Главное за среду: рост тарифов на свет и газ, штрафы за сдачу квартир в аренду

Украинцев предупредили о росте тарифов на электроэнергию и газ

В Украине поднимутся тарифы на электроэнергию и газ для населения уже в этом году. Одной из причин станет принятие закона об интеграции энергетических рынков Украины и Европейского Союза, за который Верховная Рада проголосовала 7 апреля. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Официальный курс евро резко прыгнул, доллар падает

Нацбанк определился с курсами валют на четверг, 9 апреля. Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, евро в день подорожало почти на 50 копеек. На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 43,38 грн. Это на 11 копеек меньше, чем в среду (43,49). В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 50,76 грн, что на 49 копеек больше, чем в среду (50,27).

Топливный шок в Украине: цены на АЗС развернули автомобильный рынок

В Украине снова бум на электромобиле. Несмотря даже на то, что с начала этого года для «электричек» отменили налоговые льготы по НДС и пошлинам (а это составляет треть стоимости авто). Удорожание машин на электротяге, а также активные продажи в 2025 году с начала этого года практически «остановили» рынок — объемы реализации авто заметно просели. Но в марте ситуация кардинально поменялась.

США и Иран договорились о двухнедельном перемирии

Президент США Дональд Трамп объявил в ночь на среду, 8 апреля, что согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном при открытии тем Ормузского пролива. В сообщении на платформе Truth Social он заявил, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф попросил его «сдержать разрушительную силу, которая сегодня ночью отправилась в Иран».

Валютный ажиотаж: спрос на евро в Украине достиг исторического максимума

Март 2026 года стал знаковым для украинского валютного рынка из-за аномально высокого интереса населения к европейской валюте. Впервые за долгое время чистый спрос на евро сравнялся с показателями доллара США, установив новый исторический рекорд. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

Совет проголосовал за основу о налогах с цифровых платформ

8 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ. Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Украинцев хотят штрафовать за сдачу квартир в аренду

Украинцев могут обязать заключать договоры аренды жилья при сдаче квартир или домов в аренду. Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Банкир рассказал, как изменится валютный рынок и депозиты во втором квартале

Во втором квартале ситуация в банковской сфере будет зависеть, прежде всего, от общих экономических показателей (в том числе от международной финансовой помощи), а также от стратегии Нацбанка, направленной на поддержание гривны и сохранение баланса на валютном рынке. Об этом заявил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.