощи), а также от стратегии Нацбанка, направленной на поддержание гривны и сохранение баланса на валютном рынке. Об этом заявил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

